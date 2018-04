Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a341f291-9102-4f95-a059-0b1f7643b62e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt szóvivője szerint egyelőre senki nem tudja betölteni a Vona távozása utáni űrt.","shortLead":"A párt szóvivője szerint egyelőre senki nem tudja betölteni a Vona távozása utáni űrt.","id":"20180419_Mirkoczki_nem_szakad_kette_a_Jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a341f291-9102-4f95-a059-0b1f7643b62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c528f81-15d1-402b-9def-7f24ecd7e208","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Mirkoczki_nem_szakad_kette_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 19. 09:18","title":"Mirkóczki: Nem szakad ketté a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s állampolgárok élete – követelte az Európai Parlamentben Guy Verhofstadt. A liberális képviselő emlékeztetett arra, hogy jelenleg is mintegy hárommillió EU-s állampolgár tartózkodik a szigetországban.","shortLead":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s...","id":"20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956b905a-5230-42f5-8879-372686310efd","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","timestamp":"2018. április. 18. 15:41","title":"Az EU-s polgárok jogainak tiszteletben tartását követelik Londontól a Windrush-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A májusban életbe lépő új uniós adatvédelmi rendelethez kapcsolódóan számos, a felhasználók adatainak védelmét szolgáló beállítást élesítettek, illetve élesítenek ezekben a napokban a Facebookon, elsőként az európai felhasználóknál. Mások mellett a magyaroknak is nyilatkozniuk kell arról, milyen adataikat kívánják megadni.","shortLead":"A májusban életbe lépő új uniós adatvédelmi rendelethez kapcsolódóan számos, a felhasználók adatainak védelmét szolgáló...","id":"20180419_facebook_adatkezeles_iranyelvek_europa_gdpr_szabalyozas_adatgyujtes_cambridge_analytica","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd22bf-4c0f-4ea4-ac03-43d9a16925fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_facebook_adatkezeles_iranyelvek_europa_gdpr_szabalyozas_adatgyujtes_cambridge_analytica","timestamp":"2018. április. 19. 09:03","title":"Hamarosan önt is megkeresi Facebook, hogy néhány fontos kérdésre válaszoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját feljelentése nyomán juthattak el a rendőrök ahhoz a hangfelvételhez, amely alapján kedden előállították, és őrizetbe vették Gyárfás Tamást – írja a kormányközeli Magyar Idők. ","shortLead":"Saját feljelentése nyomán juthattak el a rendőrök ahhoz a hangfelvételhez, amely alapján kedden előállították, és...","id":"20180419_gyarfas_tamas_feljelentes_nni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6ccbc4-d299-42c4-9418-27b52f5905a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_gyarfas_tamas_feljelentes_nni","timestamp":"2018. április. 19. 10:20","title":"Ha nem tesz feljelentést, el sem jutnak Gyárfásig a rendőrök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a950740d-0533-49a6-afed-33be835b5499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly megkötött adásvételt márciusban megtámadta a Román Nemzeti Bank.","shortLead":"A tavaly megkötött adásvételt márciusban megtámadta a Román Nemzeti Bank.","id":"20180419_Feladta_az_OTP_megsem_vesz_bankot_Romaniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a950740d-0533-49a6-afed-33be835b5499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978368b6-afad-4b4e-97a6-d8ac251d9198","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Feladta_az_OTP_megsem_vesz_bankot_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 19. 15:25","title":"Feladta az OTP: mégsem vesz bankot Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3e8997-4642-4918-87f1-8b40dff5d167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy az iPhone X nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket, imponáló profitot hozott a tavalyi év utolsó negyedében.","shortLead":"Annak ellenére, hogy az iPhone X nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket, imponáló profitot hozott a tavalyi...","id":"20180420_counterpoint_kutatas_topmodellek_nyeresegessege_2017q4","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3e8997-4642-4918-87f1-8b40dff5d167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba496ca7-d5e6-46bc-88d3-a199085f856b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_counterpoint_kutatas_topmodellek_nyeresegessege_2017q4","timestamp":"2018. április. 20. 10:00","title":"Ez az okostelefon-modell egymagában több profitot termelt, mint több száz androidos gyártó készülékei összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Közbeszerzési Hatóság kiírta a pályázatot az arénára.","shortLead":"A Közbeszerzési Hatóság kiírta a pályázatot az arénára.","id":"20180419_kozbeszerzes_bozsik_stadion","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863567cb-a5cb-45cf-98c6-bc151b97f156","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180419_kozbeszerzes_bozsik_stadion","timestamp":"2018. április. 19. 06:07","title":"Csak lesz új stadionja a Kispestnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cfa36b-5677-4e43-ab7d-8f54ee4f160e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet elvenni Gyárfás Tamástól a több évvel ezelőtt neki adományozott állami elismerést, közölte a Klubrádióval a Köztársasági Elnöki Hivatal.","shortLead":"Nem lehet elvenni Gyárfás Tamástól a több évvel ezelőtt neki adományozott állami elismerést, közölte a Klubrádióval...","id":"20180418_Nem_veszik_el_Gyarfas_Tamas_allami_kitunteteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60cfa36b-5677-4e43-ab7d-8f54ee4f160e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78403c6f-b7a5-46ae-abfc-28df83bfb6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Nem_veszik_el_Gyarfas_Tamas_allami_kitunteteset","timestamp":"2018. április. 18. 16:15","title":"Nem veszik el Gyárfás Tamás állami kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]