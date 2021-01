Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen, akkor ez a cikk önnek íródott.","shortLead":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen...","id":"20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22d0ab-85f1-4505-9225-90caa51bc147","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","timestamp":"2021. január. 10. 20:15","title":"Ez az én démonom, az pedig a tied","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai tesztje még nem zárult le.","shortLead":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai...","id":"20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39805c-d59c-4e1f-bbf0-6fa91bdb217d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 12. 05:22","title":"\"Light\" verziója is van már az orosz vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93173fc-49a6-40f6-86be-101055fe7248","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most derült ki, hogy Jászai Gellértnek még egy éve is volt egy olyan Balaton-parti ingatlanja, amely a felszámolásra ítélt SCD-csoport kempingjeinek egyike volt.","shortLead":"Most derült ki, hogy Jászai Gellértnek még egy éve is volt egy olyan Balaton-parti ingatlanja, amely a felszámolásra...","id":"202101_kultur_szektor_uj_neven_fut_jaszaiek_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93173fc-49a6-40f6-86be-101055fe7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d651b36e-e544-4d93-992c-c0a0bcbd7692","keywords":null,"link":"/360/202101_kultur_szektor_uj_neven_fut_jaszaiek_cege","timestamp":"2021. január. 11. 12:00","title":"Átalakult Mészáros korábbi intézőjének családi cégcsoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A forgatókönyv alapján, még az előtt dönthet a mesterséges intelligencia egy filmről, hogy akár egyetlen képkockát is rögzítettek volna. ","shortLead":"A forgatókönyv alapján, még az előtt dönthet a mesterséges intelligencia egy filmről, hogy akár egyetlen képkockát is...","id":"202101_filmek_besorolasa_a_gep_forog_azalkoto_pihen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb8b3c4-f948-4458-9cd2-7df1e7816bd0","keywords":null,"link":"/360/202101_filmek_besorolasa_a_gep_forog_azalkoto_pihen","timestamp":"2021. január. 11. 10:00","title":"Emberek helyett mesterséges intelligencia végezheti a filmek korhatár-besorolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9b95b2-fbb2-47f4-9428-0a0db832669b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint idén 40 százalékkal nőhet a megújuló energiával működő járművek forgalma.","shortLead":"A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint idén 40 százalékkal nőhet a megújuló energiával működő járművek forgalma.","id":"20210111_Baidu_Geely_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9b95b2-fbb2-47f4-9428-0a0db832669b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dcea4e-f3c7-4409-bf98-fac53c537f59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Baidu_Geely_elektromos_auto","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Beszáll az elektromosautó-gyártásba a kínai Baidu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltatást biztosító cég azt állítja: ügyfeleik kérték őket arra, hogy tegyenek valamit a közösségi oldalak “elnyomása” ellen. A leköszönő elnököt azóta blokkolja a Twitter és a Facebook, hogy a washingtoni Capitoliumnál zajlott tüntetésben többen meghaltak.","shortLead":"A szolgáltatást biztosító cég azt állítja: ügyfeleik kérték őket arra, hogy tegyenek valamit a közösségi oldalak...","id":"20210112_donald_trump_facebook_twitter_tiltas_internetszolgaltato_halozat_blokkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3900ec91-6bb1-41af-b416-87c15a9b1062","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_donald_trump_facebook_twitter_tiltas_internetszolgaltato_halozat_blokkolas","timestamp":"2021. január. 12. 08:33","title":"Egy amerikai netszolgáltató blokkolja hálózatán a Facebookot és a Twittert, amiért azok kitiltották Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még Obama idején került le Kuba a listáról.","shortLead":"Még Obama idején került le Kuba a listáról.","id":"20210111_Pompeo_Kuba_terrorizmust_tamogato_orszagok_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d60b4c-15df-4569-a528-c77f04dc52c4","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Pompeo_Kuba_terrorizmust_tamogato_orszagok_listaja","timestamp":"2021. január. 11. 22:03","title":"Pompeo: Kubát visszateszik a terrorizmust támogató országok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tisztség közel tíz éve, az észak-koreai diktátor apjának halála óta betöltetlen volt.\r

","shortLead":"A tisztség közel tíz éve, az észak-koreai diktátor apjának halála óta betöltetlen volt.\r

","id":"20210111_Kim_Dzsong_Un_Koreai_Munkapart_fotitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db52b61-c7d7-4541-863f-77db8e45a0de","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Kim_Dzsong_Un_Koreai_Munkapart_fotitkar","timestamp":"2021. január. 11. 06:15","title":"Kim Dzsong Un lett a Koreai Munkapárt főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]