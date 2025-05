Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot választotta, egy bajnoki aranyéremmel a nyakában. De miért éppen most, pályája csúcsán döntött a váltás mellett?","shortLead":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot...","id":"20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a.jpg","index":0,"item":"cb4f31e8-4868-4535-9872-eeb47a4f88c0","keywords":null,"link":"/sport/20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","timestamp":"2025. május. 06. 17:09","title":"Óriási fejetlenség uralkodott Liverpoolban, ez áll a klublegenda távozásának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri szenzorok használatánál lehet kifejezetten hasznos.","shortLead":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri...","id":"20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d.jpg","index":0,"item":"513920e6-675d-44b8-acfa-10851ec3712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","timestamp":"2025. május. 06. 08:03","title":"Kitalálták az esőelemet, ami esőcseppekből generál elektromos áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de erőt ad neki, hogy most a Visa mondja. A fizetéstechnológiai vállalat San Franciscóban mutatta be a Visa Intelligent Commerce nevű platformját, amely lehetővé teszi, hogy az MI felkutassa és megvásárolja a kívánt termékeket.","shortLead":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de...","id":"20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4.jpg","index":0,"item":"2d5f42f6-81cb-4f00-ad03-3131371a4633","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","timestamp":"2025. május. 06. 22:03","title":"Feje tetejére állhat a vásárlás: a Visa szerint most jön az, hogy a keresés, a vásárlás és a fizetés is automatikusan történik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb180eda-48dc-41da-9710-90ae63eb6893","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva szerint ők pedig több ukrán drónt semmisítettek meg az éjjel. ","shortLead":"Moszkva szerint ők pedig több ukrán drónt semmisítettek meg az éjjel. ","id":"20250507_oroszorszag-ukrajna-fovaros-ejszakai-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb180eda-48dc-41da-9710-90ae63eb6893.jpg","index":0,"item":"6abe220a-67d9-45d4-ba1e-fd65cbb0c2ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_oroszorszag-ukrajna-fovaros-ejszakai-tamadas","timestamp":"2025. május. 07. 07:07","title":"Ketten meghaltak Kijevben, miután az oroszok újabb támadást indítottak az ukrán főváros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","shortLead":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","id":"20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f.jpg","index":0,"item":"e89d57fb-94c5-490b-93c8-2e88c305ca62","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 09:53","title":"Az utolsó feladat sokaknak jelenthet problémát, értékes pontokat veszíthetnek – így látták a szaktanárok a matekérettségi első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","shortLead":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","id":"20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479.jpg","index":0,"item":"e1638d76-8bc9-4580-8993-2e64288feebe","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","timestamp":"2025. május. 07. 08:19","title":"Rendőrség: a keddi tüntetés után vonuló tömegből egy férfi megrongált egy kisteherautót az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"„Az európai autópiac öt éve hanyatlásban van. Ez az egyetlen jelentős terület, amely nem tért vissza a Covid előtti szintjére” – jelentette ki John Elkann, a Stellantis főnöke.","shortLead":"„Az európai autópiac öt éve hanyatlásban van. Ez az egyetlen jelentős terület, amely nem tért vissza a Covid előtti...","id":"20250506_varosi-autok-megmenteseert-lobbiznak-europai-gyartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6.jpg","index":0,"item":"260ab018-9f39-4fc2-a970-cced585a72b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_varosi-autok-megmenteseert-lobbiznak-europai-gyartok","timestamp":"2025. május. 06. 12:58","title":"A piac jelenlegi szintje katasztrófa – idén eldől az európai autóipar sorsa a Renault és a Stellantis vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt, akivel még kisebb gyermekek voltak. ","shortLead":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt...","id":"20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452.jpg","index":0,"item":"f65d7186-c29f-47e0-a5c6-88ef7d89a3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","timestamp":"2025. május. 05. 19:57","title":"Három év börtönt kapott a férfi, aki egy 12 éves kislányt molesztált Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]