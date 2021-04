Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"","category":"cegauto","description":"A klasszikus óratekerés mellett még számos csapdába bele lehet futni egyszerű vásárlóként. ","shortLead":"A klasszikus óratekerés mellett még számos csapdába bele lehet futni egyszerű vásárlóként. ","id":"20210428_leggyakoribb_modszerek_egy_hasznaltautos_csalasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839ed53d-c1a8-4ea4-aeea-36bb6c31d9ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_leggyakoribb_modszerek_egy_hasznaltautos_csalasnal","timestamp":"2021. április. 28. 11:42","title":"Így verik át leggyakrabbak a használt autókat vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","shortLead":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","id":"20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c778a8-1c78-4deb-957d-f159481ed39e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2021. április. 28. 12:19","title":"Elítélték „Ausztrália leggyűlöltebb emberét”, aki levideózta négy rendőr haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308b2295-305c-4c59-a958-a22b3162631b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet áprilisban már másodszor vádolta meg az alakulatot, hogy veszélyes akciót hajtott végre a Perzsa-öbölben.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet áprilisban már másodszor vádolta meg az alakulatot, hogy veszélyes akciót hajtott végre...","id":"20210428_Figyelmezteto_loves_amerikaiak_irani_Forradalmi_Garda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=308b2295-305c-4c59-a958-a22b3162631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1619ba51-8db9-4da7-bf98-55d8c45b7ff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Figyelmezteto_loves_amerikaiak_irani_Forradalmi_Garda","timestamp":"2021. április. 28. 16:44","title":"Figyelmeztető lövéseket adtak le az amerikaiak az iráni Forradalmi Gárda hajóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","shortLead":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","id":"20210428_II_erzsebet_online_audiencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468c6fe0-9c84-4968-a022-28819fa3a087","keywords":null,"link":"/elet/20210428_II_erzsebet_online_audiencia","timestamp":"2021. április. 28. 08:19","title":"Először jelent meg nyilvánosan II. Erzsébet Fülöp herceg temetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d493bb-d9c2-4050-bc4b-d9a018776481","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eperjes Károly rendezi a Nemzeti Filmintézet támogatásával azt a filmet, amely az AVH által a szerzetesrendek, az egyházi, keresztény közösségek ellen intézett brutális támadásról szól. ","shortLead":"Eperjes Károly rendezi a Nemzeti Filmintézet támogatásával azt a filmet, amely az AVH által a szerzetesrendek...","id":"20210428_Eperjes_Karoly_az_50es_evek_keresztenyuldozeserol_forgat_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d493bb-d9c2-4050-bc4b-d9a018776481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4357a822-da2b-42ab-8e60-3b3202b33a2d","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Eperjes_Karoly_az_50es_evek_keresztenyuldozeserol_forgat_filmet","timestamp":"2021. április. 28. 12:40","title":"Eperjes Károly az 50-es évek keresztényüldözéséről forgat filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati példa is van: a néhány órán belül debütáló Returnal az első olyan játékok egyike, amely a rendszer minden részét kihasználja. A finn Housemarque újdonságával mi már napok óta játszunk, és végre írhatunk is róla.","shortLead":"A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati...","id":"20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ccbaaa7-8807-4a22-b511-3d635fdfed88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70101307-0b82-40ec-a97a-288d5a15405d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_returnal_playstation_5_ps5_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2021. április. 29. 14:00","title":"Az első igazi PlayStation 5-ös játékban tulajdonképpen nincs töltőképernyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Elsősorban saját politikai túléléséről szól L. Simon múzeum-összevonási biztosi kinevezése, de felsejlik mögötte a Fidesz választási vereség utáni átmentési kísérlete is.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban saját politikai túléléséről szól L. Simon múzeum-összevonási biztosi kinevezése, de felsejlik mögötte...","id":"20210427_Visszater_o","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c432042b-030d-4f62-af07-4920dcfd7175","keywords":null,"link":"/360/20210427_Visszater_o","timestamp":"2021. április. 28. 17:00","title":"L. Simon László gigamúzeumot épít – Kiszervezik a Seuso-kincset is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, ami kötelezi a tárhelyszolgáltatókat, hogy a hatósági megkeresés után legfeljebb egy órával töröljék az adott platformon közzétett terrorista tartalmat. A rendelet egy év múlva léphet hatályba.","shortLead":"Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, ami kötelezi a tárhelyszolgáltatókat, hogy a hatósági megkeresés...","id":"20210429_europai_parlament_eu_terrorista_tartalmak_eltavolitasa_facebook_youtube_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0aec80-b2b4-4cec-a933-d979883aa912","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_europai_parlament_eu_terrorista_tartalmak_eltavolitasa_facebook_youtube_twitter","timestamp":"2021. április. 29. 18:03","title":"EP: Egy órán belül le kell szedni a terrorista tartalmakat az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]