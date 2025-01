Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadó azt írta, ebben a viharos időszakban kevesebb indulatra és több türelemre van szükség, maga is sokat tanult az esetből. ","shortLead":"Az előadó azt írta, ebben a viharos időszakban kevesebb indulatra és több türelemre van szükség, maga is sokat tanult...","id":"20250126_majka-bindzsisztan-szelet-hodmezovasarhely-cukraszda-csurran-cseppen-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3.jpg","index":0,"item":"231ad64f-206e-4e07-9ca5-b45ecf336367","keywords":null,"link":"/elet/20250126_majka-bindzsisztan-szelet-hodmezovasarhely-cukraszda-csurran-cseppen-bocsanatkeres","timestamp":"2025. január. 26. 18:32","title":"Elnézést kért Majka a Bindzsisztán szeletet áruló cukrászdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606b826a-6000-496f-8d52-cde21ef8099a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a vadonatúj japán terepjárót alaphelyzetben esetleg nem találjuk elég komoly terepjáró képességűnek.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a vadonatúj japán terepjárót alaphelyzetben esetleg nem találjuk elég komoly...","id":"20250127_az-uj-toyota-land-cruiser-meg-durvabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606b826a-6000-496f-8d52-cde21ef8099a.jpg","index":0,"item":"af8e10fc-36d7-49b8-ad17-4944a0e51179","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_az-uj-toyota-land-cruiser-meg-durvabb-lett","timestamp":"2025. január. 27. 08:41","title":"Az új Toyota Land Cruiser még durvább lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5110d777-b00a-4886-b450-fce072e9fad1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Április közepétől kezdve már csak az EA alkalmazással lehet majd hozzáférni azokhoz a játékokhoz, amit korábban az EA Originen keresztül vásároltak meg a felhasználók.","shortLead":"Április közepétől kezdve már csak az EA alkalmazással lehet majd hozzáférni azokhoz a játékokhoz, amit korábban az EA...","id":"20250127_electronic-arts-origin-megszunes-jatek-mentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5110d777-b00a-4886-b450-fce072e9fad1.jpg","index":0,"item":"7a589d10-5009-4d2a-aff6-e258de8749f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_electronic-arts-origin-megszunes-jatek-mentese","timestamp":"2025. január. 27. 11:03","title":"Megszűnik az EA Origin, ha nem lép, elvesznek a megvásárolt játékai – így mentheti meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit az Egyesült Államok új kormánya felül fogja vizsgálni”. A magyar kormány eddig egyetlen ilyen intézkedést emlegetett bosszúként, mégpedig Rogán Antal szankciós listára helyezését.","shortLead":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit...","id":"20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"7ef98c85-071c-432f-8d8f-78a3e9eed598","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","timestamp":"2025. január. 27. 07:40","title":"Szijjártó kicsikart egy ígéretet Rogán Antallal kapcsolatban az új amerikai külügyminisztertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","shortLead":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","id":"20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349.jpg","index":0,"item":"778fde60-2066-42b3-bebe-d04d83eebd6d","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","timestamp":"2025. január. 27. 08:40","title":"NFL: Eldőlt, melyik két csapat mérkőzik meg a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért éjszakázott tavaly februárban a magyar nagykövetségen azután, hogy a brazil hatóságok elvették az útlevelét. Azt tagadja, hogy menedéket keresett volna a magyar külképviseleten.","shortLead":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért...","id":"20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1.jpg","index":0,"item":"e26e32b7-3dc3-48be-ad64-f93f340c1370","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","timestamp":"2025. január. 28. 13:14","title":"\"Talán a szeretőmet látogattam meg\" – mondja Jair Bolsonaro arról, hogy miért töltött két éjszakát a brazíliai magyar nagykövetségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","shortLead":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","id":"20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164.jpg","index":0,"item":"d749439c-b98b-4530-aa86-65f0c98c104a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","timestamp":"2025. január. 27. 15:59","title":"Egy jogi kiskapu miatt nem minden járműnek drágul a vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció is támogatja Karácsony Gergely előterjesztését, amelynek alapján a főváros él az elővásárlási jogával, és megveszi azt a rákosrendezői területet, ahol a tervek szerint felépülne Mini-Dubaj.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció is támogatja Karácsony Gergely előterjesztését, amelynek alapján a főváros él az elővásárlási...","id":"20250128_Miert-az-Egyesult-Arab-Emiratusokban-dontenek-egy-budapesti-beruhazasrol-A-Szuverenitasvedelmi-Hivatalhoz-fordul-a-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b.jpg","index":0,"item":"3d78bf7d-264a-456e-beb4-b7b6a05ba7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Miert-az-Egyesult-Arab-Emiratusokban-dontenek-egy-budapesti-beruhazasrol-A-Szuverenitasvedelmi-Hivatalhoz-fordul-a-DK","timestamp":"2025. január. 28. 12:38","title":"Miért az Egyesült Arab Emírségekben döntenek egy budapesti beruházásról? – A Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]