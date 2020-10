Bármilyen látványos képeket lehet készíteni a futóversenyek közbeni szemetelésről, igazán komoly problémát a környezet szempontjából nem ez okoz. Újrahasznosítható poharakról van szó, amelyeket a legtöbb verseny után szelektív hulladékgyűjtőbe juttatnak el. A logisztikája ennek nem olyan nehéz, mint elsőre hinnénk, hiszen nem kilométereken át kell a szemetet gyűjteni. Még egy olyan hosszú versenyen is, mint egy maraton, 8-15 frissítőállomáson osztják az innivalót, ezeken 50-100 méter hosszan van szemetelő zóna kijelölve, ahol folyamatosan gyűjtik össze az eldobált poharakat.

Sokkal jobban aggódhatnak a környezetvédők amiatt, amit a célzónában látnak. A legtöbb versenyen, amint az ember beér a célba és megkapja a befutóérmét, a kezébe nyomnak egy műanyag táskában némi műanyag palackos vizet, szponzori füzeteket és reklámokat, és még valamennyi rágcsálnivalót is, szintén műanyagba csomagolva, valamint természetesen egy befutópólót. Ráadásul mivel ezeket mindenki hazaviszi, a poharakkal ellentétben még csak nem is garantált, hogy a szemét szelektív hulladékgyűjtőbe kerül.

De mekkora is egy hobbisportoló karbonlábnyoma? És mit lehet tenni, hogy a versenyzés kevésbé legyen környezetszennyező? Ennél a számolgatásnál nagyon könnyű félrecsúszni – ennek emlékezetes példája, hogy sokan, akik szerint az autó annyira nem is környezetszennyező, a The Washington Post 2012-es számítását idézik: egy maraton lefutása alatt egy átlagos testsúlyú futó 8,7 kiló szén-dioxidot termel, alig kevesebbet, mint az a 10,3 kiló, amelyet ugyanennyi táv végigautózása jelent. Első ránézésre is gyanús a két szám közötti kis különbség, jobban belemélyedve pedig kiderül, hogy az egész egy módszertani katasztrófa: csakis azt számolták ki, hogy mennyi szén-dioxid jön ki a tüdőből, illetve a kipufogócsőből, mintha az autózás és a futás csak emiatt lenne környezetterhelő.

© Shutterstock

Pedig mivel a lélegzés nélküli futás nem opció, épp az összes többi része a versenyzésnek az, amellyel lehet csökkenteni a karbonlábnyomot. A Runner’s World sokkal precízebb számítást végzett a Bonneville Environmental Foundation segítségével, amikor arra jutott: egy átlagos futó évente 2471 kiló szén-dioxiddal terheli meg jobban a bolygót, mint ha csak otthon ülne. Ez nagyjából annak feleltethető meg, mint ha egy SUV-ban naponta 16 kilométert vezetne.

A felmérés leglátványosabb pontja azonban az volt, hogy egyetlen tétel felelős a futó karbonlábnyom 75 százalékáért, 1852 kilóért: a távoli versenyekre repülés. A második legnagyobb tétel pedig, amely az összérték 6 százalékát adja (151 kilót), a közelebbi versenyekre és az edzésre autózás.

Vagyis az elsődleges feladat, ha egy sportoló azt szeretné, hogy a hobbija ne okozzon kárt, nagyon egyszerű: versenyezzen a saját országán belül, még ennél is jobb, ha a saját városában teszi, az edzéseit pedig, ha csak lehetséges, szervezze kaputól kapuig.

A kutatás szerint egy átlagos pár futócipő elkészítése 65 kilogramm szén-dioxid kibocsátásával jár (ráadásul a kutatásuk szerint egy futó akár három párat is vehet évente), nagyjából 20-25 kiló káros anyaggal jár egy futónadrág és egy póló gyártása. Ezen a ponton azt szokták tanácsolni: ha már annyi befutópólót adnak, hordják a futók azokat az edzéseken is. Azt is gyakran halljuk, hogy ember ne a cipőn spóroljon, hiszen vigyáznia kell a lábára, de a sportolásra alkalmatlan, utcai használatra még megfelelő cipőit vagy hasznosítsa újra, vagy legalább adományozza el. Vannak azért járulékos előnyök így is. Andrea Collins, a Cardiff University munkatársa a BBC-nek arról beszélt: aki fut, az kevesebbszer ül autóba, és már csak a lezárások is segítik a várost, a londoni légszennyezettség drasztikusan, 89 százalékkal esik egy maraton napján.

