[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","id":"20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022c37a-91f2-489d-898e-7219c707b8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. szeptember. 26. 20:40","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf00640-b2ad-4332-afe2-59c3a938cf3d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 30 dokumentumfilm és 13 játékfilm, köztük a Lőporos hordó (1998), a Valaki más Amerikája (1995) és az Argentin tangó (1992) fűződik a nevéhez.","shortLead":"Több mint 30 dokumentumfilm és 13 játékfilm, köztük a Lőporos hordó (1998), a Valaki más Amerikája (1995) és...","id":"20200926_Elhunyt_Goran_Paskaljevic_szerb_filmrendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf00640-b2ad-4332-afe2-59c3a938cf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7013a002-e67f-4ebd-9ab5-8f463a378073","keywords":null,"link":"/kultura/20200926_Elhunyt_Goran_Paskaljevic_szerb_filmrendezo","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:47","title":"Elhunyt Goran Paskaljevic szerb filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfb37cc-3e5a-4232-82d5-d174c7d88142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter a gyártó cég váci üzemében arról beszélt, hogy a legyártott gépekből 900 darab szállításra kész, 100 darabot még tesztelnek.","shortLead":"A külügyminiszter a gyártó cég váci üzemében arról beszélt, hogy a legyártott gépekből 900 darab szállításra kész, 100...","id":"20200925_szijjarto_lelegeztetogep_beszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdfb37cc-3e5a-4232-82d5-d174c7d88142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e0511b-2034-4b53-9069-46bc249c9346","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_szijjarto_lelegeztetogep_beszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:15","title":"Szijjártó még ezer lélegeztetőgép beszerzését jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer doboznál is több parfümöt, csaknem 9 ezer liter mosószert, és sok más hamis terméket vontak ki a piacról a NAV munkatársai.","shortLead":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer...","id":"20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ebec0-51b3-425b-8e98-9d76f4c175a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:06","title":"Kamuparfümök helyett kamuruhákat venne a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3feab5aa-4173-48e8-9451-f6be3ef64d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikérte magának a külügyminiszter, hogy szórakozásból használná a rendőrségi helikoptert.","shortLead":"Kikérte magának a külügyminiszter, hogy szórakozásból használná a rendőrségi helikoptert.","id":"20200925_hadhazy_helikopter_tolna_Szekszard_Bodri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3feab5aa-4173-48e8-9451-f6be3ef64d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1686ead-0157-4835-999b-0db1fea6ec92","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_hadhazy_helikopter_tolna_Szekszard_Bodri","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:08","title":"Szijjártó elismerte, hogy járt a Bodri borászatnál, ahol a helikoptert fényképezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július 1-jén lépett életbe az új társadalombiztosítási törvény, augusztusban már módosították.","shortLead":"Július 1-jén lépett életbe az új társadalombiztosítási törvény, augusztusban már módosították.","id":"20200925_tb_adosok_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a87f12-aa87-47a7-8088-7dc70363e610","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_tb_adosok_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:35","title":"Az Emmi megerősítette, kiszámlázzák a tartozást a TB-adósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7299e096-ccb8-4ec5-be48-0bb050d2de6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Ez az egész nem csupán a pénzről szól, hanem a függetlenségről\".","shortLead":"\"Ez az egész nem csupán a pénzről szól, hanem a függetlenségről\".","id":"20200925_Olvasoink_valojaban_egy_demokratikus_ertekeket_vallo_klub_elkotelezett_tagjai__Jakus_Ibolya_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7299e096-ccb8-4ec5-be48-0bb050d2de6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf1304-4a2e-454b-a7c6-a7d88dc4b8d6","keywords":null,"link":"/360/20200925_Olvasoink_valojaban_egy_demokratikus_ertekeket_vallo_klub_elkotelezett_tagjai__Jakus_Ibolya_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:28","title":"Olvasóink valójában egy demokratikus értékeket valló klub elkötelezett tagjai – Jakus Ibolya a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Számos kedvező hitellehetőség segíti most a hazai vállalkozásokat, amelyek segíthetnek az átmeneti likviditási zavarok kezelésében, a vevőfinanszírozásban, a cégvásárlásban, a hitelkiváltásban vagy éppen az új beruházások megvalósításában. De sok a buktató is, a Bankmonitor ezért most összeszedte, mikre érdemes figyelnie a cégeknek hiteligényléskor. ","shortLead":"Számos kedvező hitellehetőség segíti most a hazai vállalkozásokat, amelyek segíthetnek az átmeneti likviditási zavarok...","id":"20200925_101_dolog_ami_miatt_sok_mikro_es_kisvallalkozas_nem_kap_most_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718ea470-8eb9-492d-bff1-354206a31577","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_101_dolog_ami_miatt_sok_mikro_es_kisvallalkozas_nem_kap_most_hitelt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:28","title":"10+1 dolog, ami miatt sok mikro- és kisvállalkozás nem kap most hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]