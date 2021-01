Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Németországban azon gondolkoztak, hogy késleltetik a második oltást, Dániában már ki is terjesztették a két adag beadása közötti intervallumot.","shortLead":"Németországban azon gondolkoztak, hogy késleltetik a második oltást, Dániában már ki is terjesztették a két adag...","id":"20210104_PfizerBioNTech_oltas_masodik_adag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77398e-5408-4998-8b19-2bee84890fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_PfizerBioNTech_oltas_masodik_adag","timestamp":"2021. január. 04. 20:49","title":"Pfizer/BioNTech: Ha a javasoltnál később adják be a második adagot, nem biztos, hogy hatékony lesz a védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","shortLead":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","id":"20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e43cb7-253f-4a5d-a356-dbee65774500","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 04. 14:49","title":"Az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben – követeli a PSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt NAV-vezetőt benzinkártyával fizette le egy cég, hogy ne legyen probléma az árucikkeik vámkezelésével.","shortLead":"A volt NAV-vezetőt benzinkártyával fizette le egy cég, hogy ne legyen probléma az árucikkeik vámkezelésével.","id":"20210105_korrupcio_nav_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413c8f45-b669-4e62-a9ef-c20f0bcb3b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_korrupcio_nav_vademeles","timestamp":"2021. január. 05. 12:25","title":"Vádat emeltek a benzinkártyával megkent NAV-vezető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","shortLead":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","id":"20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef04756e-58a8-493e-b464-85feff9ee511","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","timestamp":"2021. január. 05. 11:28","title":"Akár 10-15 évet is kaphatnak a Ráday utcai kollégiumot felgyújtó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 20 százalékkal csökkent a piac mérete az elmúlt évben az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"Közel 20 százalékkal csökkent a piac mérete az elmúlt évben az egy évvel korábbihoz képest. ","id":"20210105_Kozel_20_szazalek_minusszal_zarta_vegul_a_tavalyi_evet_az_ujautopiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f248576-ce5c-4eb4-a8cf-8b22a8e20419","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_Kozel_20_szazalek_minusszal_zarta_vegul_a_tavalyi_evet_az_ujautopiac","timestamp":"2021. január. 05. 10:38","title":"Harmincezer eladás esett ki tavaly az újautó-piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c533e-a71b-4613-96df-4f750223e882","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A diákoknak elfoglaltak egy épületet az egyetem kampuszán, több demonstrálót előállítottak.","shortLead":"A diákoknak elfoglaltak egy épületet az egyetem kampuszán, több demonstrálót előállítottak.","id":"20210104_Tuntetes_diakok_Isztambul_egyetem_rektor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39c533e-a71b-4613-96df-4f750223e882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f52fb6-34b3-4ccf-9714-3c6dc78e74dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Tuntetes_diakok_Isztambul_egyetem_rektor","timestamp":"2021. január. 04. 20:26","title":"Rendőrök csaptak össze tüntető diákokkal, miután Erdogan nevezte ki az egyik isztambuli egyetem rektorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555aa089-0314-4c34-a768-b5e1a9f61bef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Boros Anita korábban részese volt a 2020-as OTKA-pályázatoknál kipattant botránynak, államtitkár már nem lesz, de továbbra is számítanak rá más munkakörben.","shortLead":"Boros Anita korábban részese volt a 2020-as OTKA-pályázatoknál kipattant botránynak, államtitkár már nem lesz, de...","id":"20210105_boros_anita_kaderjak_peter_allamtitkarsag_innovacios_es_technologiai_miniszterium_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=555aa089-0314-4c34-a768-b5e1a9f61bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e4eef2-8268-4cd0-9819-0c77bef92346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_boros_anita_kaderjak_peter_allamtitkarsag_innovacios_es_technologiai_miniszterium_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. január. 05. 10:13","title":"Megszűnik az ITM-nél Boros Anita és Kaderják Péter államtitkári beosztása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet. Kábítószert is találtak.","shortLead":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet...","id":"20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101aa02-d206-4448-afb3-e0b27e5b9446","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","timestamp":"2021. január. 04. 16:59","title":"ATV: M. Richárd szilveszteri bulijára lecsapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]