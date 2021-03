Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség.","shortLead":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó...","id":"20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22974fc-ad42-4fe2-86d9-cc80dec8a458","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","timestamp":"2021. március. 08. 10:48","title":"15 éve gyilkolhatta meg volt élettársát, most áll bíróság elé egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína már az idei évben több mint 10 százalékkal, 25,43 milliárd dollárra növeli az alap kutatásokra szánt forrását, 10 éves távlatban pedig új stratégiát dolgoz ki a technológiák fejlesztésére.","shortLead":"Kína már az idei évben több mint 10 százalékkal, 25,43 milliárd dollárra növeli az alap kutatásokra szánt forrását, 10...","id":"20210308_kina_oteves_terv_kvantumszamitogep_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90cbe06-3d08-489c-9a83-72ddb82afa74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_kina_oteves_terv_kvantumszamitogep_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. március. 08. 18:03","title":"Kvantumszámítógépeket és a mesterséges intelligenciát fejlesztené Kína új ötéves terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől szemben című film, amelyben az alkotók a finn börtönökben működő resztoratív párbeszédekre fókuszálnak. Ennek keretén belül leültetik az elkövetőt az áldozatok hozzátartozóival. De kaphat-e bárki is válaszokat, ha megtörténik a megmagyarázhatatlan? Létezik-e bocsánat, ha valaki elkövette a megbocsáthatatlant?","shortLead":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől...","id":"20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c85243-c984-4ec7-bb31-4221e84d905c","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","timestamp":"2021. március. 09. 19:00","title":"„Nem feltétlenül kell megbocsátanom, de gyűlöletet sem kell éreznem többé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","shortLead":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","id":"20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac9465c-72ef-4d98-ab67-aacdff99643b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2021. március. 08. 14:58","title":"Szerdától ismét nagyot emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2c2c9a-6cc7-447f-a3ad-12c507ee7d1b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Rabszolgaként dolgoztatják a jövő évi katari futballvébé beruházásain a külföldi munkásokat. Noha hivatalosan sokkal kevesebb áldozatot tüntetnek fel, az építkezéseken eddig legalább 6500 ember halt meg.","shortLead":"Rabszolgaként dolgoztatják a jövő évi katari futballvébé beruházásain a külföldi munkásokat. Noha hivatalosan sokkal...","id":"202109__a_katari_vb_aldozatai__kenyszermunka__kafala__stadionok_halottai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2c2c9a-6cc7-447f-a3ad-12c507ee7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3704be9-043d-41e5-821b-7ac2eb05a5c8","keywords":null,"link":"/360/202109__a_katari_vb_aldozatai__kenyszermunka__kafala__stadionok_halottai","timestamp":"2021. március. 09. 12:00","title":"A katari vb-stadionok több ezer élet árán épülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Mindenben követem az orvos utasításait, így remélem, ennél rosszabb már nem lesz és hamar túl leszek a betegségen” – mondta a DK EP-képviselője.","shortLead":"“Mindenben követem az orvos utasításait, így remélem, ennél rosszabb már nem lesz és hamar túl leszek a betegségen” –...","id":"20210309_dobrev_klara_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8531d7-507f-4603-ae20-1bf1436111e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_dobrev_klara_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 05:47","title":"Lázas, fáj a feje és végtagfájdalmai is vannak a koronavírusos Dobrev Klárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05aa8d6-c32d-4951-aad8-432e51bcb691","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen, újnak tűnő Mercedes GLE Coupé ára közel jár a 30 millió forinthoz.","shortLead":"Egy ilyen, újnak tűnő Mercedes GLE Coupé ára közel jár a 30 millió forinthoz.","id":"20210309_Jokora_lopott_Mercedes_akadt_fenn_Csengersimanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05aa8d6-c32d-4951-aad8-432e51bcb691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0dc3ca-959f-4e38-962b-4b54978885e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Jokora_lopott_Mercedes_akadt_fenn_Csengersimanal","timestamp":"2021. március. 09. 10:10","title":"Kapitális luxus Mercedes akadt horogra Csengersimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen magyar városban sem csökkentek az értékek.","shortLead":"Egyetlen magyar városban sem csökkentek az értékek.","id":"20210308_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ecaf33-b5af-4baa-b05a-75dd56d94937","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. március. 08. 15:17","title":"Az őszi csúcs közelében a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]