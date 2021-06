A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Az emberek több mint fele gondolja úgy, hogy a napelemekre vonatkozó bruttó elszámolás bevezetését követően is elérhető a nulla forintos villanyszámla, pedig ez a gyakorlatban nem igaz – derül ki a Wagner Solar Hungária Kft. által készített, 600 fő részvételével lebonyolított kutatásból, aminek a célja a napelemekkel kapcsolatos tévhitek és félreértések feltérképezése volt.

Házi Ádám, a cég nagykereskedelmi vezetője a cég online, több mint 600 fő által kitöltött kutatását elemezve arról beszélt, a legtöbben azt hiszik, hogy a bruttó elszámolás bevezetését követően is elfelejthetik majd egy életre a villanyszámlákat, de ez nincs így: önerős beruházásoknál 2023. december 31-én, otthonfelújítási támogatás esetén 2021. június 30-án szűnik meg a napelemek által termelt energia szaldós elszámolása, a határidők lejártával így tulajdonképpen megszűnik a nulla forintos villanyszámla lehetősége.



Most még reális a nulla forintos villanyszámla



A szakember felhívta rá a figyelmet, hogy a szaldós elszámolásnál évente egyszer olvassák le az órákat, a nulladik évben pedig van egy tört időszak. Mivel export-import energiát mér az óra és a szolgáltató ezt a két értéket fordítja egymással szembe, így ki lehet nullázni a villanyszámlát. Megjegyezte: önerőből 2024 előtt kell kiépíteni a rendszert ahhoz, hogy a szolgáltató szaldós elszámolással szerződjön. Ebben az esetben reális is a nulla forintos villanyszámla.

Nehezítő tényező ugyanakkor, ha egy újépítésű házról van szó, hiszen annak előre nem lehet ismerni a fogyasztását és rendkívül nehéz is pontosan belőni. Éppen ezért fontos a tervezésnél, hogy a rendszer bővíthető legyen, hogy ha arra a későbbiekben bármilyen okból szükség lenne.



„Városi legenda, hogy aki most bekerül a szaldós elszámolásba, az majd 2024-ben kikerül. Jelen tudásunk szerint ez nem igaz, aki erre szerződik, határidő nélkül ez alapján fizet. A négy kilowattnál nagyobb napelemekre ugyan kivethet a szolgáltató úgynevezett teljesítményadót, de ennek értéke jelenleg nulla forint. Ezen változtathatnak a következő években, de nincsen semmilyen előjele” – magyarázta a szakértő.



A Wagner Solar Hungária Kft. nagykereskedelmi vezetője beszélt arról is, sokáig bonyolult volt a többlettermelést kiszámlázni a szolgáltatónak, 5-10 ezer forintért nem érte meg. Az elmúlt két évben ugyan egyszerűsödött a folyamat, de ezzel együtt szja-köteles maradt.



A cégek járhatnak a legjobban



Míg a lakossági rendszereknél 8-10 év a megtérülési idő, és a legtöbben erre tudták is a helyes választ az online kutatásban, addig a cégeknél egy önerős beruházás még ennél is kifizetődőbb.



Házi Ádám kitért arra is, hogy a kutatás szerint rengeteg a tévhit arról, mikor nem termel energiát a napelem: „Éjszaka természetesen nem termel, ezt a legtöbben helyesen jelölték be, de havazáskor a hóréteg és a napsütés mértékétől függően beindulhat a rendszer. Ha csak egy-két centis a hótakaró, de süt a Nap, akkor a rendszer leolvasztja magáról a csapadékot. Szintén termel ködös időben is, azzal a kivétellel, amennyiben erős tejköd van és be sem tud indulni. Az árnyék szintén befolyásoló tényező lehet, de ha részleges árnyékról beszélünk, még ha kevesebbet is, de termelni fog a napelem.”