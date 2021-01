Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre.

","shortLead":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi...","id":"20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bf7db-4451-4767-98a5-c34b00a236ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 26. 18:10","title":"Több ezer adag érkezik Magyarországra egy koronavírus elleni gyógyszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","shortLead":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","id":"20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b05b26-151d-4733-a5a4-10f53e72300b","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","timestamp":"2021. január. 26. 17:39","title":"Három év börtönt kapott a kislányát begyógyszerező kecskeméti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltóanyaghoz szükséges hozzávaló rövidesen három üzemben készülhet.","shortLead":"Az oltóanyaghoz szükséges hozzávaló rövidesen három üzemben készülhet.","id":"20210127_moderna_vakcina_gyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa50bf2-a114-4aa2-a91d-56c397a9be2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_moderna_vakcina_gyartas","timestamp":"2021. január. 27. 12:20","title":"Felpörgetik a gyártást, több készülhet a Moderna koronavírus-vakcinájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Majdnem 30 százalékkal esett a Starbucks nyeresége 2020 utolsó három hónapjában.","shortLead":"Majdnem 30 százalékkal esett a Starbucks nyeresége 2020 utolsó három hónapjában.","id":"20210127_starbucks_kave_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10cf925-d6da-437f-bab4-67ee8cf520a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_starbucks_kave_jarvany","timestamp":"2021. január. 27. 15:32","title":"Annál is nagyobbat bukott a Starbucks, mint amit az elemzők vártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea04e22-e0f9-45f2-a3de-34392e03cdad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha a szenátus elítéli múlt héten távozott elnököt, akkor elveszíti a neki járó juttatásokat, és soha többet nem indulhat újra elnökválasztáson.","shortLead":"Ha a szenátus elítéli múlt héten távozott elnököt, akkor elveszíti a neki járó juttatásokat, és soha többet nem...","id":"20210126_impeachment_donald_trump_kepviselohaz_szenatus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea04e22-e0f9-45f2-a3de-34392e03cdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcda0d2c-0936-4b68-bb3b-7bbd5cb43a91","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_impeachment_donald_trump_kepviselohaz_szenatus","timestamp":"2021. január. 26. 05:31","title":"Már hivatalosan a szenátus előtt van a Trump ellen impeachment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","shortLead":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","id":"20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dec04c6-7a74-4136-8f09-013306c90654","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","timestamp":"2021. január. 26. 20:03","title":"Méregdrága lesz a Sony új mobilja, de nem mindenkinek szánják az Xperia Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak oltást Gyöngyösön január elején. A polgármester azt mondta, a reakciók után már nem adatná be magának az oltást. ","shortLead":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak...","id":"20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c08644d-69f4-49ae-b867-cc624b8476bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","timestamp":"2021. január. 27. 17:43","title":"Ha mást is megneveznek, elárulja a gyöngyösi polgármester, beoltották-e a feleségét soron kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A nagy olajtársaságok haladnak a korral, és már messze nem csak benzint és gázolajat, hanem adott esetben akár villamos energiát is kínálnak a vásárlóknak. Jövünk a magyarországi piaci körképpel. ","shortLead":"A nagy olajtársaságok haladnak a korral, és már messze nem csak benzint és gázolajat, hanem adott esetben akár villamos...","id":"20210126_a_villanyautosoknak_egyre_tobb_keresnivalojuk_van_a_hazai_benzinkutakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bc721e-420a-4c13-bf4e-577b080469cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_a_villanyautosoknak_egyre_tobb_keresnivalojuk_van_a_hazai_benzinkutakon","timestamp":"2021. január. 26. 07:59","title":"A villanyautósoknak egyre több keresnivalójuk van a hazai benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]