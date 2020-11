Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban él az igazoltan fertőzöttek ötöde.","shortLead":"Az Egyesült Államokban él az igazoltan fertőzöttek ötöde.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35747fb6-1cbd-44e8-b6b9-9121a497c4f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 09. 07:43","title":"Már legalább 50 millióan koronavírusosak világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf448f8-7fca-4df5-8b86-2e645b1393cf","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Hány demokrata kell egy villanykörte kicseréléséhez? Sehány, mert ők csak beszélnek róla – szúr oda az agyonhasznált politikai vicc. Több kutatócsoport is vizsgálta, milyen agyi folyamatok vezethetnek a vegytiszta konzervatív vagy liberális gondolkodás kialakulásához – és közben kiderült, hogy akár az elkoptatott gegekben is lehet némi igazság.","shortLead":"Hány demokrata kell egy villanykörte kicseréléséhez? Sehány, mert ők csak beszélnek róla – szúr oda az agyonhasznált...","id":"202045__politikai_hovatartozas__meghatarozo_agytekervenyek__iranyvalto_felelmek__tenyleg_fejben_dol_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cf448f8-7fca-4df5-8b86-2e645b1393cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dda0a5-bfe0-49f8-b775-ea2fa49057a0","keywords":null,"link":"/360/202045__politikai_hovatartozas__meghatarozo_agytekervenyek__iranyvalto_felelmek__tenyleg_fejben_dol_el","timestamp":"2020. november. 08. 09:00","title":"Tényleg fejben dől el, hogy valaki konzervatív vagy liberális – és lehet rajta változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","id":"20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d3fe73-5796-4675-8308-0aa51b3a48ca","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","timestamp":"2020. november. 08. 17:01","title":"Parragh László két javaslatot tett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136d0a9d-6ba4-4a3d-9406-e08f122b71e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosszakszervezet attól tart, ha tömeges pályaelhagyás lesz, januárban összeomolhat az egészségügyi rendszer. ","shortLead":"Az orvosszakszervezet attól tart, ha tömeges pályaelhagyás lesz, januárban összeomolhat az egészségügyi rendszer. ","id":"20201108_RTL_Hirado_egeszsegugyi_dolgozok_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136d0a9d-6ba4-4a3d-9406-e08f122b71e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f381293-7725-42a2-a462-f21ce20be253","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_RTL_Hirado_egeszsegugyi_dolgozok_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","timestamp":"2020. november. 08. 20:58","title":"RTL Híradó: Ötezer egészségügyi dolgozó készül elhagyni a pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Let's Encrypt nevű szervezet 2021. szeptember 1-jétől visszavonja azt a tanúsítványát, ami garantálja, hogy egy weboldal biztonságosan látogatható meg.","shortLead":"A Let's Encrypt nevű szervezet 2021. szeptember 1-jétől visszavonja azt a tanúsítványát, ami garantálja...","id":"20201109_android_operacios_rendszer_nougat_7_1_1_bongeszes_biztonsagos_weboldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67228475-cf63-4ba2-bb5b-2204724965d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_android_operacios_rendszer_nougat_7_1_1_bongeszes_biztonsagos_weboldal","timestamp":"2020. november. 09. 09:03","title":"Régebbi androidos mobilja van? Sok weboldal válhat elérhetetlenné 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nehezebb új építésű ingatlanhoz jutni. Az év utolsó két hónapjában még 20 ezer lakást adhatnak el, de így is visszaesik az ingatlanpiac 2019-hez képest.","shortLead":"Egyre nehezebb új építésű ingatlanhoz jutni. Az év utolsó két hónapjában még 20 ezer lakást adhatnak el, de így is...","id":"20201109_lakas_ingatlan_hazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5a5ee-d64a-4ac2-9995-4b041dda6710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_lakas_ingatlan_hazak","timestamp":"2020. november. 09. 07:22","title":"Húszezerrel kevesebb lakást adhatnak el idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is a választás elcsalásáról posztol a Twitteren. ","shortLead":"Továbbra is a választás elcsalásáról posztol a Twitteren. ","id":"20201108_Donald_Trump_felebredt_es_ott_folytatja_ahol_abbahagyta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0424b0-0183-4115-adf1-cb2f31fa2f25","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Donald_Trump_felebredt_es_ott_folytatja_ahol_abbahagyta","timestamp":"2020. november. 08. 15:40","title":"Donald Trump felébredt, és ott folytatja, ahol abbahagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]