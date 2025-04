Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64339147-8d8e-4166-bba3-49e06f41cfe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint Kovács Gergely megkereste Magyar Pétert, de a Tisza elnöke nem kért a koordinációból.","shortLead":"A lap szerint Kovács Gergely megkereste Magyar Pétert, de a Tisza elnöke nem kért a koordinációból.","id":"20250426_Magyar-Hang-nem-lesz-Kutya-Part-Tisza-egyuttmukodes-onalloan-indul-az-MKKP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64339147-8d8e-4166-bba3-49e06f41cfe2.jpg","index":0,"item":"521d063d-961e-4620-8dd6-eda62c81661d","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Magyar-Hang-nem-lesz-Kutya-Part-Tisza-egyuttmukodes-onalloan-indul-az-MKKP","timestamp":"2025. április. 26. 15:23","title":"Magyar Hang: nem lesz Kutya Párt - Tisza együttműködés, önállóan indulnak jövőre a kétfarkúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6bb9da-dd9e-4f81-8be3-5ff62f4e2479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Putyin állítása igaz, az gyengítheti az ukránok tárgyalási pozícióit.","shortLead":"Ha Putyin állítása igaz, az gyengítheti az ukránok tárgyalási pozícióit.","id":"20250426_Putyin-bejelentette-az-orosz-csapatok-visszafoglaltak-a-Kurszk-regiot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c6bb9da-dd9e-4f81-8be3-5ff62f4e2479.jpg","index":0,"item":"63ca800b-7fe1-475c-9c0e-2551800b235d","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Putyin-bejelentette-az-orosz-csapatok-visszafoglaltak-a-Kurszk-regiot","timestamp":"2025. április. 26. 14:34","title":"Vlagyimir Putyin bejelentette: az orosz csapatok visszafoglalták az ukránoktól a kurszki régiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton elkezdtek kipotyogni belőle.","shortLead":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton...","id":"20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239.jpg","index":0,"item":"c4446c13-35cc-4125-b127-de2c4c25c6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","timestamp":"2025. április. 27. 16:04","title":"Több mint százmillió forintnyi pénzt szórt véletlenül az utcára egy chicagói pénzszállító autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20326089-af0e-4d6b-aa9d-dc57d89a4d6a","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Nemcsak az élete és a pápasága lényegült át üzenetté az évek során, hanem most a haldoklása és a halála is. Ferenc nem tudott, és nem is akart leállni, a szolgálatot egészen az utolsó pillanatig komolyan vette. A halála előtt pedig egy már-már forradalmi dolgot mutatott meg az életről.","shortLead":"Nemcsak az élete és a pápasága lényegült át üzenetté az évek során, hanem most a haldoklása és a halála is. Ferenc nem...","id":"20250425_ferenc-papa-elete-es-halala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20326089-af0e-4d6b-aa9d-dc57d89a4d6a.jpg","index":0,"item":"ef827581-b406-4a49-a89f-6f5ab2b74d85","keywords":null,"link":"/elet/20250425_ferenc-papa-elete-es-halala","timestamp":"2025. április. 25. 20:13","title":"Ferenc pápa utolsó, felszabadító gesztusa: a nyilvános haldoklás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3f070f-a2d6-47a4-bf67-b60e3d4a9763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Odaszúrt a köztelevíziónak is, amely „gyakorlatilag teljesen elfelejtette Hofi Gézát, aki egykoron milliókat ültetett le a képernyők elé”.","shortLead":"Odaszúrt a köztelevíziónak is, amely „gyakorlatilag teljesen elfelejtette Hofi Gézát, aki egykoron milliókat ültetett...","id":"20250426_Hofi-ozvegye-Amig-elek-soha-nem-beszelek-mult-idoben-Gezarol-hiszen-itt-van-velem-es-bennem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e3f070f-a2d6-47a4-bf67-b60e3d4a9763.jpg","index":0,"item":"9c718808-5aa6-4016-bb8e-d22989dafe93","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Hofi-ozvegye-Amig-elek-soha-nem-beszelek-mult-idoben-Gezarol-hiszen-itt-van-velem-es-bennem","timestamp":"2025. április. 26. 21:52","title":"Hofi özvegye: Amíg élek, soha nem beszélek múlt időben Gézáról, hiszen itt van velem és bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","shortLead":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","id":"20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224.jpg","index":0,"item":"b8335c6c-e88d-4460-9f92-517b45834611","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","timestamp":"2025. április. 27. 11:31","title":"Egy kétéves amerikai kislányt és egy négyéves rákos kisfiút is kitoloncolhattak az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb150ae0-df3e-4500-92f6-93142c9b3955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást.","id":"20250427_gyilkossag-hamburg-irono-Alexandra-Frohlich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb150ae0-df3e-4500-92f6-93142c9b3955.jpg","index":0,"item":"497a14aa-5d06-4e2b-a688-9d48212ad66c","keywords":null,"link":"/kultura/20250427_gyilkossag-hamburg-irono-Alexandra-Frohlich","timestamp":"2025. április. 27. 17:46","title":"A saját lakóhajóján találták meg az ismert német írónő holttestét, alighanem agyonlőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26ef0c-6636-4036-8199-0cfc6453950b","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"39 éve a mai napon következett be az emberiség történetének legnagyobb nukleáris balesete Csernobilban. A szomorú évforduló kapcsán megnéztük, mennyire van biztonságban az EU lakossága a felrobbant négyes reaktor maradványaiból fennmaradt radioaktív sugárzástól.","shortLead":"39 éve a mai napon következett be az emberiség történetének legnagyobb nukleáris balesete Csernobilban. A szomorú...","id":"20250426_csernobil_europa_nuklearis_robbanas-ebrd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce26ef0c-6636-4036-8199-0cfc6453950b.jpg","index":0,"item":"501c3951-1a48-4f1e-a332-723548f2cafa","keywords":null,"link":"/eurologus/20250426_csernobil_europa_nuklearis_robbanas-ebrd","timestamp":"2025. április. 26. 09:00","title":"Mennyire van biztonságban Csernobiltól Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]