[{"available":true,"c_guid":"357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerintük számos országban a szabad sajtóhoz való hozzáférést veszélyezteti, hogy a Trump-kormányzat megvonta a támogatást a rádiótól.","shortLead":"Szerintük számos országban a szabad sajtóhoz való hozzáférést veszélyezteti, hogy a Trump-kormányzat megvonta...","id":"20250508_A-sved-kormany-huszmillio-koronaval-tamogatja-a-Szabad-Europa-fennmaradasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73.jpg","index":0,"item":"71d8fe09-533d-462e-b1fe-a5a0cb568ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_A-sved-kormany-huszmillio-koronaval-tamogatja-a-Szabad-Europa-fennmaradasat","timestamp":"2025. május. 08. 21:38","title":"A svéd kormány húszmillió koronával támogatja a Szabad Európa fennmaradását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11a4bd8-03d0-48fd-9b69-30f20fd7b4c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"11 milliárd lett a 6,9-ből, a kormány szerint „a kellően gondos vevő” nem láthatta előre a drágulást.","shortLead":"11 milliárd lett a 6,9-ből, a kormány szerint „a kellően gondos vevő” nem láthatta előre a drágulást.","id":"20250509_Meszaros-Lorinc-V-Hid-bicskei-vasutallomas-dragulas-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11a4bd8-03d0-48fd-9b69-30f20fd7b4c3.jpg","index":0,"item":"2e531d2b-bd45-494f-a4e9-6c94b9de12d8","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_Meszaros-Lorinc-V-Hid-bicskei-vasutallomas-dragulas-kozbeszerzes","timestamp":"2025. május. 09. 11:30","title":"Másfélszeres áron újította fel Mészáros Lőrinc a bicskei vasútállomást, kitalálja, mi volt az indok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint ítélnek meg bennünket, hogyan bántunk a bajbajutottakkal.","shortLead":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint...","id":"20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"ad323533-a9f6-4f70-84af-d3ab61f41ce1","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","timestamp":"2025. május. 08. 21:29","title":"Megválasztása előtt Trump bevándorláspolitikáját kritizálta XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9148b1-7af7-47a5-b544-fc53f701b0b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tobias Thyberg elismerte, hogy hallgatott a képekről.","shortLead":"Tobias Thyberg elismerte, hogy hallgatott a képekről.","id":"20250509_svedorszag-nemzetbiztonsagi-tanacsado-lemondas-grindr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae9148b1-7af7-47a5-b544-fc53f701b0b2.jpg","index":0,"item":"938db97f-4b45-45c7-ab11-11cc82904cf8","keywords":null,"link":"/elet/20250509_svedorszag-nemzetbiztonsagi-tanacsado-lemondas-grindr","timestamp":"2025. május. 09. 18:07","title":"Néhány órával a kinevezése után lemondott a svéd nemzetbiztonsági tanácsadó a Grindrre korábban kitett fotói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium önkéntes díjkorlátozást kért a biztosítóktól, akik vállalták, hogy egy évre befagyasztják az árakat az új lakásbiztosításoknál.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium önkéntes díjkorlátozást kért a biztosítóktól, akik vállalták, hogy egy évre...","id":"20250508_biztosito-djak-befagyasztas-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582.jpg","index":0,"item":"9c35be56-251c-4c8e-a7a4-a5fd2a605b9b","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_biztosito-djak-befagyasztas-nagy-marton","timestamp":"2025. május. 08. 16:38","title":"Három biztosító sem emeli a díjait egy évig, meghallották Nagy Márton szavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy az utólagos kommunikációban mindenben igazat állít az ukrán fél – mondta egy rálátó a HVG-nek. A két legfontosabb kérdés, hogy ki volt az ellenséges magyar hírszerzés megrendelője, valamint hogy a kémeknek mi volt a pontos mandátumuk.","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy az utólagos kommunikációban mindenben igazat állít az ukrán fél – mondta egy rálátó...","id":"20250509_ukrajna-magyar-kemhalozat-szakerto-velemeny-karpatalja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"508b9607-f4df-4a4e-94fa-29ea9150cac5","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-magyar-kemhalozat-szakerto-velemeny-karpatalja-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 15:42","title":"Szakértő a HVG-nek: Nem formabontó, ha Magyarország kémhálózatot épített ki egy szomszédos országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","shortLead":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","id":"20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712.jpg","index":0,"item":"25eb4ac9-4ebf-4441-849d-0c852ea117e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","timestamp":"2025. május. 09. 05:10","title":"Várakozáson felüli az OTP első negyedéves eredménye, de elmarad az egy évvel korábbitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469dc62-99b4-48b7-9543-fc93b4bbf760","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A kis értékű csomagok vámmentességének amerikai eltörlése nyomán hamarosan Európát is eléri az olcsó kínai áruk dömpingje, nehéz helyzetbe hozva a helyi e-kereskedelmi szereplőket.","shortLead":"A kis értékű csomagok vámmentességének amerikai eltörlése nyomán hamarosan Európát is eléri az olcsó kínai áruk...","id":"20250509_hvg-kinai-arudomping-drogcsempeszet-ekereskedelem-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469dc62-99b4-48b7-9543-fc93b4bbf760.jpg","index":0,"item":"0895c005-0ee5-49b1-a7c7-ad1349c8393f","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-kinai-arudomping-drogcsempeszet-ekereskedelem-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 09. 15:45","title":"Trump sem tudja elvenni az árérzékeny magyar vásárlóktól a Temut és a Sheint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]