[{"available":true,"c_guid":"6cb72361-7dbe-4426-966f-68b3b0405750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közlöny szerint az agrárminiszter kérte.","shortLead":"A Magyar Közlöny szerint az agrárminiszter kérte.","id":"20210216_bencsik_david_helyettes_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb72361-7dbe-4426-966f-68b3b0405750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca603b0-5a37-4c0e-a1d5-cd10a74d78b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_bencsik_david_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. február. 16. 07:10","title":"Helyettes államtitkár lett Bencsik Dávid, a Demokrata főszerkesztőjének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","shortLead":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","id":"20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce043c-49dd-4926-8b78-75657140ab0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","timestamp":"2021. február. 15. 19:03","title":"A WHO jóváhagyta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legdrágább az V. kerület, ott kétmillió forintos négyzetméterárral kell számolni.","shortLead":"A legdrágább az V. kerület, ott kétmillió forintos négyzetméterárral kell számolni.","id":"20210215_ujepitesu_lakas_epites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f70ff3-6fd9-414d-8332-39f3e008fe11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210215_ujepitesu_lakas_epites","timestamp":"2021. február. 15. 16:05","title":"Már az 1,1 milliót karcolja az új lakások négyzetméterára a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27cc53f-b666-4261-8471-49acff57fec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben beszélt arról, hogy 80 ezer embert érint a \"potyautastörvény\", közülük minden második ember nem él itthon. A szociálisan nehéz helyzetben lévők könnyítést kapnak. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben beszélt arról, hogy 80 ezer embert érint a \"potyautastörvény\", közülük...","id":"20210215_Orban_Aki_nehez_helyzetben_van_segitseget_kap_a_TBhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27cc53f-b666-4261-8471-49acff57fec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc6061b-e84f-497a-8824-5dbabdb69fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Orban_Aki_nehez_helyzetben_van_segitseget_kap_a_TBhez","timestamp":"2021. február. 15. 16:24","title":"Orbán: Aki nehéz helyzetben van, segítséget kap a tb-tartozás rendezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha elkezdik az Őrségi Nemzeti Parkba tervezett Mol-kőolajkút munkálatait, azt két turistaútvonalról is látni lehetne majd – aggódnak a helyiek. ","shortLead":"Ha elkezdik az Őrségi Nemzeti Parkba tervezett Mol-kőolajkút munkálatait, azt két turistaútvonalról is látni lehetne...","id":"20210215_Termeszetvedelmi_teruleten_furna_kutat_a_MOL_az_Orsegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a436fa-9aed-4827-a838-a1684e778187","keywords":null,"link":"/zhvg/20210215_Termeszetvedelmi_teruleten_furna_kutat_a_MOL_az_Orsegben","timestamp":"2021. február. 15. 12:05","title":"Természetvédelmi területen fúrna kutat a Mol az Őrségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","shortLead":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","id":"20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315f01fb-36cd-4a2d-94fa-e8482481b9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","timestamp":"2021. február. 15. 17:41","title":"A Kreml nem utasította el élből Elon Musk meghívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális katasztrófát okozott a Földön.","shortLead":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális...","id":"20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e950a-0a0e-4a0f-8d34-34fb089596a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","timestamp":"2021. február. 16. 12:03","title":"A Jupiter lőhette el a Föld felé a meteoritot, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a84bf4-ecdf-4f9e-8b34-de455a419065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint harmonikus az ellenzéki együttműködés, az esetlegesen felizzó vitákat pedig félre fogják tenni a 2022-es választás idejére.","shortLead":"A DK elnöke szerint harmonikus az ellenzéki együttműködés, az esetlegesen felizzó vitákat pedig félre fogják tenni...","id":"20210215_Gyurcsany_Ferenc_Mind_a_106_helyen_elovalasztas_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a84bf4-ecdf-4f9e-8b34-de455a419065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7058fef8-2268-4e9a-a0c1-329e223022fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Gyurcsany_Ferenc_Mind_a_106_helyen_elovalasztas_lesz","timestamp":"2021. február. 15. 20:51","title":"Gyurcsány Ferenc: Mind a 106 helyen előválasztás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]