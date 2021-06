Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","shortLead":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","id":"20210619_Marseillaiset_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4454b9-f391-4cf8-9d4d-70e6f7c3d184","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Marseillaiset_Orban","timestamp":"2021. június. 19. 14:09","title":"A Marseillaise-t idézve szurkol Orbán a magyar csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce92492-0240-4830-a954-46a680b47c20","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"202124__telefontitkositas_es_bunozes__encrochat_anom__bizalmi_kerdes__keresesi_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bce92492-0240-4830-a954-46a680b47c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf9346c-6354-42e8-8609-721d92db661e","keywords":null,"link":"/360/202124__telefontitkositas_es_bunozes__encrochat_anom__bizalmi_kerdes__keresesi_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 20. 08:15","title":"Amikor a rendőrség árul a maffiának telefonokat: tonnaszámra dőlt a drog, százasával a bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31aa135-18ba-48ec-9adc-ec9f2a58db30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mérföldkőhöz érkezett a több évtizedes gyerekműsor.","shortLead":"Mérföldkőhöz érkezett a több évtizedes gyerekműsor.","id":"20210620_Szezam_utca_es_a_Pride_meleg_apak_a_kepernyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b31aa135-18ba-48ec-9adc-ec9f2a58db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed50a08-0554-4944-bb87-e0dc6a9aea76","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Szezam_utca_es_a_Pride_meleg_apak_a_kepernyon","timestamp":"2021. június. 20. 13:27","title":"Szezám utca és a Pride: meleg apák a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f34270f-cc7c-4ab6-aae3-1dfc86cd664a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Este nyolcig lehet maradni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. minden strandján.","shortLead":"Este nyolcig lehet maradni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. minden strandján.","id":"20210619_strand_budapest_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f34270f-cc7c-4ab6-aae3-1dfc86cd664a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be332657-14e6-4881-8a22-ca824e5d83c4","keywords":null,"link":"/kkv/20210619_strand_budapest_hoseg","timestamp":"2021. június. 19. 21:18","title":"A hőség miatt a szokásosnál tovább tartanak nyitva a budapesti strandok vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat a filmnézés szórakozásból tudatos önfejlesztéssé? Ezekre a kérdésekre is választ ad a HVG Extra Pszichológia magazin új videósorozata, amelyben Kapitány-Fövény Máté elemez filmeket.","shortLead":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat...","id":"20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb6016f-21c2-4cca-9332-5bfbc11c9649","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","timestamp":"2021. június. 20. 20:15","title":"Hogyan néz filmet egy pszichológus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Macquarie Egyetem kutatói szerint az általuk megvizsgált, a Google Play áruházából letölthető alkalmazások 88 százaléka figyeli meg a felhasználókat, és gyűjt róluk valamilyen adatot.","shortLead":"Az ausztrál Macquarie Egyetem kutatói szerint az általuk megvizsgált, a Google Play áruházából letölthető alkalmazások...","id":"20210621_egeszsegugyi_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe90feda-90f7-4b39-aa31-f78341c86215","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_egeszsegugyi_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. június. 21. 11:35","title":"Átnéztek több mint 20 ezer egészségügyi appot, megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","shortLead":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","id":"20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1e891-1fb0-4ecf-8e47-d09a50abcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","timestamp":"2021. június. 20. 09:08","title":"Nem leváltották, rendfőnök lett Semjén miniszteri biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]