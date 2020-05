Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Hogy tapasztalta meg a szegényes, ám védett burokban élő afroamerikai kislány először a világ egyenlőtlenségét, s ezzel dacolva végül hogy menetelt be a világ egyik leghíresebb egyetemére, majd szülővárosa legmenőbb jogi irodájába? S miként döbbentette rá egy furcsa nevű jogászpalánta, Barack Obama, hogy ezektől a sikerektől még nem vált önmagává.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e865c-59e4-4c17-8f38-b63841e5e920","keywords":null,"link":"/360/20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","timestamp":"2020. május. 03. 17:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 1. rész – Mákszemek egy rizzsel teli tálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99498d95-e312-4acc-9b43-c4aab9bcc047","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A Budapesti Távmozi első premierje, A láthatatlanok egyszerre könnyed és szívszorító tragikomédia egy nappali hajléktalan menedék lakóinak és dolgozóinak küzdelmeiről.","shortLead":"A Budapesti Távmozi első premierje, A láthatatlanok egyszerre könnyed és szívszorító tragikomédia egy nappali...","id":"20200502_Eszrevennenk_vegre_a_lathatatlanokat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99498d95-e312-4acc-9b43-c4aab9bcc047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aed0452-5055-4873-89e2-31a8a99db13c","keywords":null,"link":"/kultura/20200502_Eszrevennenk_vegre_a_lathatatlanokat_is","timestamp":"2020. május. 02. 17:45","title":"Észrevennénk végre a láthatatlanokat is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újra lehet majd sportversenyeket és -edzéseket is tartani hétfőtől, legyen szó akár profi-, amatőr-, szabadidős- vagy tömegsport-eseményekről. Csak nézőket nem szabad beengedni.","shortLead":"Újra lehet majd sportversenyeket és -edzéseket is tartani hétfőtől, legyen szó akár profi-, amatőr-, szabadidős- vagy...","id":"20200503_Hetfotol_ujra_lehet_sportversenyeket_tartani__nezok_nelkul_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60415488-63f1-4fdd-afef-c5ef9035448b","keywords":null,"link":"/sport/20200503_Hetfotol_ujra_lehet_sportversenyeket_tartani__nezok_nelkul_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 09:17","title":"Hétfőtől újra lehet sportversenyeket tartani - nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője úgy alkotta meg, hogy ha haszontalanná válik, törli önmagát.","shortLead":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője...","id":"20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582d873-8b96-4c21-afa4-e2bb422c76ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","timestamp":"2020. május. 03. 08:03","title":"Csináltak egy weboldalt, ami megsemmisíti önmagát, ha 24 órán át senki nem üzen neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó része még a teszteknél sem tart. Pedig ha valahol, itt tényleg nagy szükség lenne a védelemre.","shortLead":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó...","id":"20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0e0fe-50f0-4ef9-99bf-ddbfd752c6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Mi történik, amikor valaki maszk nélkül tüsszent egyet a repülőn? Animáción mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f742a32-816e-40fd-b4ef-5fa005ba31a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű darázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet.","shortLead":"A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű darázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet.","id":"20200504_egyesult_allamok_kina_szallitmany_koronavirus_oriasdarazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f742a32-816e-40fd-b4ef-5fa005ba31a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54086ff8-cb60-48ba-9c25-0291918ec238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_egyesult_allamok_kina_szallitmany_koronavirus_oriasdarazs","timestamp":"2020. május. 04. 10:03","title":"A Kínából érkezett szállítmányokkal együtt veszélyes óriásdarazsak is partra szálltak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat.","shortLead":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. 