© AFP / Franek Strzeszewski

Természetesen azt nem várhatjuk el a versenyek szervezőitől, hogy arra kérjék a távoli helyekről érkező sportolókat, inkább ne nevezzenek hozzájuk. Mégis vannak módszerek arra, hogy a szervezők is zöldebbé tegyék a versenyeket.

Ezzel már Magyarországon is próbálkoznak. A Maratonman futóverseny-sorozaton és a Balatonman triatlonversenyein már lehet ökorajtcsomagot választani. Aki így nevez, az olcsóbban indulhat el a versenyen, de vállalnia kell, hogy a frissítőpontokon nem kér műanyag poharat, csak a saját poharába vagy kulacsába kapja az italt. A 2020-as kísérletet a szervezők elég sikeresnek értékelték ahhoz, hogy a 2021-es versenyekre is meghagyják azt a nevezési opciót.

A járvány azonban keresztbe tesz sok környezettudatos tervnek.

Nem csoda: a személyes érintkezések csökkentése most mindennél fontosabb, akkor is, ha ez sok műanyag használatával jár. A Spar Budapest Maraton szervezője, a BSI azt írta: nemcsak a frissítők felvétele történt kontaktmentesen, hanem a frissítőállomások elrendezése is, ahogy a szeptemberi Wizz Air félmaratonon is, vagyis az italokat kesztyűben töltötték ki, és ugyanúgy műanyag poharakat használtak, mint korábban. A legnagyobb magyar triatlonverseny, a nagyatádi ExtremeMan futópályáján pedig a megszokott műanyag poharak helyett félliteres palackokban lehetett felvenni az italt, ami nem tesz jót a karbonlábnyomnak, de egy világjárvány alatt bőven elfogadható. Hogy hosszabb távon mi a jó egyensúly, az még nyitott kérdés.

© MTI / Mónus Márton

A világ nagy tömegsportrendezvényei közül a London Marathon szervezői tették a legnagyobb vállalásokat – volt honnan javítaniuk, hiszen amikor bejelentették, hogy zöldebb versenyt szeretnének, még arról kellett meggyőzni a résztvevőket, hogy minden egyes mérföldre azért nem muszáj frissítőpontot tenni. Másokhoz képest a takarítással sem álltak jól, a nagyobb változások egy részét az után jelentették be, hogy kiderült, a 2018-as versenyt követő órákban Westminster önkormányzatának megbízásából még 5,2 tonna szemetet kellett összeszedni, közte 47 ezer műanyag palackot. A szervezők azt ígérték:

26 helyett csak 19 frissítőállomás lesz (igaz, ez még mindig több, mint más nagy versenyeken, az idei Spar Budapest Maratonon például 12 volt),

több frissítőállomáson műanyag palackok helyett komposztálható poharakban adnak inni,

hétszáz versenyzőnek tesztként olyan futóövet adnak, amelyben tudnak magukkal kulacsokat vinni,

a megmaradt műanyag palackok legalább 50 százalékban újrahasznosított műanyagból készülnek,

és hogy ne csak az iváson próbáljanak zöldíteni: a verseny környéki plakátokat, rajtuk a fontosabb információkkal, nem kinyomtatják, hanem kivetítik.

Az ígéret arról szólt, hogy a 2019-es teszt után 2020-ban már zöld versenyt fognak rendezni – ebből a járvány miatt nem lehetett semmi, az idei maratont úgy tartották meg október 4-én, hogy csak pár tucat elitversenyzőt engedtek rajthoz állni, a hobbifutók ezreinek otthon kellett maradnia.

Az látszik az eddig felsoroltakból, hogy nagyon ritka, amikor a szervezők nem a frissítőpontokon próbálják zöldebbé tenni a versenyt. Lehetnek kreatív megoldások pedig: az austini és a portlandi maraton rajt- és célzónáját például napelemekről látják el árammal, azt pedig szintén Portlandben találták ki a helyi triatlonverseny szervezői, hogy a befutóérmeket leselejtezett biciklik darabjaiból készítsék el. A hamburgi példát követve egyre több versenyen próbálkoznak azzal, hogy helyi termesztésű gyümölcsöket adjanak a frissítőpontokon vagy a verseny után. Ezt a salzburgi maratonon viszik a csúcsra, ahol még a verseny után kínált alkoholmentes sör is helyi. Ugyanott találták ki azt is, hogy a mentőautókon és az ORF közvetítőkocsijain kívül egyetlen technikai autót sem engednek be, a versenybírók, a szervezők, de még a rendőrök is biciklin közlekednek.