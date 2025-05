Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető a nő férje lehet, akit a kórházban őriznek. ","shortLead":"Az elkövető a nő férje lehet, akit a kórházban őriznek. ","id":"20250505_emberoles-gyilkossag-police-rendorseg-budapest-masodik-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"3e7aad29-e40d-4ef9-9a93-df18bfc79e48","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_emberoles-gyilkossag-police-rendorseg-budapest-masodik-kerulet","timestamp":"2025. május. 05. 22:11","title":"Megöltek egy nőt Budapesten a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5c8664-0ebb-484c-b3f4-ec90aa17d6cc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Millena Brandão szíve összesen tizenháromszor állt meg, agydaganatot is megállapítottak nála. ","shortLead":"Millena Brandão szíve összesen tizenháromszor állt meg, agydaganatot is megállapítottak nála. ","id":"20250506_Netflix-gyereksztar-gyerekszinesz-Millena-Brandao-meghalt-agydaganat-szivroham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5c8664-0ebb-484c-b3f4-ec90aa17d6cc.jpg","index":0,"item":"c1ae6437-655f-499b-95e9-ddfefde99667","keywords":null,"link":"/elet/20250506_Netflix-gyereksztar-gyerekszinesz-Millena-Brandao-meghalt-agydaganat-szivroham","timestamp":"2025. május. 06. 15:12","title":"11 évesen meghalt a Netflix brazil gyerekszínésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f47d3-074f-40ed-9872-c73659059873","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legkülönfélébb, esetenként egészen meglepő termékek várnak új gazdára a Facebook online piacterén. Azonban az mindenképpen különös, hogy még világháborús hajóroncsot is kínálnak, sőt vesznek itt.","shortLead":"A legkülönfélébb, esetenként egészen meglepő termékek várnak új gazdára a Facebook online piacterén. Azonban...","id":"20250507_elso-vilaghaborus-hajoroncs-facebook-marketplace","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f47d3-074f-40ed-9872-c73659059873.jpg","index":0,"item":"647d4364-ae98-441e-8477-5f2e368d8dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_elso-vilaghaborus-hajoroncs-facebook-marketplace","timestamp":"2025. május. 07. 12:03","title":"140 ezer forintért vett valaki a Facebookon egy I. világháborús hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","shortLead":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","id":"20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"90bc5e24-1bda-4d33-9589-fe09432ba767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","timestamp":"2025. május. 06. 12:32","title":"Nagy Márton már készíti az újabb árréskorlátozást, a zsebkendő, a tusfürdő és egyéb háztartási cikkek is érintve lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","shortLead":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","id":"20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac.jpg","index":0,"item":"ad50dfb6-2211-4718-b0bc-9b6e09d69fae","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","timestamp":"2025. május. 06. 06:28","title":"Idén hatezerrel kevesebben felvételiztek középiskolába, a legtöbben gimnáziumban folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A miniszterelnök azután osztotta meg gondolatait, hogy a felcsúti akadémia az utolsó helyen zárta az U17-es Puskás-Suzuki Kupát. ","shortLead":"A miniszterelnök azután osztotta meg gondolatait, hogy a felcsúti akadémia az utolsó helyen zárta az U17-es...","id":"20250506_labdarugas-puskas-akademia-orban-viktor-magyar-jatekosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e.jpg","index":0,"item":"b061c2c0-d0ab-4424-856f-cee7fa0d31b8","keywords":null,"link":"/sport/20250506_labdarugas-puskas-akademia-orban-viktor-magyar-jatekosok","timestamp":"2025. május. 06. 07:58","title":"Orbán elismerte: a Puskás Akadémia sem jár élen a fiatal magyar focisták szerepeltetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja Majtényi László, jogtudós, korábbi ombudsman.","shortLead":"Azok számára is láthatóvá vált, hogy Orbánnak csak a hatalom megtartása számít, akik eddig félre­néztek – mondja...","id":"20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f73dc4f-113c-41ce-9e73-7e6929de4728.jpg","index":0,"item":"abab9905-02c7-4115-9652-88dcee265c81","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-Majtenyi-Laszlo-Foszlik-a-paravan","timestamp":"2025. május. 07. 06:45","title":"Majtényi László: „Foszlik a paraván, látszik a rendszer züllöttsége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is kritizálták.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is...","id":"20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538.jpg","index":0,"item":"c5113cca-2ad8-44fa-9c49-197dbd502d01","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 14:37","title":"Miközben a bíborosok a konklávéra készülnek, civilek az egyházon belüli szexuális visszaélésekre hívják fel a figyelmet Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]