Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Upor László, Németh Gábor és Bagossy László találkozik majd a kuratóriumi elnökkel, de csak akkor, ha a beszélgetésüket rögzítik.","shortLead":"Upor László, Németh Gábor és Bagossy László találkozik majd a kuratóriumi elnökkel, de csak akkor, ha a beszélgetésüket...","id":"20200902_szfe_alapitvany_upor_megbeszeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fb16c8-e81a-444f-8904-2d2ecda5bd9a","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_szfe_alapitvany_upor_megbeszeles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:46","title":"Elfogadták Vidnyánszky meghívását a Színművészeti lemondott vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti a típusjóváhagyási jogszabályokat, például az autója károsanyag-kibocsátása a valóságban magasabb az engedélyezettnél. ","shortLead":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti...","id":"20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dd894-d05d-40b8-bad0-d417486947ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:26","title":"Szigorodnak az autók ellenőrzési szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Siófok és Zamárdi-felső között nem közlekednek a vonatok, 60-90 perces késéssel mehetnek majd tovább.\r

","shortLead":"Siófok és Zamárdi-felső között nem közlekednek a vonatok, 60-90 perces késéssel mehetnek majd tovább.\r

","id":"20200831_vonatgazolas_siofok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ef7928-4c1a-4c4b-ad2b-7a6868dc3c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_vonatgazolas_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 21:49","title":"Gyalogost gázolt a vonat Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visegrádi országok turistáinak adott engedmény is kölcsönös – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A visegrádi országok turistáinak adott engedmény is kölcsönös – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.","id":"20200901_szijjarto_hatarzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44adac8-e664-4537-a0d4-6462bb9dc139","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_szijjarto_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:10","title":"Szijjártó a határzárról: ingázni még lehet, de kevesebb a határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","shortLead":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","id":"20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e9fb02-8c38-4205-b85d-2de573b7b57d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:16","title":"Enyedi Ildikó is felmondott a Színház és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b679568-82bc-428b-8c03-e90253d4a924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani arról, hogy lesz az idei egyik Samsung csúcstelefonnak, a Galaxy S20-nak egy picit gyengébb, viszont olcsóbb változata. A Samsung bolgár weboldalán már meg is jelent a Galaxy S20 FE neve, de vélhetően idő előtt, mert gyorsan le is vették a vonatkozó tartalmat.","shortLead":"Egy ideje már hallani arról, hogy lesz az idei egyik Samsung csúcstelefonnak, a Galaxy S20-nak egy picit gyengébb...","id":"20200901_samsung_olcsobb_galaxy_s20_fe_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b679568-82bc-428b-8c03-e90253d4a924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b6562e-2419-4192-9573-f9496597c945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_olcsobb_galaxy_s20_fe_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:33","title":"99%, hogy hamarosan megjelenik az olcsóbb Samsung Galaxy S20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A körzeti megbízott mentette meg az életét.","shortLead":"A körzeti megbízott mentette meg az életét.","id":"20200902_rendor_tevel_lelegeztetes_igazoltats","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf77ccf-10e1-4828-8241-a3601c64d719","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_rendor_tevel_lelegeztetes_igazoltats","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:17","title":"Rendőri igazoltatás közben állt le a légzése egy férfinak Tevelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról döntött a kormány.","shortLead":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról...","id":"20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c045133f-7bca-41d0-bba5-a9eb340167f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:28","title":"Rekordszámú súlyos beteg Romániában, nem csituló járvány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]