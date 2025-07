Hollandia szerint Oroszország tiltott vegyi fegyvereket vet be Ukrajna ellen

A holland és a német hírszerzés bizonyítékokat talált arra, hogy Oroszország széles körben vet be tiltott vegyi fegyvereket Ukrajnában – írja a Reuters.

Állításuk szerint arra is volt példa, hogy fojtógázokat dobtak drónokkal lövészárkokba, hogy kiszorítsák onnan az ukrán katonákat és ezáltal könnyebb célponttá váljanak. A holland védelmi miniszter, Ruben Brekelmans szerint mindez „normalizálódik és elterjedt gyakorlattá” válik az orosz hadseregben.

A holland katonai hírszerzés vezetője, Peter Reesink szerint a jelenség nem alkalmi eset, hanem egy nagyszabású program része, amelyhez kutatókat is toboroznak, és parancsok is érkeznek a vegyi szerek használatára. Az egyik használt anyag a kloropikrin, amelyet drónokról ledobott üvegekben és palackokban vetnek be.

A holland védelmi miniszter elmondása alapján hivatalosan legalább három halálesetet és 2500 sérültet kötnek vegyifegyver-támadásokhoz Ukrajnában. A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) eddig nem indított vizsgálatot, mivel ehhez tagállami kezdeményezés szükséges. Brekelmans szerint új szankciókra és Oroszország nemzetközi testületekből való kizárására lenne szükség.

A Reuters kiemelte, hogy nem tudták független forrásból megerősíteni a tiltott vegyi anyagok alkalmazását egyik fél részéről sem az ukrajnai háborúban. Azonban Ukrajna több ezer esetben vádolja Oroszországot vegyi fegyverek használatával, de Moszkva tagadja, hogy illegális fegyvereket vetett volna be, és ehelyett Ukrajnát vádolja hasonlóval.

