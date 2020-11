Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni...","id":"20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379a2bc0-3b05-4852-91a9-46c6b6e921e5","keywords":null,"link":"/360/20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","timestamp":"2020. november. 18. 08:04","title":"Radar360: Teljesítőképessége határán a mentőszolgálat, zsebébe nyúlt a leggazdagabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újra lecsapott az NMHH keze.","shortLead":"Újra lecsapott az NMHH keze.","id":"20201118_nmhh_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c28fb0a-0e00-4fcf-abea-081431aaa172","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_nmhh_birsag","timestamp":"2020. november. 18. 19:28","title":"Bírságolt a Médiahatóság: túl korai véres film, reklám vallási műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban és júliusban is elfogták a megvádolt férfit. Az ügyészség fegyházba zárná, ha nem ismeri be bűnösségét.","shortLead":"Januárban és júliusban is elfogták a megvádolt férfit. Az ügyészség fegyházba zárná, ha nem ismeri be bűnösségét.","id":"20201118_magyar_terroristat_talalt_az_ugyeszseg_es_a_tek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd352ec5-9c4a-4f8f-9180-433137ad77b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_magyar_terroristat_talalt_az_ugyeszseg_es_a_tek","timestamp":"2020. november. 18. 11:08","title":"Terrorizmus miatt áll bíróság elé egy férfi, aki a TEK-nek írta meg, hogy rendőröket akar ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40706603-c4f6-4dfe-a6e9-075691ea061f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az önkéntesség nem elég, innentől kezdve kötelezik a medikusokat arra, hogy végezzenek koronavírusteszteket. Több diákkal beszéltünk, azt mondják, a lelkesedés megvan, ám sok kérdésre nem kaptak választ, és aggódnak a vizsgaidőszak miatt is.","shortLead":"Az önkéntesség nem elég, innentől kezdve kötelezik a medikusokat arra, hogy végezzenek koronavírusteszteket. Több...","id":"20201118_medikusok_teszteles_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40706603-c4f6-4dfe-a6e9-075691ea061f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd12d86-479a-4561-92d4-984c05b3ea7d","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_medikusok_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 06:30","title":"Teljesítőképességük határán vannak még a tesztelésbe bevont medikusok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai Unióban.","shortLead":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai...","id":"20201119_europali_autopiac_oktober_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12093da-6eb2-4972-a783-49a9c07a7b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_europali_autopiac_oktober_2020","timestamp":"2020. november. 19. 08:06","title":"3 millió új autó hiányzik az uniós autópiacról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","shortLead":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","id":"20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a35b89-57eb-4f89-b8fa-ea0b173cf8f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","timestamp":"2020. november. 17. 15:25","title":"Dízelmotor nélkül: itt a felfrissített Nissan Micra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat a szövetségből. Pedig szerzőnk szerint, még a magyar állampolgároknak is jobb lenne, ha az országot a jelenlegi vezetésével kipenderítenék az unióból. Vélemény. ","shortLead":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat...","id":"202047_ki_velunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff24831-97f8-4d52-9611-6bdf0a2dd12a","keywords":null,"link":"/360/202047_ki_velunk","timestamp":"2020. november. 18. 17:00","title":"Révész Sándor: Ki velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól tart, hogy az azeri–örmény összecsapások tanulságai számukra is kedvezőtlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól...","id":"20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89103950-a33b-472b-8b18-c51c0e698c03","keywords":null,"link":"/360/20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","timestamp":"2020. november. 18. 16:00","title":"Az örmények nem az azeri túlerő, hanem az oroszok miatt vesztettek a karabahi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]