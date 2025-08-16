Már több mint háromszázan meghaltak a Pakisztánt sújtó áradásokban

Szombatra meghaladta a háromszázat a heves esőzések és áradások halálos áldozatainak száma Pakisztánban, miközben az ország északnyugati részén a romok közül további holttesteket emelnek ki a mentőalakulatok. A hegyvidéki Haibar-Pahtúnhva tartomány kormányzata gyásznapot hirdetett.

„Az áldozatok száma jelenleg 307” – közölte a tartomány katasztrófavédelmi hatóságának szóvivője. A szóvivő tájékoztatása szerint a mentők az éjszaka folyamán 93 holttestet emeltek ki a romok közül, és attól tartanak, hogy az áldozatok száma tovább nő.

Haibar-Pahtúnhva Buner körzetében továbbra is több száz mentő dolgozik a túlélők felkutatásán, miután pénteken felhőszakadások és özönvízszerű esők pusztító árvizet okoztak, és több tucatnyi otthont elsodort az ár.

Israr Ahmed Rajpoot on X (formerly Twitter): “Floods wreak havoc in KPK and Azad and Jammu Kashmir in Pakistan.International community is humbly requested to help out the flood affected people. pic.twitter.com/LxfkIHXCw6 / X” Floods wreak havoc in KPK and Azad and Jammu Kashmir in Pakistan.International community is humbly requested to help out the flood affected people. pic.twitter.com/LxfkIHXCw6

A legsúlyosabban érintett falvakban, Pir Babában és Malik Purában zajlik a mentés, ahol pénteken követelte a legtöbb áldozatot az ár – mondta Buner helyettes biztosa. Egy helyi lakos beszámolója szerint „nem tudják, honnan zúdult rájuk a víz, de olyan gyorsan jött, hogy sokan nem tudtak elmenekülni”.

A legtöbb áldozat még azelőtt meghalt, hogy kórházba kerülhetett volna – közölte a buneri állami kórház orvosa. Hozzátette: a halottak között sok a gyermek és férfi volt, mivel a nők többsége a hegyekben volt tűzifát gyűjteni vagy az állatokat legeltetni.

Vani Mehrotra on X (formerly Twitter): “Devastating flash floods amid heavy rain in parts of Pakistan. Hundreds of homes swamped, families stranded on rooftops.Reports say 43 people have so far died. Evacuations are underway.#Pakistan pic.twitter.com/Ztx1IRLKP0 / X” Devastating flash floods amid heavy rain in parts of Pakistan. Hundreds of homes swamped, families stranded on rooftops.Reports say 43 people have so far died. Evacuations are underway.#Pakistan pic.twitter.com/Ztx1IRLKP0

A pakisztáni ellenőrzés alatt álló Kasmírban és az India, illetve Kína határához közeli Gilgit-Baltisztán turisztikai régióban legalább 18 ember halt meg.

Az elmúlt hetekben több százan vesztették életüket az országban áradásokban, miután a szokásosnál jóval több eső esett a monszunidőszakban. Az esőzések utakat mostak el, házakat döntöttek romba, egész településeket zártak el a külvilágtól.

Pakisztánban az idén a szokásosnál jóval több eső esett, amit a szakértők a klímaváltozással hoznak összefüggésbe. A katasztrófavédelem adatai szerint az árvizek és földcsuszamlások miatt az országban június 2. óta immár mintegy 541 ember vesztette életét.

(Nyitókép: AFP / Mehboob Ul Haq)