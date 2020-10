Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI elemzése szerint a magyarok pesszimistábbak lettek a pénzügyi helyzetüket illetően, nőtt a munkanélküliségtől való félelem is.","shortLead":"A GKI elemzése szerint a magyarok pesszimistábbak lettek a pénzügyi helyzetüket illetően, nőtt a munkanélküliségtől...","id":"20201009_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ccdfa4-41a1-4789-af49-1c8c25cdc226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. október. 09. 05:52","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index októberben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bfed511-af7d-4905-a1d7-b8b16016128f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan már csak és kizárólag automata váltós Mercedeseket lehet majd vásárolni.","shortLead":"Hamarosan már csak és kizárólag automata váltós Mercedeseket lehet majd vásárolni.","id":"20201009_a_mercedes_nyugdijba_kuldi_a_kezivaltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bfed511-af7d-4905-a1d7-b8b16016128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751a2da1-c394-4a36-8502-132f852c1710","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_a_mercedes_nyugdijba_kuldi_a_kezivaltokat","timestamp":"2020. október. 09. 06:41","title":"A Mercedes nyugdíjba küldi a kéziváltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a58be1-75ad-497e-b6b9-30026b5cd8b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a múlt héten, de így is nagyon magas szinten maradt.","shortLead":"Csökkent az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a múlt héten, de így is nagyon...","id":"20201008_usa_jarvany_munkanelkuli_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a58be1-75ad-497e-b6b9-30026b5cd8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b15b41-4675-4928-bcf7-e5de373b24a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_usa_jarvany_munkanelkuli_valsag","timestamp":"2020. október. 08. 16:44","title":"A járvány miatt munkanélkülivé vált amerikaiak fele még mindig nem talált új állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd97c1a1-0bbc-4463-8f0e-1bc73da43a9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy évvel elhalasztja a Jurassic Park: Világuralom című film bemutatóját a Universal Pictures, így 2022. június 10-én kerül az amerikai mozikba. Inkább az lett volna a meglepetés, ha minden marad az eredetiben.","shortLead":"Egy évvel elhalasztja a Jurassic Park: Világuralom című film bemutatóját a Universal Pictures, így 2022. június 10-én...","id":"20201007_Jurassic_Park_bemutato_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd97c1a1-0bbc-4463-8f0e-1bc73da43a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8217fd7-f9c1-4251-a85d-6a672c0ca8ad","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Jurassic_Park_bemutato_keses","timestamp":"2020. október. 07. 10:44","title":"Újabb szuperprodukció csúszik: később mutatják be a Jurassic Park új részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Területenként némileg eltér, milyen arányban találtak jól beállított dízelautókat az országban, de a fővárosban például szinte minden mért autó megfelelt az előírásoknak. ","shortLead":"Területenként némileg eltér, milyen arányban találtak jól beállított dízelautókat az országban, de a fővárosban például...","id":"20201008_Tisztabbak_voltak_a_dizelek_a_magyarorszagi_utcai_mereseken_mint_a_benzinesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a77c207-9bbf-418f-80c5-71139e0bfc96","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_Tisztabbak_voltak_a_dizelek_a_magyarorszagi_utcai_mereseken_mint_a_benzinesek","timestamp":"2020. október. 08. 09:50","title":"Tisztábbak voltak a dízelek egy magyarországi utcai mérésen, mint a benzinesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban sokan figyelmen kívül hagyják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, így nagy a valószínűsége egy súlyos második hullámnak.","shortLead":"Az országban sokan figyelmen kívül hagyják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, így nagy a valószínűsége...","id":"20201008_koronavirus_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0468cfe-1ffe-4437-b9a1-6898233eb680","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_koronavirus_brazilia","timestamp":"2020. október. 08. 05:05","title":"Ötmilliónál is több koronavírusos van már Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszter a úgy fogalmazott, hogy \"homoszexuális propagandának\" nincs helye a gyerekek körében.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszter a úgy fogalmazott, hogy \"homoszexuális propagandának\" nincs helye a gyerekek...","id":"20201008_Gulyas_Gergely_A_Meseorszag_mindenkie_nem_erzekenyites_hanem_felveti_a_kiskoruak_veszelyeztetesenek_buncselekmenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed83799-7699-431a-88b4-e583233bdbe7","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Gulyas_Gergely_A_Meseorszag_mindenkie_nem_erzekenyites_hanem_felveti_a_kiskoruak_veszelyeztetesenek_buncselekmenyet","timestamp":"2020. október. 08. 15:31","title":"Gulyás szerint felvetődhet a kiskorúak veszélyeztetése az óvodákban, ahol a Meseország mindenkié című mesekönyvből olvasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan jelentősen bővülhet a PCR-teszek kapacitása is – közölte az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos.","shortLead":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan...","id":"20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb3f6b7-c769-444b-b2dc-766a4ce1e0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. október. 08. 13:39","title":"Müller Cecília: Már vizsgálják az új koronavírus-gyorstesztek hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]