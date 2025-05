Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Buda Péter szerint „alaptalan vádak esetén ugyanis nem fogalmazunk úgy, hogy „várjuk meg, amíg hivatalos értesítést kapunk az ukrán hatóságoktól”.","shortLead":"Buda Péter szerint „alaptalan vádak esetén ugyanis nem fogalmazunk úgy, hogy „várjuk meg, amíg hivatalos értesítést...","id":"20250512_szijjarto-peter-ukrajna-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"839c4f5c-19e8-4a22-9bdd-2ed50b207a46","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_szijjarto-peter-ukrajna-kemugy","timestamp":"2025. május. 12. 08:50","title":"Szakértő az ukrán–magyar kémbalhéról: Zavarba-, sőt, kétségbeejtő Szijjártó Péter reakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly az óellenzékhez kötve megjósolt Magyar Péter, és még csak nem is az, amit Szabó Bálint trombitás jelentett be – ezt a DK-ból kizárt Leel-Őssy Gábor vezeti. Közben a Tiszából nemrég távozott Farkas Dezső is politikai mozgalmat gründol.","shortLead":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly...","id":"20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e.jpg","index":0,"item":"d40861fe-2281-4107-a583-653c1a9b1c17","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:48","title":"Kizárt DK-s happolta el Szabó Bálint új pártját: árad a Duna, és van, aki már a kiábrándult tiszásokra gyúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Abdullah Öcalan szabadságáért cserébe Recep Tayyip Erdogan kiegyezhet a több évtizede fegyveres harcot folytató kurdokkal.","shortLead":"Abdullah Öcalan szabadságáért cserébe Recep Tayyip Erdogan kiegyezhet a több évtizede fegyveres harcot folytató...","id":"20250512_feloszlik-a-kurdisztani-munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1.jpg","index":0,"item":"2b88565e-ca27-4a3b-b411-c1e13468fcca","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_feloszlik-a-kurdisztani-munkaspart","timestamp":"2025. május. 12. 10:27","title":"A Kurdisztáni Munkáspárt bejelentette a feloszlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","shortLead":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","id":"20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896.jpg","index":0,"item":"3fb3c715-d069-4eef-a011-4d2ae793898c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Újabb momentumos képviselő jelentette be, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba helyezte az elbontását, korábban már ideiglenes védelmet adott az építési miniszter. Most műemlékké is nyilvánítaná.","shortLead":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba...","id":"20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422.jpg","index":0,"item":"3f38ffb4-db79-4951-8ccb-b7072a574b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","timestamp":"2025. május. 13. 10:08","title":"Lázár János „nemzeti emlékként” műemléki védelmet ad a hegyvidéki turulszobornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae80f6e9-579b-4621-b8d5-d0ff8d346efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK Európai Parlament képviselőjét nagyapja, Apró Antal személyével támadják egy posztban, amit megosztott egy egri fideszes is, majd törölte.","shortLead":"A DK Európai Parlament képviselőjét nagyapja, Apró Antal személyével támadják egy posztban, amit megosztott egy egri...","id":"20250513_rak-maria-dobrev-klara-fidesz-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae80f6e9-579b-4621-b8d5-d0ff8d346efb.jpg","index":0,"item":"60a07200-406b-43a0-af75-03ec7d5a1c74","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_rak-maria-dobrev-klara-fidesz-kepviselo","timestamp":"2025. május. 13. 14:07","title":"Antiszemita posztot osztott tovább Dobrev Kláráról egy egri fideszes képviselő a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d7d0d2-6809-4def-ab0d-47a34d162e52","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány közölte, hogy az elkövetkező hónapokban további afrikáner menekülteket fognak fogadni.","shortLead":"Az amerikai kormány közölte, hogy az elkövetkező hónapokban további afrikáner menekülteket fognak fogadni.","id":"20250513_usa-donald-trump-befogads-afrikaner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d7d0d2-6809-4def-ab0d-47a34d162e52.jpg","index":0,"item":"92f80296-b841-4856-96b5-6cd7b32634c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_usa-donald-trump-befogads-afrikaner","timestamp":"2025. május. 13. 15:03","title":"Megérkezett Amerikába a dél-afrikai fehér menekültek első csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bolla Tiborról hétfőn jelent meg egy cikk, amely szerint közeli ismerőse a „Nagymester”, az utóbbi évek egyik legsúlyosabb korrupciós bűncselekményének vádlottja.","shortLead":"Bolla Tiborról hétfőn jelent meg egy cikk, amely szerint közeli ismerőse a „Nagymester”, az utóbbi évek egyik...","id":"20250512_tisza-bolla-tibor-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"07eaa518-7312-4261-926d-945ead0e7c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tisza-bolla-tibor-karacsony-gergely","timestamp":"2025. május. 12. 15:10","title":"A Tisza azonnali hatállyal visszahívatná a BKV-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]