Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23484448-da89-4505-9ca5-068bca2427ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gay Hussar új tulajdonosokkal, de már Noble Rot néven várja a vendégeit.","shortLead":"A Gay Hussar új tulajdonosokkal, de már Noble Rot néven várja a vendégeit.","id":"20201012_londoni_magyar_etterem_gay_hussar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23484448-da89-4505-9ca5-068bca2427ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cf240f-9697-4681-bd11-0b575ac64ace","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_londoni_magyar_etterem_gay_hussar","timestamp":"2020. október. 12. 15:31","title":"Új néven nyit ki megint a legendás londoni magyar étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0da3572-c0d1-4ad4-893a-ca481162b7fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összellenzéki jelöltnek csak megszorongatnia sikerült a kormánypárt jelöltjét vasárnap.","shortLead":"Az összellenzéki jelöltnek csak megszorongatnia sikerült a kormánypárt jelöltjét vasárnap.","id":"20201011_A_fideszes_Koncz_Zsofia_nyerte_a_borsodi_idokozi_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0da3572-c0d1-4ad4-893a-ca481162b7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e42984-eff1-40d0-a714-5f9dd181614a","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_A_fideszes_Koncz_Zsofia_nyerte_a_borsodi_idokozi_valasztast","timestamp":"2020. október. 11. 20:42","title":"A fideszes Koncz Zsófia nyerte a borsodi időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0988070-f6f3-4efc-9ac0-0cd01cd215c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyszabású kampányt indított több cég, hogy csak apró lépésekkel, de kezdjünk el fenntarthatóbban élni. Reményeik szerint ha egymilliárd ember csak egy kicsit változtat, akár 20 százalékkal is lehetne csökkenteni a globális kibocsátást.","shortLead":"Nagyszabású kampányt indított több cég, hogy csak apró lépésekkel, de kezdjünk el fenntarthatóbban élni. Reményeik...","id":"20201013_Egymilliard_embert_hiv_harcba_az_IKEA_a_tulfogyasztas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0988070-f6f3-4efc-9ac0-0cd01cd215c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8674c6-1542-41ad-9069-fa0c9ca53672","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Egymilliard_embert_hiv_harcba_az_IKEA_a_tulfogyasztas_ellen","timestamp":"2020. október. 13. 09:21","title":"Egymilliárd embert hív harcba az IKEA és néhány másik szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34a683d-d074-4a10-a244-8a1b11f66c2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia kormány 2021-től 40 ezer euróra emeli a leginkább szennyező új járművek regisztrációs adóját.","shortLead":"A francia kormány 2021-től 40 ezer euróra emeli a leginkább szennyező új járművek regisztrációs adóját.","id":"20201012_14_millio_forintos_adot_vetnek_ki_a_legszennyezobb_autokra_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34a683d-d074-4a10-a244-8a1b11f66c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54228eb7-10e8-4dd1-a8ab-be2ce0e1c371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_14_millio_forintos_adot_vetnek_ki_a_legszennyezobb_autokra_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 12. 12:49","title":"14 millió forintos adót vetnek ki a legszennyezőbb autókra Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6fdd6a-ecc2-415d-8bfc-f52ca58c3e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes jelölt szorosan, de megnyerte a borsodi időközi választást.","shortLead":"A fideszes jelölt szorosan, de megnyerte a borsodi időközi választást.","id":"20201011_Orban_Viktor_is_gratulalt_Koncz_Zsofianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6fdd6a-ecc2-415d-8bfc-f52ca58c3e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12652523-8781-476f-b4d4-78fe5fd3fede","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Orban_Viktor_is_gratulalt_Koncz_Zsofianak","timestamp":"2020. október. 11. 21:34","title":"Orbán Viktor is gratulált Koncz Zsófiának: \"Édesapád nagyon büszke lenne rád\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk harmadik részében az ausztrálok fair go filozófiáját mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc9301b-ca06-481d-8a83-0b11304956fc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","timestamp":"2020. október. 11. 19:15","title":"Boldogságatlasz 3. rész: Mit tudnak az ausztrálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az indok: mert elmentek a hallgatók is. ","shortLead":"Az indok: mert elmentek a hallgatók is. ","id":"20201012_SZFE_Kael_Csaba_megbeszeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5321b-78e2-4dac-bc11-804005f6b690","keywords":null,"link":"/elet/20201012_SZFE_Kael_Csaba_megbeszeles","timestamp":"2020. október. 12. 17:32","title":"SZFE: Elmaradt az oktatók és Káel Csaba megbeszélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei. A luxusautók sötét oldalát tárja fel a Duma Aktuál, kellő iróniával. ","shortLead":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei...","id":"20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e21241-12c9-4fa8-9c48-855978c75a74","keywords":null,"link":"/360/20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","timestamp":"2020. október. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál: Szoftverhiba lehet a BMW-ben, hogy lemegy az ablak, ha bekapcsolod a Bódi Gusztit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]