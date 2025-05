Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Euractiv látta a levelet, amelyben a centrista Újítsuk meg Európát frakció vezetője levélben sürgette az Európai Bizottság elnökét, hogy sürgősen tegyen jogi lépéseket a Büszkeség Menetének megtartására.","shortLead":"Az Euractiv látta a levelet, amelyben a centrista Újítsuk meg Európát frakció vezetője levélben sürgette az Európai...","id":"20250527_Euractiv-Ursula-von-der-Leyen-budapesti-Pride-Renew-Europe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"78b8fda5-1e80-4a7f-b2d8-9df5adcbe2a1","keywords":null,"link":"/360/20250527_Euractiv-Ursula-von-der-Leyen-budapesti-Pride-Renew-Europe","timestamp":"2025. május. 27. 07:47","title":"Euractiv: Ursula von der Leyen levelet kapott, hogy lépjen fel a budapesti Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos Kereskedelmi Szövetség ez alapján kéri az intézkedés kivezetését a kormánytól, akár több lépcsőben is jó nekik.","shortLead":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos...","id":"20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7.jpg","index":0,"item":"43a85b68-3815-4d21-a65f-d660ee7ee12d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","timestamp":"2025. május. 26. 10:08","title":"Tételesen felsorolták a kereskedők, milyen károkat okoz az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza a lefokozott rendőrt őrsparancsnoki pozíciójába.","shortLead":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza...","id":"20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f.jpg","index":0,"item":"34586981-4f41-416d-bebc-bb9a7c1d4340","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","timestamp":"2025. május. 25. 20:42","title":"Helyiek tüntettek Szentendrén a lefokozott rendőrért, aki előállította a Magyar Péter rendezvényét megzavaró megafonos segédlelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","shortLead":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","id":"20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8.jpg","index":0,"item":"99615ef0-6b6c-4c1e-b774-ef1d38a72ee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 26. 08:41","title":"Ez most a vezetési élmény csúcsa a BMW-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68b0454-af7b-445d-bf83-d71a16ec667c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök egy hárommilliárd dolláros összeget emlegetett, amit szakiskoláknak adna inkább az egyetem helyett.","shortLead":"Az amerikai elnök egy hárommilliárd dolláros összeget emlegetett, amit szakiskoláknak adna inkább az egyetem helyett.","id":"20250527_donald-trump-harvard-egyetem-tamogatas-megvonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f68b0454-af7b-445d-bf83-d71a16ec667c.jpg","index":0,"item":"52877d27-bf30-40fa-8e49-2a3258f2576c","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_donald-trump-harvard-egyetem-tamogatas-megvonas","timestamp":"2025. május. 27. 07:32","title":"Donald Trump ismét megfenyegette a Harvard Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","shortLead":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","id":"20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c.jpg","index":0,"item":"3b28df90-da94-4604-8fbb-253e14d51e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","timestamp":"2025. május. 26. 11:15","title":"Havonta egymilliárdot bukik a Tesco az árrésstopon, a vezérigazgató szerint búcsút inthetünk az akcióknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ee74ba-6b17-4e79-9df2-229109a0b27d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Véresre fordult az árháború az elektromos autók piacán: a BYD hongkongi tőzsdén forgó részvényeinek árfolyama 8,6 százalékkal esett hétfőn.","shortLead":"Véresre fordult az árháború az elektromos autók piacán: a BYD hongkongi tőzsdén forgó részvényeinek árfolyama 8,6...","id":"20250526_byd-elektromos-auto-learazas-byd-reszvenyek-eses-hongkongi-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04ee74ba-6b17-4e79-9df2-229109a0b27d.jpg","index":0,"item":"ba5ec251-fc97-401c-b852-e7926284dfcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_byd-elektromos-auto-learazas-byd-reszvenyek-eses-hongkongi-tozsde","timestamp":"2025. május. 26. 14:17","title":"Jól leárazta autóit a BYD, de őket is leárazták a tőzsdén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7273a7-cf33-412b-9468-6ce75f58e5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pokol című számban szó van még Armani felsőkről, díjbeszedőkről és arról is, hogy „ezt a nemzetet nem vághatják a vájatok át”.","shortLead":"A Pokol című számban szó van még Armani felsőkről, díjbeszedőkről és arról is, hogy „ezt a nemzetet nem vághatják...","id":"20250527_BetonHofi-Pokol-videoklip-politikai-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7273a7-cf33-412b-9468-6ce75f58e5ee.jpg","index":0,"item":"1f3406df-9cb9-41cf-a7b2-9df84202b847","keywords":null,"link":"/elet/20250527_BetonHofi-Pokol-videoklip-politikai-uzenet","timestamp":"2025. május. 27. 11:13","title":"„Magyar rendőr, hogyha támad a nép, álljatok át” – kijött Beton.Hofi új száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]