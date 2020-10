Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daef47c9-4a7d-47f0-92bd-bab854105817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 30-án délelőtt a Czeizel Intézet prenatális központjának kertjében tartották Czeizel Endre Önleltár című kötetének bemutatóját, majd felavatták az orvos-genetikus mellszobrát is.","shortLead":"Szeptember 30-án délelőtt a Czeizel Intézet prenatális központjának kertjében tartották Czeizel Endre Önleltár című...","id":"20200930_Felavattak_Czeizel_Endre_mellszobrat_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daef47c9-4a7d-47f0-92bd-bab854105817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a17237-3cdf-46c0-9c6c-9f03099e3c38","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Felavattak_Czeizel_Endre_mellszobrat_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:50","title":"Felavatták Czeizel Endre mellszobrát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De mi lehet egy mesekönyvben, ami ekkora indulatokat kavar? A felnőttek vagy a gyerekek csinálnak nagy ügyet belőle, ha mássággal találkoznak? Szakértőkkel beszélgettünk a „homoszexuális propagandának” titulált Meseország mindenkié című könyvről.","shortLead":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De...","id":"20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80c1e0b-3d7f-47e1-aa04-048aed585deb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","timestamp":"2020. október. 01. 06:30","title":"Mitől olyan veszélyes egy mesekönyv, hogy valaki ledarálja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","shortLead":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","id":"20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37c637a-51bc-4efb-b03e-f1932948ef01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:44","title":"Megduplázhatja az orvosok bérét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d342986-8018-424c-bc1a-4456ae357bf1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most valahogy nem olyan fontos a keresztényüldözéssel szembeni kiállás?","shortLead":"Most valahogy nem olyan fontos a keresztényüldözéssel szembeni kiállás?","id":"20201001_Haboru_Karabahban_Azerbajdzsan_oldalara_allt_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d342986-8018-424c-bc1a-4456ae357bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf7b025-668c-4f76-a4a6-4274233fc23a","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Haboru_Karabahban_Azerbajdzsan_oldalara_allt_a_magyar_kormany","timestamp":"2020. október. 01. 14:18","title":"Háború Karabahban: Azerbajdzsán oldalára állt a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban tünteti el a plasztikot. Ahhoz viszont még mindig túl lassú, hogy a laboratóriumon kívül is bevessék.","shortLead":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban...","id":"20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de183b4-ff53-4b89-846a-ff0b56ec2dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:03","title":"Elkészült az új anyag, hatszor gyorsabban bontja le a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"7-17 millió munkahely szűnhet meg az idén, mert nem mennek a turisták Afrikába – írja a Le Monde. A külföldi utasok száma az első félévben 57 százalékkal csökkent annak ellenére, hogy Afrikát viszonylag eddig megkímélte a koronavírus-járvány: 35 ezren haltak meg az 1,2 milliárd lakosú kontinensen.","shortLead":"7-17 millió munkahely szűnhet meg az idén, mert nem mennek a turisták Afrikába – írja a Le Monde. A külföldi utasok...","id":"20200930_afrika_covid_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55486025-7960-450d-a85a-0c99e13e9df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_afrika_covid_turizmus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:05","title":"Újabb tízmilliók állása került veszélybe a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","shortLead":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","id":"20200930_acdc_pwr_up_album","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f38ee6-acbc-4ece-9a4a-0ae2dc5ad94b","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_acdc_pwr_up_album","timestamp":"2020. szeptember. 30. 22:10","title":"Meglepetés: a régi tagokkal együtt tér vissza az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig szinte akadály nélkül jut el a Földre. Ez a BOSS-EUVLG1.","shortLead":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig...","id":"20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0094c6-462a-46f4-ae51-cc75d89dbed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:03","title":"Különleges galaxisra bukkantak, 2000 millió éves állapotában figyelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]