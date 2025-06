Egy magas rangú orosz biztonsági tisztviselő idén júniusban már másodszor utazott Phenjanba, hogy találkozzon Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel – közölte kedden az orosz állami média. A TASZSZ hírügynökség szerint Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára Vlagyimir Putyin orosz elnök különleges megbízásával érkezett az észak-koreai fővárosba, és várhatóan találkozik az ország vezetőjével. Az észak-koreai média nem erősítette meg a látogatást – írja az ABC News.

Tavaly ősszel derült ki, hogy észak-koreai katonák is harcolnak az oroszok oldalán, főként a kurszki régióban, ahová 2024 augusztusában törtek be az ukrán erők. Mindezt hivatalosan eleinte egyik állam sem ismerte el, de elég sokat lehetett olvasni a sajtóban az észak-koreai katonákról. Mi is beszámoltunk róla, hogy inkább felrobbantják magukat, mintsem, hogy hadifogságba essenek, hogy dróncsalinak használják egymást, illetve azt is, hogy ráfüggtek a pornóra.

Április végén Putyin bejelentette, hogy sikeresen visszafoglalták a kurszki régiót (ezt az ukrán vezetés egyébként tagadta), és Valerij Geraszimov azt is megerősítette, hogy több, mint 12 ezer észak-korai katona vett részt a harcokban. Az oroszok után Észak-Korea is elismerte a katonák jelenlétét, „akik az igazságért harcoltak, mind hősök és a haza becsületének képviselői” – mondta Kim Dzsongun akkor.

Azt előző júniusi találkozón az észak-koreai vezető azt mondta Sojgunak, hogy kormánya feltétel nélkül támogatni fogja Oroszországot az ukrajnai háború és más kritikus nemzetközi kérdések kapcsán, emellett megvitatták az országaik közötti stratégiai partnerség megerősítését – írta az észak-koreai állami média.

Így halnak meg Oroszországban a semmiért az észak-koreai katonák Amerikai illetékesek is megerősítették, hogy észak-koreaiak is voltak azok között a katonák között, akik a napokban az oroszországi Kurszk térségében életüket vesztették egy brit manőverező robotgépekkel végrehajtott ukrán támadásban. Közben az is kiderült, hogy a Putyin segítségére vezényelt távol-keleti katonák zsoldja leginkább Kim Dzsong Un diktátort és környezetét gazdagítja.

Nyitóképünkön Szergej Sojgu korábbi orosz védelmi miniszter látható, ahogyan tiszteleg Vlagyimir Putyin elnök előtt a győzelem napi katonai parádén a Vörös téren Moszkva központjában 2023. május 9-én. Forrás: Dmitry Astakhov / Sputnik / AFP.