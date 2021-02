Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","id":"20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee4523c-2c35-4d8f-a6ae-5d60773c7890","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","timestamp":"2021. február. 18. 11:25","title":"Autó és villamos csattant össze Zuglóban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Követni sem lehet lassan, hányféle vakcina készült már a koronavírus ellen. Most Kuba is bejelentkezett eggyel.","shortLead":"Követni sem lehet lassan, hányféle vakcina készült már a koronavírus ellen. Most Kuba is bejelentkezett eggyel.","id":"20210218_kuba_koronavirus_vakcina_sovereign_2_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193741f9-0485-47e6-a95e-ff905929b3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_kuba_koronavirus_vakcina_sovereign_2_turizmus","timestamp":"2021. február. 18. 19:29","title":"Kuba megcsinálta a maga koronavírus-vakcináját, amellyel az odalátogató külföldieket is oltanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta az ostoromlók betörését a kongresszus épületének üléstermébe, és így az ott tartózkodó szenátorok életét megmentette.","shortLead":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta...","id":"20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eda2662-97a1-4793-acde-7313d37f726a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","timestamp":"2021. február. 18. 10:15","title":"Újabb kitüntetést kap a Capitolium hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és az oktatást a fővárosi magán- és alapítványi iskolák. ","shortLead":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és...","id":"20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff78cc96-aea9-454c-adbe-3825ac63e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","timestamp":"2021. február. 18. 07:07","title":"Hiába van tandíj, egyre többen jelentkeznek a budapesti magániskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az iPhone 12 mini sikertelenségéről szóló pletyka, egy másik is felröppent: az Apple a kiszivárgott információk szerint 2021 őszén bemutatná a folytatást, az iPhone 13 minit. De lesz itt még más is.","shortLead":"Hiába az iPhone 12 mini sikertelenségéről szóló pletyka, egy másik is felröppent: az Apple a kiszivárgott információk...","id":"20210218_apple_iphone_13_mini_iphone_13_se_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107122de-5c4b-4c2e-a8f3-b7aabf266bec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_apple_iphone_13_mini_iphone_13_se_plus","timestamp":"2021. február. 18. 08:33","title":"Két olcsóbb iPhone is megjelenhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","shortLead":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","id":"20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e63d3d-4ae3-4848-826c-50523028231a","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","timestamp":"2021. február. 19. 13:34","title":"Harry hercegék ismét elszomorították a királynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f318b7b-f8eb-4ce8-bb5b-70eb46499e26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem okult az első esetből.","shortLead":"Nem okult az első esetből.","id":"20210219_Par_ora_alatt_ketszer_kapott_felmillios_birsagot_egy_karavanos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f318b7b-f8eb-4ce8-bb5b-70eb46499e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbe91bc-0a23-4b48-8d9f-0bdced4dd4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Par_ora_alatt_ketszer_kapott_felmillios_birsagot_egy_karavanos","timestamp":"2021. február. 19. 07:27","title":"Pár óra alatt kétszer kapott félmilliós bírságot egy karavános","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a4ef52-c923-42e1-9d88-5549e30a8e29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építmény hosszú ideje senkit nem fogadott, és már erősen omladozott is.","shortLead":"Az építmény hosszú ideje senkit nem fogadott, és már erősen omladozott is.","id":"20210217_kaszino_donald_trump_hotel_robbantas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a4ef52-c923-42e1-9d88-5549e30a8e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2669cb-2799-4026-a80c-00dbebd9e037","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_kaszino_donald_trump_hotel_robbantas","timestamp":"2021. február. 17. 21:35","title":"Romba döntötték Trump egykori kaszinóhoteljének tornyát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]