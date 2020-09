Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell az ellenzék sikeréhez, illetve mi gyengíti a Fideszt.","shortLead":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell...","id":"20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470bd9a1-7a47-4ee1-bb3f-461c05dfadfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:37","title":"Török Gábor: A gazdasági visszaesés roncsolni fogja a Fidesz támogatottságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok bemutatóján tűnhet fel az a termék is, amelyet AirTagnek nevezhet a vállalat. A kulcstartóhoz hasonló eszköz az elvesztett holmik gyors megtalálásában segít.","shortLead":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok...","id":"20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2776c0-773c-4eae-ae5e-90bfa4e14f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:23","title":"Egy teljesen új kütyüt is bemutathat ősszel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók szakmája és a hozzá kapcsolódó tragédia a soros.","shortLead":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók...","id":"202035_hivatasos_csabitok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb25e6d-1942-4e27-a564-fe1583c0ddba","keywords":null,"link":"/360/202035_hivatasos_csabitok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:00","title":"Mesterségük címere: házasságok tönkretétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek most, hogy a kormány szeptembertől ismét lezárta a határt a külföldi turisták előtt. Stratégia nincs, csak a remény, hogy egy hónap múlva enyhülhetnek a szabályok. Ma egyeztetnek a szakmai szervezetek.","shortLead":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek...","id":"20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f72d08-acc0-464c-942f-377141715d47","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:30","title":"\"Szinte minden szálloda bezárhat Budapesten\" – ezt várják az újabb határzártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b710375f-a8eb-4887-bfe8-a2076ef4c9a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A helyi strandok környezetében, továbbá a Nagy-ág és a Maros vizében a legmagasabb a szennyezés.","shortLead":"A helyi strandok környezetében, továbbá a Nagy-ág és a Maros vizében a legmagasabb a szennyezés.","id":"20200831_tisza_mikromuanyag_mellekfolyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b710375f-a8eb-4887-bfe8-a2076ef4c9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3484f22b-374d-4536-a733-3ebb75c7c600","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_tisza_mikromuanyag_mellekfolyo","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:15","title":"Jelentős a mikroműanyag-szennyezettség a Tiszában és mellékfolyóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler: Rosszul. ","shortLead":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler...","id":"20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54325b9c-d99e-44a5-a76a-4648e2fb8a71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:15","title":"Orbán: Mi egy unalmas parlamenti demokrácia vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Covid-19 nevű betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","shortLead":"A Covid-19 nevű betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","id":"20200901_koronavirus_fertozott_gyogyultak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030c989a-6903-4584-ab94-0f33d74ee8b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_koronavirus_fertozott_gyogyultak","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:13","title":"25,4 millió fertőzött van már a világban, 16,7 millióan pedig meggyógyultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d170ef-bfd0-40da-a0d0-716dffa51219","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE egykori tanára szerint a lehető legrosszabbra lehet számítani a Színművészetiben. Semmilyen bizalmat nem szavazna az „érkezőknek”, ugyanis bebizonyították, hogy nem szavahihetőek.\r

\r

","shortLead":"Az SZFE egykori tanára szerint a lehető legrosszabbra lehet számítani a Színművészetiben. Semmilyen bizalmat nem...","id":"20200831_Domotor_Andras_Vidnyanszkyrol_es_tarsairol_Koz_es_onveszelyesnek_latom_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44d170ef-bfd0-40da-a0d0-716dffa51219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8e55f1-c630-476c-a632-ba3af4a00c1c","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Domotor_Andras_Vidnyanszkyrol_es_tarsairol_Koz_es_onveszelyesnek_latom_oket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:08","title":"Dömötör András Vidnyánszkyról és társairól: „Köz- és önveszélyesnek látom őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]