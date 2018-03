Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A partra vetett tenger emlősök csaknem fele kimúlt. A halászati hatóság közben lezárta a strandot és cápaveszélyre figyelmeztető jelzést adott ki.","shortLead":"A partra vetett tenger emlősök csaknem fele kimúlt. A halászati hatóság közben lezárta a strandot és cápaveszélyre...","id":"20180323_Foto_tobb_mint_szazotven_cetet_vetett_partra_a_tenger_Ausztraliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46682414-7fb6-445b-bca4-152db92247e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Foto_tobb_mint_szazotven_cetet_vetett_partra_a_tenger_Ausztraliaban","timestamp":"2018. március. 23. 06:55","title":"Fotó: több mint százötven cetet vetett partra a tenger Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elsőszavazók nemzeti színű szilikonos karkötőt kapnak idén ajándékba. A legkisebb szavazólap, A/4-es méretű Budapest 7-es választókerületében lesz, a legnagyobb pedig a Nógrád megyei 1-esben.","shortLead":"Az elsőszavazók nemzeti színű szilikonos karkötőt kapnak idén ajándékba. A legkisebb szavazólap, A/4-es méretű Budapest...","id":"20180322_szombat_ota_nyomtatjak_a_szavazolapokat_a_valasztasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4af65b-00c4-4089-a2f2-76220d108714","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_szombat_ota_nyomtatjak_a_szavazolapokat_a_valasztasra","timestamp":"2018. március. 22. 16:17","title":"Szombat óta nyomtatják a szavazólapokat a választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b087f-87f7-471b-bf17-1ca184c6174c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem az országot vezető, a rohingják elüldözése miatt megtépázott hírnevű Aung Szan Szú Kji, hanem közeli szövetségese, a 72 éves államfő mondott le.","shortLead":"Nem az országot vezető, a rohingják elüldözése miatt megtépázott hírnevű Aung Szan Szú Kji, hanem közeli szövetségese...","id":"20180321_lemondott_mianmar_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b087f-87f7-471b-bf17-1ca184c6174c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c3f718-cdc0-40a0-9a04-d660e392c663","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_lemondott_mianmar_elnoke","timestamp":"2018. március. 21. 08:38","title":"Lemondott Mianmar elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovák államfő közölte, kinevezi az új összetételű kormányt, amelynek névsora kedden vált véglegessé.","shortLead":"A szlovák államfő közölte, kinevezi az új összetételű kormányt, amelynek névsora kedden vált véglegessé.","id":"20180321_kiska_csutortokon_kinevezi_az_uj_kormanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37311ba6-601c-49aa-b91b-4f09f057614a","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_kiska_csutortokon_kinevezi_az_uj_kormanyt","timestamp":"2018. március. 21. 17:45","title":"Csütörtökön lesz új kormánya Szlovákiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brent olajfajta napi jegyzési adatai alapján 50 dollár fölött maradt az ásványolaj hordónkénti átlagára az adóhatóság által vizsgált időszakban, így áprilistól nem változik az üzemanyagok jövedéki adója.","shortLead":"A Brent olajfajta napi jegyzési adatai alapján 50 dollár fölött maradt az ásványolaj hordónkénti átlagára...","id":"20180322_Aprilisi_benzinarkeplet_az_allam_tovabbra_is_jol_jar_az_autos_tovabbra_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8fb962-07b1-476d-bc56-0c9ef7565152","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Aprilisi_benzinarkeplet_az_allam_tovabbra_is_jol_jar_az_autos_tovabbra_sem","timestamp":"2018. március. 22. 16:52","title":"Áprilisi benzinár képlet: az állam továbbra is jól jár, az autós továbbra sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d325966-b6ce-48fd-b479-03096c2e247b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly nyáron szinte bárhol belefuthattunk Budapesten Mila Kunisba, aki A kém, aki dobott engem című filmet forgatta, a friss előzetesben pedig több fővárosi helyszínt is kiszúrhatunk. ","shortLead":"Tavaly nyáron szinte bárhol belefuthattunk Budapesten Mila Kunisba, aki A kém, aki dobott engem című filmet forgatta...","id":"20180322_Elkeszult_Mila_Kunis_Budapesten_forgatott_filmjenek_elozetese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d325966-b6ce-48fd-b479-03096c2e247b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d8cf89-8636-4377-9b70-0d5c0d2cb19a","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Elkeszult_Mila_Kunis_Budapesten_forgatott_filmjenek_elozetese","timestamp":"2018. március. 22. 10:35","title":"Így rohangált Budapesten Mila Kunis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ae7a6b-ad45-4890-a414-4395bda3c2f8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"220 millió családot tart nyilván az Európai Unió és ebből csaknem 11 millió van olyan helyzetben, hogy hajléktalannak számít. Ez derül ki a szegények papjáról, Pierre abbéról elnevezett szervezet éves jelentéséből, melyet szerdán tettek közzé.","shortLead":"220 millió családot tart nyilván az Európai Unió és ebből csaknem 11 millió van olyan helyzetben, hogy hajléktalannak...","id":"20180321_Dobbenet_11_millio_csalad_el_stabil_otthon_nelkul_Europaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ae7a6b-ad45-4890-a414-4395bda3c2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5307c5dd-2e61-4f2c-84c2-ffb4cd203a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Dobbenet_11_millio_csalad_el_stabil_otthon_nelkul_Europaban","timestamp":"2018. március. 21. 12:32","title":"11 millió család hajléktalan Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamiért megduplázódott az Elios-ügyben kulcsszerepet játszó Green Investments and Solutions Kft., miután a miniszterelnök veje kiszállt a cégből, ráadásul pont osztalékfizetés előtt. \r

","shortLead":"Valamiért megduplázódott az Elios-ügyben kulcsszerepet játszó Green Investments and Solutions Kft., miután...","id":"20180321_rejtelyes_fantomcegre_bukkant_a_nepszava_tiborcz_istvan_kornyezetebol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ad386a-9fcf-43d7-97d3-474da141241e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_rejtelyes_fantomcegre_bukkant_a_nepszava_tiborcz_istvan_kornyezetebol","timestamp":"2018. március. 21. 07:20","title":"Rejtélyes fantomcégre bukkant a Népszava Tiborcz István környezetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]