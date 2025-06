Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","shortLead":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","id":"20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6.jpg","index":0,"item":"ffc2c22b-9f6a-48fe-9c62-9a1bd04eb9dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","timestamp":"2025. június. 03. 06:41","title":"Elgurultak a Ford gyógyszerei, őrült szörnyeteg bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c22134-f04e-4ec9-9871-a8201c7d2efc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Matolcsy Ádámmal együtt sír, együtt nevet társtulajdonosként az MBH Bank a Magyar Strat-Alfa nevű, tavaly 2,4 milliárdos mínuszt összehozó vállalatban.","shortLead":"Matolcsy Ádámmal együtt sír, együtt nevet társtulajdonosként az MBH Bank a Magyar Strat-Alfa nevű, tavaly 2,4...","id":"20250603_mbh-mnb-matolcsy-adam-veszteseg-beszamolo-magyar-strat-alfa-gtc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c22134-f04e-4ec9-9871-a8201c7d2efc.jpg","index":0,"item":"c31b1c46-2125-4519-b74a-9cbb129a3751","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_mbh-mnb-matolcsy-adam-veszteseg-beszamolo-magyar-strat-alfa-gtc","timestamp":"2025. június. 04. 06:00","title":"Kiderült a trükk, hogyan nőtt a kis Matolcsy veszteséges központi cégének értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználók a jövőben nem láthatják majd a TikTok keresőjének találati oldalán azokat a videókat, amelyek evészavarokat vagy kóros testképet népszerűsítenek.","shortLead":"A felhasználók a jövőben nem láthatják majd a TikTok keresőjének találati oldalán azokat a videókat, amelyek...","id":"20250604_tiktok-kereses-skinnytok-video-hashtag-elrejtese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"3df4cbe6-6614-4a71-8520-b5408fdddbaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_tiktok-kereses-skinnytok-video-hashtag-elrejtese","timestamp":"2025. június. 04. 11:03","title":"Változik a TikTok keresője, eltűnik egy káros hashtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","shortLead":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","id":"20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818.jpg","index":0,"item":"f3900110-4951-4fd7-9253-a8de7fc470df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","timestamp":"2025. június. 03. 07:21","title":"Erősebb, gyorsabb és egyben takarékosabb lett a legkisebb Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet kapja. ","shortLead":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet...","id":"20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724.jpg","index":0,"item":"32e91577-03ef-4215-8e34-c6b7ada4ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","timestamp":"2025. június. 02. 14:03","title":"Riválist kap a Messenger, a Signal és a többi üzenetküldő – jöhet, amit Elon Musk évek óta emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heves megyei kereskedelmi és iparkamara egyúttal arra biztatja a vállalkozásokat, hogy a lehetőségeikhez mérten támogassák az ügyet.","shortLead":"A Heves megyei kereskedelmi és iparkamara egyúttal arra biztatja a vállalkozásokat, hogy a lehetőségeikhez mérten...","id":"20250602_Adomanyokat-gyujt-az-egri-korhaz-hogy-legyen-klimajuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b.jpg","index":0,"item":"5e4dbe5d-23fb-48e3-ad07-8ed64da7547c","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Adomanyokat-gyujt-az-egri-korhaz-hogy-legyen-klimajuk","timestamp":"2025. június. 02. 14:27","title":"Adományokat gyűjt egy egri kórház, hogy nyárra legyen klíma a fekvőbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d9cc1b-b689-4e09-b800-296b9f9fa775","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple állítása szerint ha be kell tartania az Európai Unió digitális piacokról szóló jogszabályát, azzal veszélybe kerülnek a felhasználók adatai, amikre így például a Meta is ráláthat.","shortLead":"Az Apple állítása szerint ha be kell tartania az Európai Unió digitális piacokról szóló jogszabályát, azzal veszélybe...","id":"20250603_apple-europai-unio-dma-digitalis-piacokrol-szolo-jogszabaly-felhasznaloi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32d9cc1b-b689-4e09-b800-296b9f9fa775.jpg","index":0,"item":"1d9fe56f-73e9-4947-bb14-7b0a030a99e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_apple-europai-unio-dma-digitalis-piacokrol-szolo-jogszabaly-felhasznaloi-adatok","timestamp":"2025. június. 03. 12:03","title":"Nekimegy az Apple az Európai Unió döntésének, 201 milliárd a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae3a4b9-99d5-49ca-8c8c-1106f7cb167a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Azután, hogy a szövetség közgyűlése a golfklubot működtető társaság igazgatósági elnökét választotta elnökévé.","shortLead":"Azután, hogy a szövetség közgyűlése a golfklubot működtető társaság igazgatósági elnökét választotta elnökévé.","id":"20250603_magyar-golf-szovetseg-tisztujitas-tiborcz-istvan-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae3a4b9-99d5-49ca-8c8c-1106f7cb167a.jpg","index":0,"item":"99f9e231-8492-41f0-99be-e1af1a16a7ed","keywords":null,"link":"/sport/20250603_magyar-golf-szovetseg-tisztujitas-tiborcz-istvan-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. június. 03. 16:14","title":"Tiborcz és Mészáros alcsútdobozi golfklubjába költöztetik a Magyar Golf Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]