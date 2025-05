Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7577a9db-e2a7-4c1e-8811-875a3c7821c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapest a 110. helyen végzett, osztozva a helyezésen a koronavírus-járvány idején ismertté vált kínai Vuhan városával. Debrecen a 145. lett.","shortLead":"Budapest a 110. helyen végzett, osztozva a helyezésen a koronavírus-járvány idején ismertté vált kínai Vuhan városával...","id":"20250502_Debrecen-is-felkerult-a-vilag-legboldogabb-varosait-rangsorolo-listara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7577a9db-e2a7-4c1e-8811-875a3c7821c0.jpg","index":0,"item":"2d2c9099-3549-4260-be21-680802e78090","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Debrecen-is-felkerult-a-vilag-legboldogabb-varosait-rangsorolo-listara","timestamp":"2025. május. 02. 11:16","title":"Debrecen is felkerült a világ legboldogabb városait rangsoroló listára, Budapest egy szinten van a kínai Vuhannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes találmányról számoltak be amerikai kutatók: egy olyan láthatatlan hangbuborékról, amely lehetővé teszi, hogy a hangokat csak a buborékban álló hallja, míg a körülötte lévőknek nem is kell tudniuk erről.","shortLead":"Ígéretes találmányról számoltak be amerikai kutatók: egy olyan láthatatlan hangbuborékról, amely lehetővé teszi...","id":"20250501_hvg-lathatatlan-fulhallgato-hangbuborek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011.jpg","index":0,"item":"75530c59-fd54-40ad-a719-1309156d0540","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-lathatatlan-fulhallgato-hangbuborek","timestamp":"2025. május. 01. 16:15","title":"Kész a szó szerint láthatatlan fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett technikának köszönhetően. A teljesítmény meghaladhatja az eddigi elméleti határt.","shortLead":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett...","id":"20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da.jpg","index":0,"item":"fb4f2562-057d-48ed-86fd-4a86d0fcfd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","timestamp":"2025. május. 03. 08:03","title":"133%-os napelem: úgy néz ki, hogy igenis túllépheti az elméleti határt a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett az indiai külügyminiszterrel és a pakisztáni elnökkel a feszültségek enyhítése érdekében.","shortLead":"Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett az indiai külügyminiszterrel és a pakisztáni elnökkel...","id":"20250501_India-lezarta-legteret-a-pakisztani-repulogepek-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7.jpg","index":0,"item":"b1352812-b385-4144-b83a-cbb94da7d452","keywords":null,"link":"/vilag/20250501_India-lezarta-legteret-a-pakisztani-repulogepek-elott","timestamp":"2025. május. 01. 09:05","title":"India lezárta légterét a pakisztáni repülőgépek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 01. 11:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OTP Banknál július első napjától jelentős változások lépnek életbe a lakossági digitális szolgáltatásokban. A jól ismert OTPdirekt helyét szinte teljes egészében átveszi az OTP internet- és mobilbank.","shortLead":"Az OTP Banknál július első napjától jelentős változások lépnek életbe a lakossági digitális szolgáltatásokban. A jól...","id":"20250501_otp-bank-otpdirekt-internetbank-mobilbank-broker-valtozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09.jpg","index":0,"item":"cb0cb854-5ace-4d38-85f3-0ff64fa00fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_otp-bank-otpdirekt-internetbank-mobilbank-broker-valtozas-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 12:03","title":"Az OTP összes ügyfele érintett: változik a rendszer, kizárólag így lehet majd bankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10225-db18-4d7d-aaa1-68515803d338","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem egyedi esetről beszélünk.","shortLead":"Nem egyedi esetről beszélünk.","id":"20250501_Megvaltoztattak-a-Burkina-Faso-i-biboros-eletkorat-hogy-szavazhasson-a-konklaven","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c10225-db18-4d7d-aaa1-68515803d338.jpg","index":0,"item":"0ce4c4c1-4815-4487-aa56-ace770a1fcc7","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Megvaltoztattak-a-Burkina-Faso-i-biboros-eletkorat-hogy-szavazhasson-a-konklaven","timestamp":"2025. május. 01. 11:14","title":"Csodával határos megfiatalodás a konklávé előtt: azért szavazhat Ferenc pápa utódjáról egy bíboros, mert átírták a születése dátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5527a227-6430-4ed4-bd10-e20485b4b44c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA nyugati világrendet felforgató külpolitikájának haszonélvezője India lehet. Közben az EU is magasabb szintre emelné a kapcsolatait Újdelhivel, és versenyfutás indult a szabad kereskedelemért Indiával.","shortLead":"Az USA nyugati világrendet felforgató külpolitikájának haszonélvezője India lehet. Közben az EU is magasabb szintre...","id":"20250501_hvg-india-usa-eu-helyezkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5527a227-6430-4ed4-bd10-e20485b4b44c.jpg","index":0,"item":"f66a5eca-418d-4d56-9629-2489b5306eed","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-india-usa-eu-helyezkedes","timestamp":"2025. május. 01. 13:00","title":"India lehet a nagy nyertese Trump kavarásainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]