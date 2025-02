Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú nem tudott magyarázatot adni a rendőröknek.","shortLead":"A fiú nem tudott magyarázatot adni a rendőröknek.","id":"20250205_Tizeves-gyerek-kuldott-bombafenyegetest-iskolajanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc.jpg","index":0,"item":"cd34007d-3069-43bf-91e3-dd56e990cf64","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tizeves-gyerek-kuldott-bombafenyegetest-iskolajanak","timestamp":"2025. február. 05. 12:42","title":"Egy tízéves gyerek küldött bombafenyegetést iskolájának, aztán megjelentek nála a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb egy képeslapot lehetett adni karácsonyi és újévi ajándékként. A 2024-es, nem nyilvános kormányhatározatokból látszik, mennyire szorították meg a nadrágszíjat. A köztisztviselők már sztrájkra készülnek.","shortLead":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb...","id":"20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824.jpg","index":0,"item":"542b1202-4de6-45bd-bb48-796f8fe7d719","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 06:11","title":"Akkora a spórolás a kormányzatban, hogy Orbán Viktor döntésén múlt az is, ki kaphatott plusz pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester továbbra is küzd a Mini-Dubaj megépítése ellen, bár több kihívással is szembe kell néznie. ","shortLead":"A főpolgármester továbbra is küzd a Mini-Dubaj megépítése ellen, bár több kihívással is szembe kell néznie. ","id":"20250205_Karacsony-Gergely-Budapest-Fidesz-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"65bd3420-33bf-4f67-b26b-6916a8925e50","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Karacsony-Gergely-Budapest-Fidesz-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. február. 05. 18:38","title":"Karácsony Gergely: Budapest nem Bindzsisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eleinte balesetként kezelte a lakástűzben elhunyt japán nőnek az esetét, később azonban már arról beszéltek, hogy a nőt korábbi férje bántalmazhatta, illetve gyújthatta fel. ","shortLead":"A rendőrség eleinte balesetként kezelte a lakástűzben elhunyt japán nőnek az esetét, később azonban már arról...","id":"20250205_Tuntetes-Japan-no-emberoles-Patent-Egyesulet-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79.jpg","index":0,"item":"64615ac8-4e29-427e-b7e2-51594f10fcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tuntetes-Japan-no-emberoles-Patent-Egyesulet-rendorseg","timestamp":"2025. február. 05. 21:08","title":"Tüntetést szervez szombatra a Patent Egyesület a japán nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak a metróalagútba menekültek.","shortLead":"A gyanúsítottak a metróalagútba menekültek.","id":"20250205_belgium-brusszel-lovoldozes-rendorseg-hajtovadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3.jpg","index":0,"item":"8cc004a6-ac13-4c4d-b22c-94cffaaeca41","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_belgium-brusszel-lovoldozes-rendorseg-hajtovadaszat","timestamp":"2025. február. 05. 11:46","title":"Maszkos fegyveresek lövöldöztek Brüsszel belvárosában, a rendőrség hajtóvadászatot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb3b88-2ebd-4d0f-9b3a-55a3b03b2bf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Így a 2025-ös költségvetést már hivatalosan is elfogadta a Nemzetgyűlés. ","shortLead":"Így a 2025-ös költségvetést már hivatalosan is elfogadta a Nemzetgyűlés. ","id":"20250205_Francia-kormany-bizalmatlansagi-szavazas-bukas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59cb3b88-2ebd-4d0f-9b3a-55a3b03b2bf8.jpg","index":0,"item":"00266305-95f4-4b0a-8c21-03fb5d5da59b","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_Francia-kormany-bizalmatlansagi-szavazas-bukas","timestamp":"2025. február. 05. 20:03","title":"Túlélte a francia kormány az ellene indított bizalmatlansági szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82468c-8a83-401b-9b14-5db45fd36338","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két másik ember is a fedélzeten volt.","shortLead":"Két másik ember is a fedélzeten volt.","id":"20250206_olaszorszag-helikopter-baleset-lorenzo-rovagnati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e82468c-8a83-401b-9b14-5db45fd36338.jpg","index":0,"item":"cb37daad-e2b2-4ab3-aa11-ba16e7612122","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_olaszorszag-helikopter-baleset-lorenzo-rovagnati","timestamp":"2025. február. 06. 12:03","title":"41 évesen helikopter-balesetben meghalt Parma mellett a Rovagnati cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A drasztikus kilengések ritkák, azonban 2018 után újra a fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet. A tudósok szerint az Északi-sark feletti szokatlanul enyhe hőmérséklet az alacsony légnyomással is összefügg, ami az Északi-sark irányába tolja a meleg légtömeget.","shortLead":"A drasztikus kilengések ritkák, azonban 2018 után újra a fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet. A tudósok szerint...","id":"20250204_Az-atlagosnal-20-fokkal-volt-melegebb-az-Eszaki-sark-kozeleben-a-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df.jpg","index":0,"item":"dc70dc43-6aad-4c5b-bf1d-17bacda3d800","keywords":null,"link":"/zhvg/20250204_Az-atlagosnal-20-fokkal-volt-melegebb-az-Eszaki-sark-kozeleben-a-hetvegen","timestamp":"2025. február. 04. 19:07","title":"Az átlagosnál 20 fokkal volt melegebb az Északi-sarkon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]