[{"available":true,"c_guid":"0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső áramforrás nélkül teszi lehetővé a vállalatok számára eszközeik monitorozását. A fejlesztők szerint a megoldás támogatja a hatékonyságot és az adatalapú döntéshozatalt.","shortLead":"A Vodafone Magyarország és a NaBi Track fejlesztői által létrehozott Okos eszközmonitoring nevű rendszer külső...","id":"20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e150b2a-3119-46df-bd61-3b630a87e66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca54d739-0ade-4579-8145-ba6ceb9581a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_vodafone_nabi_track_okos_eszkozmonitoring_rendszer","timestamp":"2021. április. 30. 16:03","title":"Döntsön az adat! – üzeni a vállalkozásoknak új megoldásával a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd564c5-1dd5-46bd-9626-a7a921f41198","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Online filmesttel, régi és új magyar filmek vetítésével, valamint online animációs minifesztivállal ünneplik a magyar film születésének 120. évfordulóját országszerte. A hvg.hu összeállította a legfontosabb magyar filmek 30-as listáját.



","shortLead":"Online filmesttel, régi és új magyar filmek vetítésével, valamint online animációs minifesztivállal ünneplik a magyar...","id":"20210430_Ma_van_a_magyar_film_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fd564c5-1dd5-46bd-9626-a7a921f41198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed23af2-64b8-4d05-8052-1db1bb1b1bac","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Ma_van_a_magyar_film_napja","timestamp":"2021. április. 30. 09:09","title":"Ma minden a magyar filmről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra mutatott rá a Momentum szombat délután a Kossuth térre szervezett flashmobjával, amely során terasznak rendezték be a teret. A rendőrökkel rövid vita volt arról, hogy ez politikai gyűlés-e, vagy sajtótájékoztató. A járőrök rövidesen távoztak.","shortLead":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra mutatott rá...","id":"20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5dff05-cdca-41b1-a1d2-255242e7ef22","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 01. 19:01","title":"A Momentum nyitott egy teraszt a Parlamentnél, kijöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet. ","shortLead":"A Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet. ","id":"20210501_borton_vedettsegi_igazolvany_hamisitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c6216-d974-4961-8819-962037910efb","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_borton_vedettsegi_igazolvany_hamisitas","timestamp":"2021. május. 01. 16:51","title":"Öt évet is kaphat, aki a védettségi igazolványt meghamisítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f93108-9733-43b8-b367-d78c3555c61c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon figyelnek, hogy ne lássák túl sokat az emberek a börtönben ülő orosz ellenzéki politikust.","shortLead":"Nagyon figyelnek, hogy ne lássák túl sokat az emberek a börtönben ülő orosz ellenzéki politikust.","id":"20210430_szentpetervar_graffiti_Navalnij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f93108-9733-43b8-b367-d78c3555c61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216f979-2989-4e1e-87af-63dd75f182a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_szentpetervar_graffiti_Navalnij","timestamp":"2021. április. 30. 10:45","title":"Pár óra után el is tüntette a rendőrség a szentpétervári Navalnij-graffitit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","shortLead":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","id":"20210430_szeged_pfizer_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9b248-053b-4423-902c-ca198e1902f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_szeged_pfizer_oltas","timestamp":"2021. április. 30. 20:44","title":"Este 10-ig olthatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előválasztáson induló eddig megismert jelöltek között toronymagasan vezet a kerület momentumos alpolgármestere.","shortLead":"Az előválasztáson induló eddig megismert jelöltek között toronymagasan vezet a kerület momentumos alpolgármestere.","id":"20210430_orosz_anna_ujbuda_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082e99ff-61d1-4bd2-8441-0bd86b67f3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_orosz_anna_ujbuda_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 30. 19:10","title":"Felmérés: Orosz Anna a legnépszerűbb ellenzéki jelölt Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibaüzenet fogadja az odalátogatókat.

","shortLead":"Hibaüzenet fogadja az odalátogatókat.

","id":"20210430_koronavirus_pfizer_vakcina_idopontfoglalas_osszeomlas_eeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440c2eac-e74e-49c2-bf93-56216082c034","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_koronavirus_pfizer_vakcina_idopontfoglalas_osszeomlas_eeszt","timestamp":"2021. április. 30. 08:15","title":"Összeomlott az oldal, ahol már Pfizer-oltásra is lehetne időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]