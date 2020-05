Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","shortLead":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","id":"20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061567a-21e7-4728-812b-ba354e000014","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","timestamp":"2020. május. 13. 12:11","title":"A kormány szerint az élet újraindításához szükség van a milliárdokba kerülő vadászati kiállítás megrendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook peren kívül egyezett meg azokkal az egykori moderátorokkal, akik szerint a cég nem tett meg mindent a biztonságos munkavégzés érdekében.","shortLead":"A Facebook peren kívül egyezett meg azokkal az egykori moderátorokkal, akik szerint a cég nem tett meg mindent...","id":"20200513_facebook_moderator_karterites_mentalis_megbetegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177a5b4c-5383-4ebc-b68d-16f10e6affd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_facebook_moderator_karterites_mentalis_megbetegedes","timestamp":"2020. május. 13. 15:03","title":"16,9 milliárd forintnyi kártérítést fizet a moderátoroknak a Facebook, annyira durva a munkájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József szerint logikus lépés lenne a brit kormány részéről, ha egyesekre nem vonatkozna a kötelező karantén.","shortLead":"Váradi József szerint logikus lépés lenne a brit kormány részéről, ha egyesekre nem vonatkozna a kötelező karantén.","id":"20200511_wizz_air_kotelezo_karanten_arcmaszk_varadi_jozsef_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0aeee45-7a1c-45a2-b7ab-562ffcb348da","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_wizz_air_kotelezo_karanten_arcmaszk_varadi_jozsef_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. május. 11. 21:54","title":"A Wizz Air-főnök enyhítene a tervezett kötelező karantén szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1310d0a-a780-447c-8628-3f0611bda89d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka újdonsága egy zéró károsanyag-kibocsátású nagy divatterepjáró.","shortLead":"A svéd márka újdonsága egy zéró károsanyag-kibocsátású nagy divatterepjáró.","id":"20200512_volvo_xc100_hatalmas_test_villanymotor_es_csak_4_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1310d0a-a780-447c-8628-3f0611bda89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747cf499-123f-4682-8aed-37c267a97665","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_volvo_xc100_hatalmas_test_villanymotor_es_csak_4_ules","timestamp":"2020. május. 12. 09:21","title":"Volvo XC100: hatalmas test, 2 villanymotor és csak 4 ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","shortLead":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","id":"20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97e2141-4d41-4a25-a0ad-6eee9fb84852","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","timestamp":"2020. május. 13. 06:35","title":"Emberkereskedelem, pénzmosás, prostitúció - két magyar férfi ellen indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szempontból is érdekes mobil lehet az ősszel érkező iPhone 12, ha igazak az ismert szivárogtató, Max Weinbach előrejelzései.","shortLead":"Több szempontból is érdekes mobil lehet az ősszel érkező iPhone 12, ha igazak az ismert szivárogtató, Max Weinbach...","id":"20200511_iphone_12_pro_120_hz_es_kijelzo_lidar_szenzor_max_weinbach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01aaf5be-db2c-42b9-b1d9-d49d8d81d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_iphone_12_pro_120_hz_es_kijelzo_lidar_szenzor_max_weinbach","timestamp":"2020. május. 11. 21:12","title":"Kamerában, aksiban és kijelzőben is jobb lehet az iPhone 12, mint az Apple mostani telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","shortLead":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","id":"20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c8dfe-07b6-4ecd-b9cb-b74d56bf4b42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","timestamp":"2020. május. 11. 20:20","title":"Már lehet jelentkezni az ingyenes állami informatikai képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürjes Balázs szerint időszerű a járművek lecserélése, de a járványhelyzet befolyásolja a céldátumot.\r

","shortLead":"Fürjes Balázs szerint időszerű a járművek lecserélése, de a járványhelyzet befolyásolja a céldátumot.\r

","id":"20200513_KaracsonyGergely_FurjesBalazs_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47d031b-c092-4967-af68-75b13294e026","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_KaracsonyGergely_FurjesBalazs_level","timestamp":"2020. május. 13. 11:46","title":"Fürjes csak jövőre adná oda Karácsonyéknak a buszcserére ígért milliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]