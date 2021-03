Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminiszter bírálta a jelentést. Korábban ukrán ügyészek szándékos emberölés miatt indítottak saját nyomozást a szerencsétlenség ügyében.","shortLead":"Az ukrán külügyminiszter bírálta a jelentést. Korábban ukrán ügyészek szándékos emberölés miatt indítottak saját...","id":"20210317_iran_ukran_utasszallito_lelovese_vegleges_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46071ef0-e044-41fa-a7ab-e6442df6d716","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_iran_ukran_utasszallito_lelovese_vegleges_jelentes","timestamp":"2021. március. 17. 22:11","title":"Emberi mulasztás miatt lőtték ki az ukrán utasszállítót a végleges iráni jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be indítványt a bíróságon a volt énekes és társai ellen, akik nőket vittek ki Svájcba prostituáltnak.","shortLead":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be...","id":"20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca29a0a9-ddc9-4548-9775-6180fa3bddaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","timestamp":"2021. március. 18. 09:41","title":"Szigorúbb büntetést kérnek az UFO együttes kerítés miatt elítélt frontemberére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár elmondta, mivel terveznek az oktatásban, de meghagyta: nem biztos, hogy a járványhelyzet ezt lehetővé teszi.","shortLead":"Az államtitkár elmondta, mivel terveznek az oktatásban, de meghagyta: nem biztos, hogy a járványhelyzet ezt lehetővé...","id":"20210319_maruzsa_koronavirus_ujranyitas_iskolak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3eddc38-3304-45f3-bba0-a79cccaac65c","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_maruzsa_koronavirus_ujranyitas_iskolak","timestamp":"2021. március. 19. 13:32","title":"Maruzsa: Húsvét utáni nyitásra és szóbeli érettségire készülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","shortLead":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","id":"20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b73c5-cd93-4186-9cea-d87503eeb476","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","timestamp":"2021. március. 19. 08:25","title":"Orbán: 2,5 millió beoltott felett lehet elgondolkodni a nyitáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1aaae10-312b-4702-bb2a-c7bd21169e49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú BMW iX szabadidő-autó markáns frontrészén egy rivális német márka terméke csillan meg.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú BMW iX szabadidő-autó markáns frontrészén egy rivális német márka terméke csillan meg.","id":"20210318_egy_mercedes_tukrozodik_a_legujabb_bmw_villanyauton_a_hivatalos_gyari_foton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1aaae10-312b-4702-bb2a-c7bd21169e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0656037b-8053-4db2-8f57-69ddb7a92393","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_egy_mercedes_tukrozodik_a_legujabb_bmw_villanyauton_a_hivatalos_gyari_foton","timestamp":"2021. március. 18. 09:21","title":"Egy Mercedes tükröződik a legújabb BMW villanyautó hivatalos gyári fotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaznak bizonyul egy egyébként megbízható Apple-szivárogtató legújabb értesülése, akkor a következő hónapban kerülhet sor a cupertinói cég tavaszi rendezvényére.","shortLead":"Ha igaznak bizonyul egy egyébként megbízható Apple-szivárogtató legújabb értesülése, akkor a következő hónapban...","id":"20210318_apple_tavaszi_rendezveny_varhato_idopontja_ipad_pro_mini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7f46c-9250-44b6-a718-1e810dd30eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_apple_tavaszi_rendezveny_varhato_idopontja_ipad_pro_mini","timestamp":"2021. március. 18. 14:03","title":"Mikor tartja az Apple a nagy tavaszi rendezvényét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai problémákat.","shortLead":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai...","id":"20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac59236c-585f-47ee-8584-30b7f1e18629","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","timestamp":"2021. március. 19. 15:39","title":"Kirúgták Hrutka Jánost a Spíler TV-től ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EMA azt követően vizsgálta meg az oltóanyagot, hogy több ország felfüggesztette a használatát trombózisveszély miatt. Azonban arra felhívták a figyelmet, hogy nem zárhatók ki a vérrögképződési problémák, ennek előfordulási aránya azonban alacsonyabb a népességben tapasztalható általános szintnél.","shortLead":"Az EMA azt követően vizsgálta meg az oltóanyagot, hogy több ország felfüggesztette a használatát trombózisveszély...","id":"20210318_EMA_biztonsagos_az_AstraZeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf70e4b-3a04-46d5-bc8c-b20daa6560df","keywords":null,"link":"/eurologus/20210318_EMA_biztonsagos_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. március. 18. 17:13","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Biztonságos az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]