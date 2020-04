Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","shortLead":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","id":"20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d3c8c-7fe3-44d6-bc2c-7763702288c5","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","timestamp":"2020. április. 12. 10:37","title":"Szó szerint lerángatták a buszról a rendőrök a maszkot nem viselő férfit Philadelphiában - video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól a felhatalmazási törvényt, és a járvány gazdasági hatásai is tönkretehetik. Nem lehet véletlen az sem, hogy pont a veszélyhelyzet alatt vásárolta be magát egy fideszes médiaember az index.hu egyik háttércégébe. ","shortLead":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól...","id":"202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbea6f9-e97b-4e27-b319-adc59768fd3c","keywords":null,"link":"/360/202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","timestamp":"2020. április. 12. 14:30","title":"A sajtópiacon is válság van, és ott lebeg fölötte a kormány pallosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével vitatta meg a koronavírus-járvány megfékezéséhez szükséges újabb intézkedéseket az országot irányító Koreai Munkapárt politikai bizottsága - jelentette az állami média vasárnap.","shortLead":" Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével vitatta meg a koronavírus-járvány megfékezéséhez szükséges újabb...","id":"20200412_Senki_sem_tudja_mi_tortenik_EszakKoreaban_ok_azt_mondjak_csucsszinvonalu_lepeseket_tettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f9352b-3b52-4479-a943-00f1442d90a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Senki_sem_tudja_mi_tortenik_EszakKoreaban_ok_azt_mondjak_csucsszinvonalu_lepeseket_tettek","timestamp":"2020. április. 12. 09:50","title":"Senki sem tudja, mi történik Észak-Koreában, ők azt mondják \"csúcsszínvonalú lépéseket\" tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","shortLead":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","id":"20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5494180b-dcc1-44b2-892e-01f46f429cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","timestamp":"2020. április. 12. 19:25","title":"Két telitalálatos is volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint öt hónapja indult, de máris több mint 50 millió előfizetőt könyvelhet el a Disney streaming szolgáltatása.","shortLead":"Kevesebb mint öt hónapja indult, de máris több mint 50 millió előfizetőt könyvelhet el a Disney streaming szolgáltatása.","id":"20200412_disney_plusz_elofizetok_szama_50_millio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effc5792-08a3-46a6-9f07-39f5b5b38d47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_disney_plusz_elofizetok_szama_50_millio","timestamp":"2020. április. 12. 10:03","title":"Öt hónapja indult csak, de már több mint 50 millió előfizetője van a Disney+-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d13e5e-365b-4b49-a4da-b40402f88f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 1310 fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, a Pesti úti idősotthonban újabb 56 esetet regisztráltak, de közülük mindenki jó általános állapotban van, senki nem került intenzív osztályra. Vasárnap katonák bevonásával teljes fertőtlenítés kezdődik az intézményben. Müller Cecília szerint továbbra sem tudni, pontosan hogyan került be az otthonokba a fertőzés és hogyan terjedt el.","shortLead":"Már 1310 fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, a Pesti úti idősotthonban újabb 56 esetet regisztráltak, de...","id":"20200411_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d13e5e-365b-4b49-a4da-b40402f88f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8841de48-1ffd-45a0-8486-2d121f8a5358","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. április. 11. 11:05","title":"Operatív törzs: újabb 56 fertőzött a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása szerint, és a hivatalos vasárnapi adatok azt mutatják, hogy a fertőzésen átesett emberek köre már meghaladja a vírust még hordozó emberekét.","shortLead":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása...","id":"20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05867e69-a9bc-4749-921b-92e3a99f7a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","timestamp":"2020. április. 12. 12:05","title":"Németországban már több gyógyultat tartanak nyilván, mint fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi valószínűleg pánikba esett, amikor meglátta a mozdulatlan áldozatot, pedig a motoros könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.","shortLead":"A férfi valószínűleg pánikba esett, amikor meglátta a mozdulatlan áldozatot, pedig a motoros könnyebb sérülésekkel...","id":"20200411_A_HEV_ele_ugrott_egy_taxisofor_miutan_elgazolt_egy_motorost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f78499a-f2a0-48ba-843c-b2cc6ec099e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_HEV_ele_ugrott_egy_taxisofor_miutan_elgazolt_egy_motorost","timestamp":"2020. április. 11. 10:07","title":"A HÉV elé ugrott egy taxisofőr, miután elgázolt egy motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]