[{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai iparban szerzett milliárdjaiból régóta kutatásokat gründoló Bill Gates szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) finanszírozásának leállítása nagyon veszélyes, mivel nincs más, aki a járvány ellen küzdhetne.","shortLead":"A technológiai iparban szerzett milliárdjaiból régóta kutatásokat gründoló Bill Gates szerint az Egészségügyi...","id":"20200416_bill_gates_donald_trump_who_tamogatas_koronavirus_vilagjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a53f961-34a6-4895-95a7-df3a2ba07129","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_bill_gates_donald_trump_who_tamogatas_koronavirus_vilagjarvany","timestamp":"2020. április. 16. 13:03","title":"Bill Gates odaszólt Trumpnak: ha valamikor, akkor most nem kellene elgáncsolni a WHO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korlátozó intézkedések továbbra is érvényben maradnak, de az orosz autógyártók fokozatosan visszatérnek a normál kerékvágásba.","shortLead":"A korlátozó intézkedések továbbra is érvényben maradnak, de az orosz autógyártók fokozatosan visszatérnek a normál...","id":"20200415_ujrakezdodott_a_ladak_es_uazok_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea92c2-0de2-47fc-9537-e091aa67836b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_ujrakezdodott_a_ladak_es_uazok_gyartasa","timestamp":"2020. április. 15. 11:21","title":"Újrakezdődött a Ladák és UAZ-ok gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d18fdfc-094f-4830-a825-c1720ae319c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol tulajdonába került az Azeri-Chirag-Gunashli olajmező 9,57 százalékos, illetve a Baku-Tbiliszi-Ceyhan csővezeték 8,9 százalékos részesedése. 