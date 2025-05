Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","shortLead":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","id":"20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3.jpg","index":0,"item":"e99e99b2-cb1f-4ed8-96e1-59324fc9841b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","timestamp":"2025. május. 27. 11:03","title":"Megtalálták a világ legrégebbi ujjlenyomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi mindennek kellett történnie, hogy az áru odajusson. A háttérben az intralogisztika dolgozik: az anyagmozgatás, a raktározás és gyártás közötti összehangolt logisztikai folyamatrendszer. Ez a szektor a gazdaság létfontosságú, de kevéssé ismert motorja, ami komoly hatással van a környezetünkre is. A terület egyik legfontosabb hazai szereplőjének, a Jungheinrichnek célja, hogy 2030-ra saját működése szén-dioxid-semleges legyen, 2050-re pedig teljes értéklánca elérje a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi...","id":"20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a.jpg","index":0,"item":"f05a7a85-111c-4dc8-8ed1-d4f1adb7d018","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 27. 07:30","title":"Fenntarthatóság az intralogisztikában: a vezető nélküli targoncák, mobil robotok elterjedése a hazai piacon lassan halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"31ee95f5-574b-417a-8d66-606a5e4fb906","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump nevét ugyan nem mondta ki a Kanada államfőjeként is szolgáló III. Károly király, azonban így is egyértelmű, hogy kire utalt, amikor 1957 óta első brit uralkodóként megnyitotta a kanadai parlament ülését.","shortLead":"Donald Trump nevét ugyan nem mondta ki a Kanada államfőjeként is szolgáló III. Károly király, azonban így is...","id":"20250528_donald-trump-kanada-karoly-kiraly-usa-parlament-beszed-nagy-britannia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ee95f5-574b-417a-8d66-606a5e4fb906.jpg","index":0,"item":"df043a2f-f41c-4a40-849d-cfd7c737fb42","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_donald-trump-kanada-karoly-kiraly-usa-parlament-beszed-nagy-britannia","timestamp":"2025. május. 28. 05:37","title":"Trumpnak üzent III. Károly a kanadai parlamentben elmondott beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A pártja elnökségét otthagyó és a KDNP-t, valamint Semjén Zsoltot élesen bíráló Gaal Gergely Iványi Gábornál járt, akitől korábban pártja helyett bocsánatot is kért.","shortLead":"A pártja elnökségét otthagyó és a KDNP-t, valamint Semjén Zsoltot élesen bíráló Gaal Gergely Iványi Gábornál járt...","id":"20250527_gaal-gergely-kdnp-ivanyi-gabor-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"8b0c02f1-30b0-47c8-ae1f-b00e0b047a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_gaal-gergely-kdnp-ivanyi-gabor-latogatas","timestamp":"2025. május. 27. 12:49","title":"Iványi Gábornál járt a lemondott KDNP-s bepótolni, amit a pártja elmulasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdd7f00-45c5-46d0-9aa5-96bb47f41b6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth László szerint a fiatal rapper visszaél a népszerűségével, és drogmarketingre használja ezt. ","shortLead":"Horváth László szerint a fiatal rapper visszaél a népszerűségével, és drogmarketingre használja ezt. ","id":"20250527_Pogany-Indulo-Horvath-Laszlo-drogugyi-kormanybiztos-fuvezes-bunreszesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbdd7f00-45c5-46d0-9aa5-96bb47f41b6c.jpg","index":0,"item":"4ce54773-98ed-451f-9725-e647aca4ff61","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Pogany-Indulo-Horvath-Laszlo-drogugyi-kormanybiztos-fuvezes-bunreszesseg","timestamp":"2025. május. 27. 12:46","title":"„Ez már nem művészi szabadság, sokkal inkább bűnrészesség” – mondja Pogány Indulóról a drogügyi kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"1400 kilós volt a fogás. ","shortLead":"1400 kilós volt a fogás. ","id":"20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9.jpg","index":0,"item":"dc4c3c05-20d0-41be-9673-c88798cbca06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","timestamp":"2025. május. 28. 08:41","title":"Tóba gurult egy autó egy zalai horgászversenyen – búvárok halászták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","shortLead":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","id":"20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"17f8ba9d-3405-4077-8352-fc773c507311","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","timestamp":"2025. május. 27. 14:12","title":"Újabb fogolycseréről állapodhatott meg Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","shortLead":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","id":"20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"3a400d4c-00db-41c6-869c-c70c1a7904e2","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","timestamp":"2025. május. 27. 17:13","title":"Két fővárosi cégnél is új vezető jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]