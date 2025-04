Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos készülékeken. Szülőként érdemes lehet megismerni, hogyan felügyelheti a gyermeke készülékét.","shortLead":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos...","id":"20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"216b4f3c-0410-43d6-915d-095d57b42cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 28. 08:03","title":"Szülők, figyelem: fontos funkció élesedik a 18 év alattiak telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Klubtalálkozót tartottak. ","shortLead":"Klubtalálkozót tartottak. ","id":"20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a.jpg","index":0,"item":"6285894c-517e-4414-a883-95e40c640931","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","timestamp":"2025. április. 28. 20:20","title":"Egy példány is ritkaság Koenigseggből, most tucatnyi bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott mobilja, az iPhone 17 Air.","shortLead":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott...","id":"20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8.jpg","index":0,"item":"8aa579ab-6304-46e2-8bb8-c3537da5e65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","timestamp":"2025. április. 28. 18:03","title":"Őrült vékonynak tűnik az őszre várt iPhone 17 Air – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou miniszterelnök azt ígérte, mindent megtesznek a tettes kézre kerítése és megbüntetése érdekében.","shortLead":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou...","id":"20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d.jpg","index":0,"item":"72d71eb0-658f-402c-a638-d45bbabcbbcb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","timestamp":"2025. április. 27. 09:53","title":"Ötven késszúrással végeztek ki egy muszlim férfit egy francia mecsetben, videóra vették a haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45901dc-2685-4de3-8602-50c7d8dcb09c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Iránba küldött három csipogót a Hezbollah átvizsgálásra, Netanjahu szerint egy nap alatt kiderült volna, hogy robbanóanyag van bennük.","shortLead":"Iránba küldött három csipogót a Hezbollah átvizsgálásra, Netanjahu szerint egy nap alatt kiderült volna...","id":"20250428_netanjahu-csipogok-robbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45901dc-2685-4de3-8602-50c7d8dcb09c.jpg","index":0,"item":"9338e4aa-d7ed-4d7b-b39a-b0c8af4d6ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_netanjahu-csipogok-robbantas","timestamp":"2025. április. 28. 17:54","title":"Netanjahu bevallotta: kis híján lebuktak a csipogókkal, ezért robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc5c5cd-a43d-4fbd-a764-cff575d6f085","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok ugyanakkor nem kívánnak egyeztetni a saját területüknek tekintett Krímről, a megszállt zaporizzsjai atomerőmű pedig „jó kezekben van”, és ott is marad Putyin külügyminisztere szerint. ","shortLead":"Az oroszok ugyanakkor nem kívánnak egyeztetni a saját területüknek tekintett Krímről, a megszállt zaporizzsjai...","id":"20250427_Lavrov-szerint-mar-csak-finomhangolas-kell-a-bekehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc5c5cd-a43d-4fbd-a764-cff575d6f085.jpg","index":0,"item":"9e644519-1e8f-4121-a4d6-cd84160a2a79","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Lavrov-szerint-mar-csak-finomhangolas-kell-a-bekehez","timestamp":"2025. április. 27. 21:25","title":"Lavrov szerint már csak „finomhangolás” kell a békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. április. 27. 16:35","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa halála óta egyre többen kerestek rá Erdő Péter bíboros nevére, a temetés után pedig soha nem látott mértékűre nőtt az érdeklődés.","shortLead":"Ferenc pápa halála óta egyre többen kerestek rá Erdő Péter bíboros nevére, a temetés után pedig soha nem látott...","id":"20250428_google-kereses-erdo-peter-papavalasztas-esely-katolikus-egyhaz-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5.jpg","index":0,"item":"c24ddf78-8e48-4120-ae54-a2d00337d6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_google-kereses-erdo-peter-papavalasztas-esely-katolikus-egyhaz-konklave","timestamp":"2025. április. 28. 12:27","title":"A Google-keresések is azt mutatják, hogy Erdő Pétert tartják a pápaválasztás egyik esélyesének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]