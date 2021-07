Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a127754-35ec-4242-ae03-5f04947981e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hazai bányákból kitermelt és feldolgozott kavics, sóder és homok árrobbanása nem magyarázható a világpiacon tapasztalt vasipari és faáruk áremelkedésével - magyarázta a Magyar Nemzetben Nagy Márton, aki szerint a pénteken felsoroltakon kívül más termékekre is kivethetnek extraprofitadót.","shortLead":"A hazai bányákból kitermelt és feldolgozott kavics, sóder és homok árrobbanása nem magyarázható a világpiacon...","id":"20210703_Orban_tanacsadoja_Tovabbi_epitoipari_termekekre_vethetnek_ki_extraprofitadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a127754-35ec-4242-ae03-5f04947981e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd1e34-c084-41ce-a134-0401fae1ee8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_Orban_tanacsadoja_Tovabbi_epitoipari_termekekre_vethetnek_ki_extraprofitadot","timestamp":"2021. július. 03. 12:05","title":"Orbán tanácsadója: További építőipari termékekre vethetnek ki extraprofitadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker után Roberto Mancini szövetségi kapitány és az olasz labdarúgó-válogatott játékosai is az együttes egyik legjobbja, Leonardo Spinazzola súlyos sérülése miatt szomorúak.","shortLead":"A belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker után Roberto Mancini szövetségi kapitány és az olasz...","id":"20210703_Oriasi_veszteseg__Spinazzola_serulese_sulyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb0b38e-0d70-4003-a5d6-a47697858cc4","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Oriasi_veszteseg__Spinazzola_serulese_sulyos","timestamp":"2021. július. 03. 12:48","title":"\"Óriási veszteség\" - Spinazzola sérülése súlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Félidőhöz értek.","shortLead":"Félidőhöz értek.","id":"20210704_mav_nyugati_palyaudvar_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849f4b4c-3e1b-4003-bcc4-a79573d46c24","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_mav_nyugati_palyaudvar_felujitas","timestamp":"2021. július. 04. 11:23","title":"Helyzetjelentést adott a MÁV a Nyugati felújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német Lieven L. Litaer lefordított a földönkívüliek nyelvére.","shortLead":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német...","id":"20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f377c-0d8d-4e92-9bd7-fc98c6a749a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","timestamp":"2021. július. 04. 15:29","title":"Star Trek-rajongók figyelmébe: klingon nyelven is olvasható az Alice Csodaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","shortLead":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","id":"20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964cda8b-34f6-42c5-a1b2-d74b6c4d929c","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"Az olaszok mind letérdeltek, Lukaku hálás volt, senkinek nem esett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a51bc2e-8937-489f-9014-ab9449a19cfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pandémia hatására kritikus szintre zuhant az egyébként is évről évre csökkenő fogászati szűrővizsgálatok száma Magyarországon, pedig hazánk évek óta első helyen áll a szájüregi daganatok miatti halálozások számában Európában. A gyilkos betegség időben történő felismeréséhez és gyógyításához éppen a rendszeres fogászati látogatás lenne a kulcs – hangsúlyozza a budapesti fogászati rendelőhálózat, amely online fogászati konzultációt indít a témában.","shortLead":"A pandémia hatására kritikus szintre zuhant az egyébként is évről évre csökkenő fogászati szűrővizsgálatok száma...","id":"20210704_online_fogaszati_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a51bc2e-8937-489f-9014-ab9449a19cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3aa707-ab2e-4fe8-9329-148ac4c52df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_online_fogaszati_konzultacio","timestamp":"2021. július. 04. 10:03","title":"Ingyenes online fogászati konzultációt indított egy rendelő, mert nagyon kevés magyar megy fogorvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszergyártó cég bizakodó, kutatási eredményeiket pedig közzé is tették.","shortLead":"A gyógyszergyártó cég bizakodó, kutatási eredményeiket pedig közzé is tették.","id":"20210702_johnson_es_johnson_vakcina_delta_varians_hatasosnak_tunik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccf728b-23b3-4004-a24b-574f4e4167e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_johnson_es_johnson_vakcina_delta_varians_hatasosnak_tunik","timestamp":"2021. július. 02. 22:02","title":"Jónak tűnik a Johnson & Johnson vakcinája a delta variánssal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c6d9c0-70d0-4bda-a39e-ba19d8d1921e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"A 2021-es Európa-bajnokság tartogatott már korábban is remek meccseket, ám a legjobb címére pályázhatna a péntek esti belga-olasz mérkőzés is. A világbajnok franciákat megverő Svájc viszont búcsúzott, Spanyolország pedig úgy jutott az elődöntőbe, hogy tíz ember ellen nem bírt egy gólt begyötörni negyven perc alatt. Összefoglalónk. ","shortLead":"A 2021-es Európa-bajnokság tartogatott már korábban is remek meccseket, ám a legjobb címére pályázhatna a péntek esti...","id":"20210702_EURO2020_07_02_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26c6d9c0-70d0-4bda-a39e-ba19d8d1921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbedfbcf-23a0-469d-971e-289d730f47a7","keywords":null,"link":"/sport/20210702_EURO2020_07_02_osszefoglalo","timestamp":"2021. július. 02. 23:48","title":"Olasz-spanyol szuperrangadó lesz az Európa-bajnokság elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]