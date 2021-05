Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","shortLead":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","id":"20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ae0c0-9370-42d3-847d-461907f2eaa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","timestamp":"2021. május. 10. 07:59","title":"Mire kiderült az ára, már el is fogyott a legújabb Ferrari összes példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még csak ezután jöhet.","shortLead":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még...","id":"20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825f8c-0418-4f8f-a581-c5377292b2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","timestamp":"2021. május. 11. 14:03","title":"Androidra is megjött az iPhone-os slágeralkalmazás, és talán a magyar premier sincs már messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","shortLead":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","id":"20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92a85de-6e5c-4f5c-beae-a61969068528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","timestamp":"2021. május. 11. 16:21","title":"Adócsökkentéseket jelentett be Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77dde81-1d7e-45d3-96b5-d19ac15e30dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A neves német zeneszerző által megalkotott hangokat adják ki menet közben a legújabb bajor villanyautók.","shortLead":"A neves német zeneszerző által megalkotott hangokat adják ki menet közben a legújabb bajor villanyautók.","id":"20210511_az_oscardijas_hans_zimmer_hangszereli_az_uj_elektromos_bmwket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77dde81-1d7e-45d3-96b5-d19ac15e30dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abeada52-e71d-4ab9-b90b-99d8ec9f8aaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_az_oscardijas_hans_zimmer_hangszereli_az_uj_elektromos_bmwket","timestamp":"2021. május. 11. 10:40","title":"Az Oscar-díjas Hans Zimmer hangszereli az új elektromos BMW-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig betartotta. Ha neki kellett volna kezelnie a járványt, kontaktkutatást végzett volna, tömeges teszteléssel, százszázalékos táppénzzel.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig...","id":"20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b6a9b-86c4-4a4e-9dcc-b3e440c01399","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 10. 09:09","title":"Dobrev Klára: Magyarországon ma egy macsó, hímsoviniszta vezetés uralkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétvégén életbe lép a WhatsApp új adatvédelmi szabályzata. Ha valaki nem fogadja el, akkor a későbbiekben már nem fogja tudni megfelelően használni az üzenetküldőt.","shortLead":"A hétvégén életbe lép a WhatsApp új adatvédelmi szabályzata. Ha valaki nem fogadja el, akkor a későbbiekben már nem...","id":"20210511_whatsapp_uj_felhasznaloi_feltetelek_eletbe_lepese_hatarido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6669eb-d982-4304-9e4d-19626dae9995","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_whatsapp_uj_felhasznaloi_feltetelek_eletbe_lepese_hatarido","timestamp":"2021. május. 11. 09:03","title":"Ne feledje, aki nem nyom rá az \"elfogadás\" gombra, az nem használhatja tovább a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f46891-725a-4311-917c-9173e294e4c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két kamionos nézeteltérése állhatott az életveszélyes manőverek hátterében.","shortLead":"Két kamionos nézeteltérése állhatott az életveszélyes manőverek hátterében.","id":"20210510_kamion_elozes_m1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f46891-725a-4311-917c-9173e294e4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7aae0e-34c8-4057-8d3e-d972278f9acd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_kamion_elozes_m1","timestamp":"2021. május. 10. 18:04","title":"Levideózták, ahogyan ráhúzta a kamionos a kormányt a másik teherautóra az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f31b20-03cd-481e-91d8-7efbd6d7ea7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A marsi helikopter új helyre repült, de itt sem marad túl sokáig: hamarosan továbbszáll és megpróbál mintát venni a légkör azon részeiből, ahova a marsjáró nem jut el.","shortLead":"A marsi helikopter új helyre repült, de itt sem marad túl sokáig: hamarosan továbbszáll és megpróbál mintát venni...","id":"20210510_ingenuity_mars_helikopter_dron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12f31b20-03cd-481e-91d8-7efbd6d7ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ddee58-8383-4267-9384-86833dfb6fbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_ingenuity_mars_helikopter_dron","timestamp":"2021. május. 10. 11:45","title":"Kétszer is 10 méteres magasságba emelkedett a Marson az Ingenuity drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]