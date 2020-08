Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni az egyetem új vezetői és a hallgatók, korábbi oktatók között.","shortLead":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni...","id":"20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f97f59-ddb2-42d0-ac52-595e75b05180","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:45","title":"Rátóti Zoltán a Színművészeti átalakításáról: „Nem a vérengzés a cél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009c7d31-c4be-4cfe-a733-be2d32c7f522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jobboldali influenszer gyógyszerfüggőségét kezelték egy szerbiai kórházban, lánya szerint ekkor fertőződött meg.","shortLead":"A jobboldali influenszer gyógyszerfüggőségét kezelték egy szerbiai kórházban, lánya szerint ekkor fertőződött meg.","id":"20200807_jordan_peterson_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=009c7d31-c4be-4cfe-a733-be2d32c7f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf856ff6-9dfb-43f2-a735-cf7d61a81e21","keywords":null,"link":"/elet/20200807_jordan_peterson_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:38","title":"Jordan Peterson koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f650d8-81de-4e71-9331-d06164e48830","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre 14 ember halálát erősítették meg.","shortLead":"Egyelőre 14 ember halálát erősítették meg.","id":"20200807_Lezuhant_egy_repulo_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f650d8-81de-4e71-9331-d06164e48830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a2be7f-9e9d-4a4c-a745-4d8cb9d43bac","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_Lezuhant_egy_repulo_Indiaban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:53","title":"Földhöz csapódott egy repülő Indiában, közel 200-an voltak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edző és szakember szerint az olimpia elhalasztása volt a lehető legjobb döntés. Azt is elárulta: Babos Tímeával szívesen dolgozna együtt. ","shortLead":"Az edző és szakember szerint az olimpia elhalasztása volt a lehető legjobb döntés. Azt is elárulta: Babos Tímeával...","id":"20200807_shane_tusup_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd487b-d5b9-462e-bd05-ba9e6d28f748","keywords":null,"link":"/sport/20200807_shane_tusup_interju","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:56","title":"Shane Tusup: Szeretem az országot, de szerintem az ország nem igazán szeret engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak tekinthető, és így a koronavírus-válság káros hatásaitól megvédendő.","shortLead":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak...","id":"20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d38957-4150-4935-ade7-a8cb51e2b9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:58","title":"A bányászatot is védelmezi a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit – derül ki egy új, önkéntesekkel végzett holland kutatásból. Más tudósok szerint a vakcina semmit nem ér a Covid-19 ellen.","shortLead":"A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit – derül ki egy új, önkéntesekkel végzett holland kutatásból. Más...","id":"20200807_kutatas_bcg_oltas_tuberkulozis_koronavirus_covid_19_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90536342-03d0-4c6b-aa9e-bff30bd6bc7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_kutatas_bcg_oltas_tuberkulozis_koronavirus_covid_19_tunetek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:08","title":"Holland kutatók: A BCG-oltás igenis jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","shortLead":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","id":"20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b5ba94-9c6d-4d3b-a88d-6c87b51c36b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:46","title":"Négy kisbuszból álló horrorszerelvényt kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai magatartással van gond a nevük elhallgatását kérő illetékesek szerint.","shortLead":"Az amerikai magatartással van gond a nevük elhallgatását kérő illetékesek szerint.","id":"20200807_who_g7_reform_kilepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054e0fff-3e2d-4cc3-b69b-3ff14d2a2bea","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_who_g7_reform_kilepes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 22:12","title":"Washington miatt léphetnek ki a WHO reformjáról szóló tárgyalásokból a franciák és a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]