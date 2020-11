Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár kétharmad áron meg lehet venni a Dorottya Diamond Palace hátra maradt értékeit, beleértve 137 ékszert.","shortLead":"Akár kétharmad áron meg lehet venni a Dorottya Diamond Palace hátra maradt értékeit, beleértve 137 ékszert.","id":"20201122_Akcios_aron_kinaljak_az_ekszereket_Vajna_Timea_bedolt_gyemanterdekeltsegebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9c4d0-b270-4d01-a30c-e70af38bd566","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Akcios_aron_kinaljak_az_ekszereket_Vajna_Timea_bedolt_gyemanterdekeltsegebol","timestamp":"2020. november. 22. 12:10","title":"Akciós áron kínálják az ékszereket Vajna Tímea bedőlt gyémántérdekeltségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem ez az egyetlen érv, ami a nyugdíjcélú megtakarítások mellett szól. Aki ilyen jellegű befektetést választott, gyakran 10 százalék feletti hozamot is el tudott érni, a nem mindennapi teljesítményeknek köszönhetően. A Bankmonitor megnézte, hogy az egyes biztosítók közül ki milyen eredményre volt képes az elmúlt időszakban.","shortLead":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem...","id":"20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a488176-a4fa-44fc-b748-172e3a396954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","timestamp":"2020. november. 23. 10:28","title":"Ezekre a kérdésekre nem árt tudni a választ, ha a nyugdíjas éveire akar félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc57a0f-b872-4112-b083-f06319980bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül kiposztolt kép alapján kitalálta a jelszót és az Európai Unió egyik legérzékenyebb területéről folytatott videokonferenciára jutott be egy holland újságíró. A holland védelmi miniszter rendőrökkel fenyegette, de közben mosolygott.","shortLead":"Egy véletlenül kiposztolt kép alapján kitalálta a jelszót és az Európai Unió egyik legérzékenyebb területéről...","id":"20201121_Ujsagiro_trollkodta_meg_az_EU_titkos_vedelmi_konferenciajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc57a0f-b872-4112-b083-f06319980bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf507889-f628-49ed-8ae4-005e3be73c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Ujsagiro_trollkodta_meg_az_EU_titkos_vedelmi_konferenciajat","timestamp":"2020. november. 21. 18:25","title":"Újságíró trollkodta meg az EU titkos védelmi konferenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig két kilós darabkáért jelentős összeget kapott.","shortLead":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig...","id":"20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76e2bcd-e6c3-4abc-bfae-115955c4d63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","timestamp":"2020. november. 22. 19:03","title":"Ritka meteorit zuhant egy férfi kertjébe, egyből milliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda. A kereskedőkkel nem egyeztettek az új szabályokról - tudta meg a hvg.hu.","shortLead":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda...","id":"20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddf417-7e88-4d9a-8cde-1314d9a3d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 12:35","title":"Orbán Viktor bejelentette, hogy jön az időseknek fenntartott idősáv a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3973bd3-28a8-4da2-b13f-f72453dab386","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Patrick Quinn 37 éves volt. 2013-ban diagnosztizálták nála az ALS-t.","shortLead":"Patrick Quinn 37 éves volt. 2013-ban diagnosztizálták nála az ALS-t.","id":"20201123_Meghalt_a_jeges_vodros_kihivas_egyik_kozponti_figuraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3973bd3-28a8-4da2-b13f-f72453dab386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4309ab-e9ca-4082-a0af-f5417af536c3","keywords":null,"link":"/elet/20201123_Meghalt_a_jeges_vodros_kihivas_egyik_kozponti_figuraja","timestamp":"2020. november. 23. 07:38","title":"Meghalt a jeges vödrös kihívás egyik központi figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Portugáliában szigorítanak az intézkedéseken.","shortLead":"Portugáliában szigorítanak az intézkedéseken.","id":"20201122_Anglia_visszaall_a_jarvanykeszenleti_rendszerre_de_mashogy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6e5f13-32e2-4910-b6a6-33f239b823cf","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Anglia_visszaall_a_jarvanykeszenleti_rendszerre_de_mashogy","timestamp":"2020. november. 22. 09:29","title":"Anglia visszaáll a járványkészenléti rendszerre, de máshogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések pedig akár 2034-ig is érvényesek lehetnek.","shortLead":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések...","id":"20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcd2ee-7171-41ae-9056-d9672f8b8da7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","timestamp":"2020. november. 22. 16:02","title":"Rogán volt helyettes államtitkára ül a Nemzeti Koncessziós Iroda élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]