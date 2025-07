Kedden eldőlhet, milyen fegyvereket küld Trump Ukrajnának

Donald Trump nemzetbiztonsági kabinete kedden vitatja meg az ukrajnai fegyverszállítás részleteit – írja a CNN. Az amerikai elnök hétfőn beszélt arról újságíróknak, hogy további fegyvereket fognak küldeni. „Meg kell tennünk, képesnek kell lenniük arra, hogy megvédjék magukat, nagyon kemény csapásoknak vannak kitéve most” – mondta.

Minderről azután öt nappal ejtett szót, hogy a Pentagon ideiglenesen leállította egyes fegyverek Ukrajnába szállítását arra hivatkozva, hogy megcsappantak az amerikai fegyverkészletek. A fegyverek között ott voltak a Patriot légvédelmi rakéták is, amelyek létfontosságúak Kijev számára, miután az oroszok drónok tömegeivel támadnak ukrán célpontokat.

Taktikát váltott Moszkva, tömeges drón- és rakétatámadásokkal akarja megtörni az ukránokat Az oroszok most már kevés célpontot jelölnek ki, de azokra tömegesen küldenek drónokat és rakétákat. Nagyot nőtt a civil áldozatok száma, a Kreml az ukránok morálját akarja megtörni a támadásokkal, na meg a légvédelmi rakétáik számát lenullázni.

Trump azután gondolta meg magát, hogy pénteken telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A CNN szerint Donald Trump a múlt hétvégén beszélt Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel is. Szóba került, hogy az európai országok is besegíthetnének a Patriotok szállításába, beszállnának a költségekbe, és akár ütegeket is átadhatnának Kijevnek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy kommentálta a fegyverszállítások felújítását, hogy Oroszország nem lát bizonyítékot arra, hogy a szállítások valaha is teljesen leálltak volna. Az amerikai elnök bejelentésével összefüggésben Peszkov úgy vélte, hogy az sok ellentmondást tartalmaz, és hozzátette: időbe telik tisztázni, Ukrajna pontosan miféle és milyen mennyiségű fegyverellátmányban részesül majd az Egyesült Államoktól.

Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egy nappal azután beszélt egymással telefonon, hogy Washington leállította a fegyverszállításokat. Utána az amerikai elnök azt mondta, nem elégedett Putyin viselkedésével.