Jegesmedve tépett szet egy embert a Spitzbergákon
Az állatot lelőtték, de már későn.
2020. augusztus. 28. 11:40 Kos ölt meg egy nőt Veszprémben
Az állat egy közeli ingatlan területéről szabadult el, egy férfit is megsebesített.
2020. augusztus. 27. 16:05 Az Alapjogokért Központ szervezte a partit, ami után több kormánytag is karanténba vonult
A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.
2020. augusztus. 27. 21:05 Trump erősítést küld Wisconsinba, növelték a Nemzeti Gárda létszámát
A hátba lőtt Jacob Blake deréktől lefelé megbénult, az orvosok azonban bíznak a javulásban.
2020. augusztus. 28. 17:38 Havi 150 ezres kedvezményes hitelt kaphatnak a szakképzésben és a felnőttképzésben tanulók
Egy jó szakma kitanulásának már nem lehet anyagi akadálya Tállai András szerint.
2020. augusztus. 29. 07:50 Először figyeltek meg nappal űrszemetet svájci kutatók
A világon elsőként sikerült speciális lézerrel napfényben is megállapítani egy űrszemét távolságát – közölte pénteken a Berni Egyetem.
2020. augusztus. 28. 20:03 Városüzemeltetési tanácsnoknak nevezték ki a volt fideszes polgármestert Gödön
A testület több tagja Fülöp Zoltán LMP-s alpolgármester javaslatára szavazta meg a beadványt. A Momentum eredetileg azt közölte, hogy Szilágyi László volt DK-s képviselő is megszavazta a beadványt, azonban kiderült, ez nem igaz.
2020. augusztus. 27. 20:19 Káoszt hagy maga után az Európai Bizottságban a távozni kényszerült ír biztos
Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.
2020. augusztus. 27. 14:58 A Momentum eredetileg azt közölte, hogy Szilágyi László volt DK-s képviselő is megszavazta a beadványt, azonban kiderült, ez nem igaz. ","shortLead":"A testület több tagja Fülöp Zoltán LMP-s alpolgármester javaslatára szavazta meg a beadványt. A Momentum eredetileg azt...","id":"20200827_Varosuzemeltetesi_tanacsnoknak_neveztek_ki_a_volt_fideszes_polgarmestert_Godon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec6bae7-38df-4d0d-8e34-42d5244a677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bc6830-bb64-4332-a5d2-4d4c5ddf31e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Varosuzemeltetesi_tanacsnoknak_neveztek_ki_a_volt_fideszes_polgarmestert_Godon","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:19","title":"Városüzemeltetési tanácsnoknak nevezték ki a volt fideszes polgármestert Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","shortLead":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","id":"20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4b324a-263a-4a3b-a073-6c5c44cc9911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:58","title":"Káoszt hagy maga után az Európai Bizottságban a távozni kényszerült ír biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]