[{"available":true,"c_guid":"4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új megközelítéssel, a szomatikus és a szorongásos tünetek szempontjából vizsgálta az alvás és a koronavírus-járvány kapcsolatát Simor Péter, az ELTE Pszichológiai Intézet adjunktusának vezetésével egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Új megközelítéssel, a szomatikus és a szorongásos tünetek szempontjából vizsgálta az alvás és a koronavírus-járvány...","id":"20210304_koronavirus_jarvany_es_alvas_kapcsolata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf817c6-8c03-40a3-a60a-b5320c637621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_koronavirus_jarvany_es_alvas_kapcsolata","timestamp":"2021. március. 04. 08:03","title":"Ön mit olvas el a járványról? Tönkreteheti az éjszakai alvását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében úgy látják, rosszabb volt az év, mint amire 2020 januárjában számítottak, de jobb, mint amitől a járvány első heteiben féltek. A vállalatok sokkal kevesebb hitelt vettek fel, a lakossági hitelezés a babaváró hitel miatt csak minimálisan esett vissza. A bank vezetői arról is beszéltek, remélik, hogy a járványügyi szigorítás alatt a bankfiókok nyitva tarthatnak.","shortLead":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében...","id":"20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e31be6-eef4-4ffd-b565-bb14084145fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","timestamp":"2021. március. 04. 12:02","title":"Az Erste vezetői remélik, hogy a bankok nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos bértámogatást a bajba jutottaknak, a DK bezárná a kaszinókat, és szüneteltetné a miséket, az LMP pedig teljes összegű táppénzt követel a koronavírus miatt otthon maradóknak.","shortLead":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos...","id":"20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3551ef-4b92-4546-941b-c80f99e001ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","timestamp":"2021. március. 04. 13:20","title":"A DK a szigorításokról: Zárják be a kaszinókat és a templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat a hatásáról.","shortLead":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat...","id":"20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895d67ec-ee13-4fa2-8fc3-fd8aa9e45972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 09:39","title":"Döntött Németország: a 65 évesnél idősebbek is megkaphatják az AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési képviselő kérdésére, és véletlenül olyan levelet is elküld, amit csak a kollégáknak szánt.","shortLead":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési...","id":"20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe9db1-4c55-4d38-bd2e-9df2733489bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","timestamp":"2021. március. 03. 09:18","title":"\"Nincs erre jobb szövegünk?\" – a rendőrség szerint nem követett el bűncselekményt Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a422353-2c18-48c9-bb93-f1a833eca0da","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Gyermekkoráról és a női kutatók helyzetéről is beszélt a világhírű magyar biokémikus az Európai Parlament nőnapi szemináriumán. ","shortLead":"Gyermekkoráról és a női kutatók helyzetéről is beszélt a világhírű magyar biokémikus az Európai Parlament nőnapi...","id":"20210303_Kariko_Katalin_vakcina_nonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a422353-2c18-48c9-bb93-f1a833eca0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e908d1a-99e8-465e-99de-a0dcf902b66f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Kariko_Katalin_vakcina_nonap","timestamp":"2021. március. 03. 12:59","title":"Karikó Katalin: „Meg kell nyernünk a versenyfutást, gyorsabban kell oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1e17bd-abea-4247-8e43-b9c185078930","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Révész Sándor írása arról, hogy az EPP legkevésbé sem vétlen abban, hogy Magyarországon miként alakultak a dolgok. A mostani megkésett döntést hiba az európaiság diadalaként ünnepelni.","shortLead":"Révész Sándor írása arról, hogy az EPP legkevésbé sem vétlen abban, hogy Magyarországon miként alakultak a dolgok...","id":"20210303_A_Fidesz_es_az_Europai_Neppart_a_maj_szara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b1e17bd-abea-4247-8e43-b9c185078930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad76c171-ade3-470f-8e1f-b4d6c9691045","keywords":null,"link":"/360/20210303_A_Fidesz_es_az_Europai_Neppart_a_maj_szara","timestamp":"2021. március. 03. 17:55","title":"Révész Sándor: A Fidesz és az Európai Néppárt: a máj s(z)ara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","shortLead":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","id":"20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1138f61-de95-46c5-8e20-76ecfd617f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 04. 10:58","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]