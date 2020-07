Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint egy 54 éves ápoló megerőszakolta kórházának betegét Sátoraljaújhelyen.","shortLead":"A vád szerint egy 54 éves ápoló megerőszakolta kórházának betegét Sátoraljaújhelyen.","id":"20200729_sarotaljaujhely_nemi_eroszak_apolo_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8d56c4-5752-4b54-a98b-fea642f2f615","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_sarotaljaujhely_nemi_eroszak_apolo_rendorseg","timestamp":"2020. július. 29. 20:22","title":"A nemi erőszakkal vádolt ápoló szerint közös megegyezéssel történt a szex","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a420a-e8c7-48f9-b367-20c4a86b8dfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy brit kutatócsoport kifejezetten a koronavírus-járvány idején elterjedt home office hosszú távú hatásait vizsgálta.","shortLead":"Egy brit kutatócsoport kifejezetten a koronavírus-járvány idején elterjedt home office hosszú távú hatásait vizsgálta.","id":"202031_hianyzo_ingazas_magukban_lennenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b49a420a-e8c7-48f9-b367-20c4a86b8dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec5dfc-96b1-47dd-bc9a-73c9924d8feb","keywords":null,"link":"/360/202031_hianyzo_ingazas_magukban_lennenek","timestamp":"2020. július. 30. 14:00","title":"Szinte mindenki utálta az ingázást, most mégis rengeteg embernek hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"A boszorkányokat el kell égetni\" – kiabálta a fiatal, aki ezután közelről lábon és hason lőtte a lányt egy római gyertyával.","shortLead":"\"A boszorkányokat el kell égetni\" – kiabálta a fiatal, aki ezután közelről lábon és hason lőtte a lányt egy római...","id":"20200731_tuzijatek_szilveszter_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579e5267-1206-463f-9e07-ae5aa36aebf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_tuzijatek_szilveszter_vademeles","timestamp":"2020. július. 31. 08:54","title":"Vádat emeltek a 19 éves ellen, aki tűzijátékkal lőtt meg egy nőt szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895d87f2-0542-40f2-892d-337736c525cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexet tulajdonló alapítvány jó kapcsolatban van Vaszily Miklóssal, a TV2 igazgatóságának elnökével.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló alapítvány jó kapcsolatban van Vaszily Miklóssal, a TV2 igazgatóságának elnökével.","id":"20200731_Bodolai_Okos_dontes_volt_kirugni_Dull_Szabolcs_foszerkesztot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895d87f2-0542-40f2-892d-337736c525cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc59d6e7-181f-4d92-9b97-d240b348b1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Bodolai_Okos_dontes_volt_kirugni_Dull_Szabolcs_foszerkesztot","timestamp":"2020. július. 31. 09:25","title":"Bodolai: Okos döntés volt kirúgni Dull Szabolcs főszerkesztőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni másokra.","shortLead":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni...","id":"20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936648ed-8c18-4fd7-868d-a5ea4c85e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","timestamp":"2020. július. 30. 17:25","title":"A lengyel igazságügyi miniszter szerint sérti Lengyelországot, ha nem szabad elítélni a melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és biztonságosan voksolni. A halasztáshoz kétpárti megállapodásra lenne szükség, ennek az esélye jelenleg elhanyagolható. ","shortLead":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és...","id":"20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624360be-de6e-4231-bcd1-2c9a27a719bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 30. 15:19","title":"Trump elhalasztaná az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bb2043-dd16-48b3-bb7d-f65e9205d529","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt még nem tudni pontosan, mikortól, de úgy tűnik, a cél az, hogy eltűnjenek a kormánykerekek az autókból.","shortLead":"Azt még nem tudni pontosan, mikortól, de úgy tűnik, a cél az, hogy eltűnjenek a kormánykerekek az autókból.","id":"20200730_A_BMW_szabadalmaztatta_botkormanyat_az_onvezeto_autoihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84bb2043-dd16-48b3-bb7d-f65e9205d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113ef96f-ae52-40c0-9212-095fa2b681b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_A_BMW_szabadalmaztatta_botkormanyat_az_onvezeto_autoihoz","timestamp":"2020. július. 30. 15:18","title":"A BMW szabadalmaztatta botkormányát az önvezető autóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]