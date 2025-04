Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenharmadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7.jpg","index":0,"item":"8c0b7c23-a1ba-41fb-b65f-dbc8cd4a5e88","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","timestamp":"2025. április. 25. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Mozaikpadló – Szexi a matek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem tesz javaslatot.","shortLead":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem...","id":"20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526.jpg","index":0,"item":"f8f5dfa9-bcb2-44ba-a545-02caf110e2c6","keywords":null,"link":"/sport/20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","timestamp":"2025. április. 24. 15:11","title":"Jön a lex Milák, a honvédelmi miniszter új feladatot kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e27bc94-2b91-446a-aeb6-67abe2430b7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszajáró vendég.","shortLead":"Visszajáró vendég.","id":"20250425_Evander-Holyfield-Magyarorszagon-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e27bc94-2b91-446a-aeb6-67abe2430b7c.jpg","index":0,"item":"a2b127e2-bd53-4a97-ac22-074ce1114875","keywords":null,"link":"/sport/20250425_Evander-Holyfield-Magyarorszagon-van","timestamp":"2025. április. 25. 13:44","title":"Evander Holyfield Magyarországon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","shortLead":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","id":"20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58.jpg","index":0,"item":"cfda9d5d-37dc-4748-b8a9-ffad37b9173e","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","timestamp":"2025. április. 25. 14:39","title":"Többet dolgoznak kevesebb fizetésért, mégis kisebb bónuszt kaptak a Mercedes magyar munkavállalói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan attól tartanak, hogy Steve Witkoff túlságosan Moszkvának kedvező feltételekkel érkezett az orosz fővárosba.","shortLead":"Sokan attól tartanak, hogy Steve Witkoff túlságosan Moszkvának kedvező feltételekkel érkezett az orosz fővárosba.","id":"20250425_witkoff-putyin-beke-ukrajna-krim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"289b13a3-a55e-49da-afde-7cd84426fde7","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_witkoff-putyin-beke-ukrajna-krim","timestamp":"2025. április. 25. 17:26","title":"Negyedjére találkozott Putyinnal Trump különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97aaab9-baf6-485d-996b-5577f5c954dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebők Éva egy molinót tartott a karzaton az Alaptörvény módosításakor.","shortLead":"Sebők Éva egy molinót tartott a karzaton az Alaptörvény módosításakor.","id":"20250425_Kover-Laszlo-birsag-Momentum-Alaptorveny-modositas-Sebok-Eva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d97aaab9-baf6-485d-996b-5577f5c954dd.jpg","index":0,"item":"8848d33c-25ab-4dec-a8c7-9ae93ef7ac82","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Kover-Laszlo-birsag-Momentum-Alaptorveny-modositas-Sebok-Eva","timestamp":"2025. április. 25. 13:13","title":"Kövér László újabb, 11 milliós bírságot szabott ki a Momentum egyik képviselőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első negyedévben nőtt a foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség. A nők körében mindkét mutató stagnált, ám a férfiak körében jelentősen javultak.","shortLead":"Az első negyedévben nőtt a foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség. A nők körében mindkét mutató stagnált, ám...","id":"20250425_Csak-a-ferfimunkanelkuliseg-csokkent-de-az-elegge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5.jpg","index":0,"item":"170dc12a-f3fa-4f8e-a539-aca016c18683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Csak-a-ferfimunkanelkuliseg-csokkent-de-az-elegge","timestamp":"2025. április. 25. 09:20","title":"Csak a férfimunkanélküliség csökkent, de az eléggé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e150a7-db7c-425d-950d-cbbd733cfe70","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent felülír az a cél, hogy Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, ezért muszáj 2026-ban a legerősebb ellenzéki pártra szavazni, „eszközként használva Magyar Pétert” – mondja Pankotai Lili. De a diákaktivista szerint a támogatást nemcsak megadni lehet, hanem elvenni is, mert a „slimfittes csávót” ugyanúgy el lehet takarítani, „ha nem azt csinálja, amiért megválasztottuk”. A HVG podcastjából az is kiderült, hogy a tanárok melletti tüntetésen elmondott, „6 darab” trágár kifejezést tartalmazó versével ismertté vált Pankotai hatévesen még az édesanyjával kopogtatócédulákat gyűjtött a Fidesznek, és szerinte akár a kormánypárt reklámarca is lehetne. Miért van az, hogy a generációja „leszarja”, hogy csúnyán beszél? Miért öltözik be mohácsi busónak minden évben? Hogyan készül kifejezetten a megmondószerepre egy sor különórával? Miért szervez fiatalokból álló csapatot annak érdekében, hogy mozgósítsa a választókat a jövő évi választások előtt? És mit válaszolna, ha a Tisza felkérné országgyűlési képviselőjelöltnek? Nézze meg Gergely Zsófia interjúját!","shortLead":"Mindent felülír az a cél, hogy Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, ezért muszáj 2026-ban a legerősebb ellenzéki...","id":"20250425_pankotai-lili-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e150a7-db7c-425d-950d-cbbd733cfe70.jpg","index":0,"item":"72c2a6ce-69c7-4ded-9c2d-0a86f7064edd","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_pankotai-lili-podcast","timestamp":"2025. április. 25. 15:38","title":"Pankotai Lili: Magyar Péter szekerét tolom, mert az mindannyiunk szekere, akik kormányt akarunk váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]